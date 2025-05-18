Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями относительно сотрудничества в ОПК и торговле, - ОП
Президент Владимир Зеленский направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо с новыми предложениями относительно сотрудничества в оборонно-промышленной и торговой сферах.
Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио в Риме в воскресенье, 18 мая, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что во время разговора стороны уделили особое внимание реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.
"Глава государства отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями относительно сотрудничества в оборонно-промышленной и торговой сферах", - сказано в сообщении.
Напомним, что 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Ватикане. Глава государства назвал эту встречу "хорошей".
це зосередитись на фінвнсуванні нашої армії , та озброювати
наших воєнних новими ракетами !!
Хочеться запитати у Зеленського де обіцяні ракети ,
промисловість яких він прикрив !!
А Арахамія поки, що тільки вчиться конструювати ракети.
Свідки сталевих яєць.
Як воно вам? Все ок? Все незламно!?
З тих сталевих яєць потроху злізла фарба і показалася пластмаса.
Скоро буде видно напис Made in China 😆
Нехай підфарбує поки не спалився🤡
Вам зайде на ура🐏🐑
РуSSкий воєнний корабль... і т.д.
Це жарт звичайно, але здивування б не викликало.
Якби ЗЄ сам написав, все накрилося б статевим органом ще на етапі перекладу в ОП бо перекладач повісився б.
Хочу знову порушити питання необхідності встановлення антидронових сіток уздовж автомобільних доріг.
Ураження нашої техніки на Добропільській дорозі - прямий наслідок байдужості та безвідповідальності з боку влади.
Попри неодноразові заклики облаштувати захисні коридори на Краматорському напрямку, жодних реальних дій так і не вжито. І, що найгірше, - відповідальності за цю бездіяльність ніхто не несе.
Відчуваєте цей «високий» рівень мілітаризації держави після трьох років повномасштабної війни?