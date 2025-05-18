РУС
Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями относительно сотрудничества в ОПК и торговле, - ОП

Зеленский предложил Трампу сотрудничество в ОПК и торговле

Президент Владимир Зеленский направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо с новыми предложениями относительно сотрудничества в оборонно-промышленной и торговой сферах.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио в Риме в воскресенье, 18 мая, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время разговора стороны уделили особое внимание реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

"Глава государства отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями относительно сотрудничества в оборонно-промышленной и торговой сферах", - сказано в сообщении.

Напомним, что 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Ватикане. Глава государства назвал эту встречу "хорошей".

Смотрите также: Зеленский рассказал о встрече с Вэнсом и Рубио: Обсудили совместные шаги для достижения справедливого и устойчивого мира. ФОТО

Зеленский Владимир (21690) сотрудничество (759) Трамп Дональд (6464) Джей Ди Вэнс (129)
+13
Сьогодні основне завдання нашоі влади ,
це зосередитись на фінвнсуванні нашої армії , та озброювати
наших воєнних новими ракетами !!
Хочеться запитати у Зеленського де обіцяні ракети ,
промисловість яких він прикрив !!
18.05.2025 18:53 Ответить
+13
Що ще не здав Боневтік Потужно-Брехливий щоб захистити виключно свою дупу?
18.05.2025 19:30 Ответить
+12
Ну листа писав не ЗЄ, а його цей ватний піарник Литвин.

Якби ЗЄ сам написав, все накрилося б статевим органом ще на етапі перекладу в ОП бо перекладач повісився б.
18.05.2025 19:25 Ответить
Знову піаніст засовує руку в горлянку рижій гієні. А платити буде УКраїна.
18.05.2025 18:46 Ответить
18.05.2025 19:23 Ответить
18.05.2025 19:40 Ответить
ГОСПОДІ НІ!!!!!!!!!!! - ТИ УЖЕ ВІДДАВ всі наші ресурси за всю історію і всі покоління. А Трамп і далі за Путіна! Нафіга?
18.05.2025 18:47 Ответить
Підженем Трампу яйця?
18.05.2025 18:49 Ответить
По 170
18.05.2025 18:56 Ответить
*****....це ж вже було!?Він же копалини пропонував вже що ледве розгріб!Знову?!
18.05.2025 18:49 Ответить
Сьогодні основне завдання нашоі влади ,
це зосередитись на фінвнсуванні нашої армії , та озброювати
наших воєнних новими ракетами !!
Хочеться запитати у Зеленського де обіцяні ракети ,
промисловість яких він прикрив !!
18.05.2025 18:53 Ответить
Біда у тому, що конструктори і виробники тих ракет, то Порохоботи, Турчиноботи, і Пашинськоботи.
А Арахамія поки, що тільки вчиться конструювати ракети.
18.05.2025 19:24 Ответить
Не переоцінюйте розумові здібності зЄ з потужними менеджерами
18.05.2025 18:56 Ответить
Ну ******? Скучно жити?!
18.05.2025 19:01 Ответить
Гірше ватного довбойоба тільки ватний довбойоб з ініціативою.
18.05.2025 19:03 Ответить
"Лист щастя" на новий лад
18.05.2025 19:07 Ответить
запропонував нову торгівельну угоду - транслювати на америку тєлємарафон і закупити для показу на ньому всі сезони "сватів" ))
18.05.2025 19:07 Ответить
Ей.
Свідки сталевих яєць.
Як воно вам? Все ок? Все незламно!?
З тих сталевих яєць потроху злізла фарба і показалася пластмаса.
Скоро буде видно напис Made in China 😆
Нехай підфарбує поки не спалився🤡
Вам зайде на ура🐏🐑
18.05.2025 19:08 Ответить
може, ленд-ліз замовив?
18.05.2025 19:11 Ответить
Три імітатори мирного процесу
18.05.2025 19:13 Ответить
Здасть усе щоб виторгувати собі безпеку за 6 років мародерства виникне багато питань
18.05.2025 19:20 Ответить
А які марки наклеїв на конверт?
РуSSкий воєнний корабль... і т.д.
Це жарт звичайно, але здивування б не викликало.
18.05.2025 19:22 Ответить
Ну листа писав не ЗЄ, а його цей ватний піарник Литвин.

Якби ЗЄ сам написав, все накрилося б статевим органом ще на етапі перекладу в ОП бо перекладач повісився б.
18.05.2025 19:25 Ответить
Що ще не здав Боневтік Потужно-Брехливий щоб захистити виключно свою дупу?
18.05.2025 19:30 Ответить
Особиста безпека коштує дорого
18.05.2025 20:55 Ответить
Чомусь згадався старовинний український анекдот: " Кінчайте, батьку, торгувати, бо вже здачу давати нічим."
18.05.2025 21:06 Ответить
а тут йдеться вже про продаж сільгоспземель, без варіянтів!! бо пропонувати серйозно амерам співпрацю із нашим опк, який не здатен примітивні мінометні міни виробити, то смішно. а крім сільгоспземель в нас вже нічого путнього немає, що могло би зацікавити таких акул, як трамп.
18.05.2025 21:25 Ответить
https://t.me/stanislav_osman Говорять Снайпер ✙

Хочу знову порушити питання необхідності встановлення антидронових сіток уздовж автомобільних доріг.

Ураження нашої техніки на Добропільській дорозі - прямий наслідок байдужості та безвідповідальності з боку влади.

Попри неодноразові заклики облаштувати захисні коридори на Краматорському напрямку, жодних реальних дій так і не вжито. І, що найгірше, - відповідальності за цю бездіяльність ніхто не несе.

Відчуваєте цей «високий» рівень мілітаризації держави після трьох років повномасштабної війни?
18.05.2025 21:40 Ответить
А хіба зелена шмаркля вміє писати ?
18.05.2025 22:16 Ответить
так мінералів більше немає!
18.05.2025 23:19 Ответить
19.05.2025 06:41 Ответить
 
 