Зеленский направил Трампу письмо с новыми предложениями относительно сотрудничества в ОПК и торговле, - ОП

Президент Владимир Зеленский направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо с новыми предложениями относительно сотрудничества в оборонно-промышленной и торговой сферах.

Об этом сообщила пресс-служба главы государства по итогам встречи Зеленского с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и государственным секретарем США Марко Рубио в Риме в воскресенье, 18 мая, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что во время разговора стороны уделили особое внимание реализации соглашения об экономическом партнерстве между Украиной и США.

"Глава государства отметил, что направил президенту Трампу письмо с новыми предложениями относительно сотрудничества в оборонно-промышленной и торговой сферах", - сказано в сообщении.

Напомним, что 18 мая, президент Украины Владимир Зеленский встретился с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом и госсекретарем Марко Рубио в Ватикане. Глава государства назвал эту встречу "хорошей".

