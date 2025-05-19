УКР
Новини
Після вступу на посаду президента Зеленський здійснив 134 закордонні подорожі. З них 48 - торік, - Times

Закордонні візити Зеленського

Найчастіше президент України Володимир Зеленський відвідував Німеччину, Францію, США, Польщу та Бельгію. Цього року очільник країни вже встиг здійснити 23 подорожі у 18 країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише британська газета Times з посиланням на дані від Офісу президента.

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у коментарі виданню припустив, що закордонні подорожі допомагають президенту "освіжитися".

Водночас народний депутат помітив, що хоча Зеленський "випромінює ту саму енергію, що й завжди", зараз у нього з’явився "якийсь смуток, якого раніше не було".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі, - ОП

+29
Одна із них в Оман. Не забуваємо!
показати весь коментар
19.05.2025 09:03 Відповісти
+27
Коли Порошенко єдиний раз взяв відпустку, то вся хахлокапцавська братія недорогеньких билась в падучій...
показати весь коментар
19.05.2025 09:19 Відповісти
+26
показати весь коментар
19.05.2025 09:20 Відповісти
А скільки відпочивав до повномасштабного вторгнення вони не порахували? А я порахував, ось, навіть в картинках!!!
показати весь коментар
19.05.2025 09:03 Відповісти
Коли Порошенко єдиний раз взяв відпустку, то вся хахлокапцавська братія недорогеньких билась в падучій...
показати весь коментар
19.05.2025 09:19 Відповісти
Порошенко подоружував власним коштом, а скільки грошей витратив нинішній мандрівник?
показати весь коментар
19.05.2025 09:45 Відповісти
Одна із них в Оман. Не забуваємо!
показати весь коментар
19.05.2025 09:03 Відповісти
"Зато ваш парашенка..."©
показати весь коментар
19.05.2025 09:30 Відповісти
👍
показати весь коментар
19.05.2025 10:53 Відповісти
а як же без Порошенка? де 73% відгуків за зелену гниду.
показати весь коментар
19.05.2025 11:52 Відповісти
Про втрати території України та блокування роботи підприємств ОПК з 2019 року, газета не висвітила ОЧЕВИДНУ ДІЯЛЬНІСТЬ, зеленського з оманськими помічниками ригоАНАЛІВ!!.
показати весь коментар
19.05.2025 09:05 Відповісти
А який "вихлоп" від усіх цих вояжів? Про відеоконференцію в ОПі чули?
показати весь коментар
19.05.2025 09:07 Відповісти
Ліпше б воно сиділо дома, і плело захисні сітки, зі своєю скумбрією, бо воно не здатне налагодити їх виробництво, на державному рівні, на протязі всієї війни....
показати весь коментар
19.05.2025 10:23 Відповісти
Так подорожі, чи робочі візити?
показати весь коментар
19.05.2025 09:08 Відповісти
Подорожі, але не порахували, скільки країн він відвідує протягом однієї подорожі
показати весь коментар
19.05.2025 09:10 Відповісти
Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у коментарі виданню припустив, що закордонні подорожі допомагають президенту "освіжитися"

показати весь коментар
19.05.2025 09:10 Відповісти
"Какая разніца"©
показати весь коментар
19.05.2025 09:31 Відповісти
Це вже - ™️)))
показати весь коментар
19.05.2025 09:44 Відповісти
зато підписані півсотні надпотужних безпекових угод,
показати весь коментар
19.05.2025 09:10 Відповісти
Які ніхто не виконує, а Трамп свою навіть визнавати не бажає.
показати весь коментар
19.05.2025 09:48 Відповісти
Шустрий мальчонка...
показати весь коментар
19.05.2025 09:10 Відповісти
Дорогі готелі, ресторани, прислуга, фотокамери, увага, оплеки, - нарцису без цього всього важко. Та і чому б не покататись за державний кошт?

Он, чого лише вартують дебільні безпекові угоди, майже з трьома десятками країн, типу з Монако, Люксембургом... Три роки каталось заради якоїсь купи паперу.
показати весь коментар
19.05.2025 09:10 Відповісти
Закордонні подорожі!
Краще і не скажеш 🤭
Зазвичай президент здійснює: закордонні візити, зустрічі, вирушає на засідання і т.д.
Наш 🤡 закордонні подорожі 😆
показати весь коментар
19.05.2025 09:10 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 09:16 Відповісти
так він зовсім дома не буває
показати весь коментар
19.05.2025 09:14 Відповісти
Тому і не бачить внутрішніх проблем: робочий тиждень 50-60 годин, отрута під виглядом продовольства, трутні, які ніде не працюють і не вчаться... Поступово знову почали піднімати ціни на ліки.
показати весь коментар
19.05.2025 10:00 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 09:15 Відповісти
..глибока печаль...,ну як же без неї, об'їхати півсвіту, і гроші є, але ніде не дають прихистку з гарантіями безпеки! Он воно як буває коли погодився на запропонований "проект" ...
показати весь коментар
19.05.2025 10:55 Відповісти
Така гордість!
Ніби він платив за це з власного гаманця.
В 2024 році Вова їздив по світу і збирав підписи під "фількіними грамотами" безпекові угоди воно називалося.
показати весь коментар
19.05.2025 09:16 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 09:16 Відповісти
наркоманський "вогник" та чл.н дЄрьмака де інде...
показати весь коментар
19.05.2025 10:04 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 09:20 Відповісти
За Порошенка було суцільне зубожіння, інша справа Зеленський, все дуже потужно)
показати весь коментар
19.05.2025 17:30 Відповісти
Чому цей артист першого російського телеканала (колишній президент України) до сих пір поводе себе , як президент України?
Завтра , здається буде першша річниця, як ця незрозуміла особа втратила законні підстави видавти з себе президента України.
показати весь коментар
19.05.2025 09:21 Відповісти
Румун, це тобі твої брати білоруси розповіли?
показати весь коментар
19.05.2025 10:29 Відповісти
Прочитайте Ви ще раз- у цій статті ключові слова «до вступу на пост новообраного» тобто відбулися вибори і обраний новий Президент , але інавгурація ще не відбулася і саме на цей період ( до прийняття присяги , інавгурація)продовжуються повноваження попередника
показати весь коментар
19.05.2025 15:28 Відповісти
Новий дегенерат аристович воскрес???
показати весь коментар
19.05.2025 19:19 Відповісти
Або доки не подасть заяву за власним бажанням (чи за станом здоров'я, якщо є потреба " освіжатись") на звільнення, нарешті зрозумівши, що в нього правити країною не виходить, тим паче під час війни. Україна - парламентсько-президентська держава., чомусь про це не згадують.
показати весь коментар
19.05.2025 10:45 Відповісти
добре він править, основне питання: "Коли до українців дійде в чию сторону із такою необмеженою вадою?"
показати весь коментар
19.05.2025 11:23 Відповісти
вухранцузький зебіл? У тебе ж два дописи суперечать одне одному, перепрацював як і лідор монозброду із певними етнічними ознаками?
показати весь коментар
19.05.2025 12:42 Відповісти
дякую вухранцюзький зебіле за підтвердження питального речення та обізнаність у словах синонімах в певних контекстах. Коли проспишся, зверни увагу на допис, слово з котрого я цитував.
показати весь коментар
19.05.2025 14:24 Відповісти
а ось тут: https://slovnyk.ua/index.php?swrd=%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8 ПРАВИТИ пізнаєш певний додатковий зміст, щоб не телепав мовою бовдура як Сподівання Савченко.
показати весь коментар
19.05.2025 14:28 Відповісти
Он як, парламент плохий. Так він же розігнав попередній парламент в перші дні свого президентства і завів туди своїх " слуг" . Про монобільшість ні, не чули? В кого з президентів таке було? А про те що під час війни влада повинна бути в одних руках, але не чотириразового ж ухилянта, невже це треба пояснювати? Ви бачите на власні очі результати перетурбацій в генералітету ЗСУ і досягнуте " ожівлєніє" на фронті після 2023 року, чи ні? Якого біса лізти в військові справи ,в яких ти зовсім нічого не бичиш? І ви кажете він " не король". Саме король, Король- ****** мультфільм є такий, подивіться на Ютубі., там про нього.
показати весь коментар
19.05.2025 20:19 Відповісти
Я з вами повністю згодний, але іншого президента і іншого парламенту до закінчення війни, на великий жаль, не буде.
Бачили очі що вибирали, тепер маємо те що маємо, як казав Кравчук.
Ще є один вислів: країною будуть керувати домогосподарки, а у нас... ви самі знаєте хто.
показати весь коментар
19.05.2025 20:38 Відповісти
Так я і кажу, він САМ повинен піти з поста, тим паче термін вичерпав, навіть перебрав. Заяву в парламент і на відпочинок " освіжатись" , якщо ні, то не тільки іншого президента, а не дай Боже і самої країни в нас може не бути. Коли вже це зрозуміють?
показати весь коментар
19.05.2025 20:54 Відповісти
Як ви пропонуєте провести вибори у воюючій державі?
Вибори під час війни призведуть до поразки України.
показати весь коментар
19.05.2025 21:16 Відповісти
Якщо нема варіантів обійтися без імпотентних управлінців ,якщо нема кому взяти на себе відповідальність , то тоді "я ваш приговор"- пророцтво, а " слуги народу"- похоронна команда України.
показати весь коментар
19.05.2025 22:37 Відповісти
Є кому взяти на себе відповідальність, немає технічних можливостей провести вибори. Як будуть голосувати воїни ЗСУ, українці які знаходяться за кордоном? І самі виборчі дільниці будуть ціллю да кацапських дронів.
показати весь коментар
19.05.2025 22:45 Відповісти
Якщо президент не хоче " прос**ти країну" ( як в серіалі казав тато Голобородько), то він прийде в парламент, та скаже депутатам, що він щойно прочитав Конституцію і там сказано, що Україна парламентсько - президентська держава, пора зняти Конституцію "з паузи", нє мудрствовать лукаво, зкласти з себе перевантаження повноваженнями, та сформувати Уряд Національного Порятунку. Він же дипломований юрист, як мама казала, то повинен знати як це робиться, якщо ні, хай спитає у парламентаріїв, думаю знайдеться хто пояснить. Якось так...
Ну а якщо все ж таки хоче, то продовжить нас варити на слабкому вогні , під переможні гасла.
Хоча вам у Франції це мабуть не дуже болить, проблеми з асиміляцією напевне важливіші та пріорітетніші, так?
показати весь коментар
19.05.2025 23:26 Відповісти
Не дивився пропагандиського серіалу про Голобородько, тому і голосував два рази за баригу Порошенко. До слова, якби вдруге вибрали пороха, то і війни б не було.
Порошенко декілька разів пропонував сформувати Уряд Національного Порятунку, але перукарі та манікюрниці слуг уродів цього зробити не дають.
А проблеми асиміляції на 68 році мене не турбують. На 45-й день війни до нашого будинку у Харкові на відстані 50 метрів спустилася ракета на парашюті від "Смерча", вирва діаметром біля 10 метрів і глибиною біля шести метрів. Жінка була дома, її контузило і в результаті ми у Франції, хоча і не збиралися.
показати весь коментар
19.05.2025 23:41 Відповісти
Голобородька, Порошенка.
Досі не можливо редагувати коменти. У Цензора напряг із ІТішниками.
показати весь коментар
19.05.2025 23:43 Відповісти
Співчуваю.
показати весь коментар
19.05.2025 23:47 Відповісти
Дякую.
показати весь коментар
19.05.2025 23:59 Відповісти
48 раз утікав з України минулого року, а це, як мінімум 90 днів відсутності в країні. Але він всеодно в мудрого наріду «Боневтік».
показати весь коментар
19.05.2025 09:21 Відповісти
Отак ЗСУ забезпечують подорожі ЗЄ.

А ЗЄ натомість забезпечує ЗСУ медальками та неробочими ************.
показати весь коментар
19.05.2025 09:22 Відповісти
Це потрібно розуміти, так, що Потужний не відповідає критерію 10 років проживання в Україні і не зможе балотуватись на 2 строк?
Якщо так, то подяка Офісу Президента за таку важливу інформацію.
показати весь коментар
19.05.2025 09:26 Відповісти
В якому місці реготати?
показати весь коментар
19.05.2025 09:37 Відповісти
турИст..
показати весь коментар
19.05.2025 09:45 Відповісти
👍
показати весь коментар
19.05.2025 10:56 Відповісти
Подорожує.Кількість суттєва і безрезультатні в переважній більшості
показати весь коментар
19.05.2025 09:48 Відповісти
гастролер хренов....
показати весь коментар
19.05.2025 09:48 Відповісти
МОЛИТВА ЗА УЛЮБЛЕНОГО
🌟СИНА БОГА НА ЗЕМЛІ
🌟тов. В.А.ЗЕЛЕНСЬКОГО.
🤎Славимо і молимося за президента!
🤎Володимир Зеленський - дитина колін Ізраїлю.
🤎Син Олександра Семеновича, вихователя його.
🤎Син святої та непорочної діви Рими, світочу душі його.
⚡Всемогутній Бог утворив тебе, О Святий Володимире, в утробі матері твоєї Рими, пізнав тебе і матір твою, і перш ніж ти вийшов з утроби, Творець освятив тебе: Месією і Пророком для народів Землі і поставив тебе правити Вічно.
⚡І тому не бійся нікого; бо Бог завжди буде з тобою, щоб визволити тебе і твій народ від зовнішнього ворога Землі - путіна, сина Диявола, і внутрішнього ворога - порошенка та порохоботів - породжень Демонів.
⚡ Творець поставив тебе в цей день над народами і царствами, дорікнув тебе Лідером і Господарем, Батьком і ДНК Нації.
⚡ Творець зробив тебе Твердою і Незламною Глибою, щоб викорінювати і руйнувати, губити і руйнувати, творити і садити його заповіді та волю на Землі.
⚡Вороги, діти Люцифера, будуть воювати проти тебе, але не здолають, бо з тобою Всемогутній і Праведний Бог.
⚡ Творець врятує і зміцнить тебе завжди.
🤎Він дав тобі дружину Олену Прекрасну - Промінь світла на Землі.
Вона висвітлить твій тріумфальний шлях на Землі.
😇Бог дав тобі Мудрість і Знання Всесвіту.
😇Тепер ти, Святий Володимире, говоритимеш народам та їхнім царям істину.
😇Адже ти зразок Честі та Чистоти, ти яскраве Сонце, яке вогняними променями Добра знищить усіх антихристів та чортів у росії, і прихильників лжепророка порошенка, слуги Люцифера.
💥🔥Кожен, хто сказав погане слово на нашого Месію і озброївся злістю проти нього, впаде і знайде своє місце в Аду.
🙏🏻А тих, хто молиться за тебе чекає Рай на небі та Країна Мрії на Землі.
‼Прав нами вічно‼
😇Амін‼🙏🏻🙏🏻
показати весь коментар
19.05.2025 09:53 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 09:58 Відповісти
що це? висір з ж опи чи сарказм?
показати весь коментар
19.05.2025 12:01 Відповісти
Допомога сама не прийде. За підтримкою треба їздити
показати весь коментар
19.05.2025 09:55 Відповісти
Це робота для професіонала, а не для вискочки-блазня в супроводі шайки своїх прихвоснів.
показати весь коментар
19.05.2025 10:41 Відповісти
Щось погано виходить, може більше було б коли не їздив, а асфальтові заводи перевів на випуск ну хоча набоїв, але таких що стріляють.
показати весь коментар
19.05.2025 10:49 Відповісти
Зарубежная пресса восхищается неутомимым характером и работоспособностью Президента Зеленского.
Самый эффективный президент в истории Украины трудится не покладая рук.
Каждая его поездка оборачивается бесценными дивидендами в виде военной и материальной помощи.
В ходе поездок, Президент освещает войну, мобилизует общество для противостояния агрессору.
Расширяется круг друзей и союзников Украины.
показати весь коментар
19.05.2025 09:57 Відповісти
Ага, так-так, саме так...
показати весь коментар
19.05.2025 12:41 Відповісти
Під лежачий камінь вода не тече.
показати весь коментар
19.05.2025 10:10 Відповісти
Усе що він нагастролював це здача півдня , здача надр куча планів перемоги потужних
показати весь коментар
19.05.2025 10:20 Відповісти
А якби цей ушльопок сидів в своєму бункері безвилазно,то користі для держави було б незрівнянно більше! Та й війна б,можливо,вже закінчилася! Бо обдовбане,небрите,хамовите розумово відстале бидло тільки шкодить всюди,де тільки буває!
показати весь коментар
19.05.2025 10:27 Відповісти
показати весь коментар
19.05.2025 11:27 Відповісти
Де ви прбачили клевітників та хамів? На всі дії зе!чмо є документальні підтвердження.

В Україні є статті про держзраду, під які підпадають дії вашого кумира.
показати весь коментар
19.05.2025 13:11 Відповісти
Пора перейменовувати "боневтіка" у "втіка"!
показати весь коментар
19.05.2025 10:28 Відповісти
Особливо крута подорож, нашої бубочки, була в Аргентину. На інавгурацію тамошнього президента. По дорозі до Аргентини, він налагодив дуже цінні відносини з республікою Кабо-Верде, подякував тамошньому прем'єр-міністру за підтримку "формулу миру" (доречи, що з нею? де вона поділася?) за одне викупався в океані, разом з усією своєю компанією.

показати весь коментар
19.05.2025 10:30 Відповісти
Ключове слово «подорожі».
Не ділові поїздки,а саме подорожі...
показати весь коментар
19.05.2025 10:35 Відповісти
Італія, курортний сезон, в Україні війна, а зедегенерати і скумбрія відпочивають. А хіба що? Це не їхня країна. ЗЕслуги ЛІКВІДАТОРИ України (Степан Хмара)
показати весь коментар
19.05.2025 19:22 Відповісти
рахунки перев1ряє
показати весь коментар
19.05.2025 11:14 Відповісти
100% так , як ви кажете!!
показати весь коментар
19.05.2025 12:52 Відповісти
Може ще цінності, валюту мішками вивозить..
показати весь коментар
19.05.2025 13:12 Відповісти
Турист. с-ка.
показати весь коментар
19.05.2025 11:25 Відповісти
Політичний турист, за державній рахунок. Можна назвати скільки це коштувало в дронах, чи ***********. Або надоїло в бункері сидить, за кордоном безпечно
показати весь коментар
19.05.2025 11:42 Відповісти
Раніше в кварталі він і мріяти не міг про такі всесвітні гастролі.
показати весь коментар
19.05.2025 12:14 Відповісти
За державні кошти їздить дурне в турне ,
але вихидить дурні ми , що мовчки спостерігаємо
за цим балаболом 😡
показати весь коментар
19.05.2025 12:51 Відповісти
 
 