Після вступу на посаду президента Зеленський здійснив 134 закордонні подорожі. З них 48 - торік, - Times

Найчастіше президент України Володимир Зеленський відвідував Німеччину, Францію, США, Польщу та Бельгію. Цього року очільник країни вже встиг здійснити 23 подорожі у 18 країн.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише британська газета Times з посиланням на дані від Офісу президента.

Голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва Олександр Мережко у коментарі виданню припустив, що закордонні подорожі допомагають президенту "освіжитися".

Водночас народний депутат помітив, що хоча Зеленський "випромінює ту саму енергію, що й завжди", зараз у нього з’явився "якийсь смуток, якого раніше не було".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський надіслав Трампу листа з новими пропозиціями співпраці в ОПК та торгівлі, - ОП