После вступления в должность президента Зеленский совершил 134 зарубежные поездки. Из них 48 - в прошлом году, - Times
Чаще всего президент Украины Владимир Зеленский посещал Германию, Францию, США, Польшу и Бельгию. В этом году глава страны уже успел совершить 23 поездки в 18 стран.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет британская газета Times со ссылкой на данные от Офиса президента.
Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в комментарии изданию предположил, что зарубежные путешествия помогают президенту "освежиться".
В то же время народный депутат заметил, что хотя Зеленский "излучает ту же энергию, что и всегда", сейчас у него появилась "какая-то грусть, которой раньше не было".
Он, чого лише вартують дебільні безпекові угоди, майже з трьома десятками країн, типу з Монако, Люксембургом... Три роки каталось заради якоїсь купи паперу.
Краще і не скажеш 🤭
Зазвичай президент здійснює: закордонні візити, зустрічі, вирушає на засідання і т.д.
Наш 🤡 закордонні подорожі 😆
Ніби він платив за це з власного гаманця.
В 2024 році Вова їздив по світу і збирав підписи під "фількіними грамотами" безпекові угоди воно називалося.
Завтра , здається буде першша річниця, як ця незрозуміла особа втратила законні підстави видавти з себе президента України.
Бачили очі що вибирали, тепер маємо те що маємо, як казав Кравчук.
Ще є один вислів: країною будуть керувати домогосподарки, а у нас... ви самі знаєте хто.
Вибори під час війни призведуть до поразки України.
Ну а якщо все ж таки хоче, то продовжить нас варити на слабкому вогні , під переможні гасла.
Хоча вам у Франції це мабуть не дуже болить, проблеми з асиміляцією напевне важливіші та пріорітетніші, так?
Порошенко декілька разів пропонував сформувати Уряд Національного Порятунку, але перукарі та манікюрниці слуг уродів цього зробити не дають.
А проблеми асиміляції на 68 році мене не турбують. На 45-й день війни до нашого будинку у Харкові на відстані 50 метрів спустилася ракета на парашюті від "Смерча", вирва діаметром біля 10 метрів і глибиною біля шести метрів. Жінка була дома, її контузило і в результаті ми у Франції, хоча і не збиралися.
Досі не можливо редагувати коменти. У Цензора напряг із ІТішниками.
А ЗЄ натомість забезпечує ЗСУ медальками та неробочими ************.
Якщо так, то подяка Офісу Президента за таку важливу інформацію.
🌟СИНА БОГА НА ЗЕМЛІ
🌟тов. В.А.ЗЕЛЕНСЬКОГО.
🤎Славимо і молимося за президента!
🤎Володимир Зеленський - дитина колін Ізраїлю.
🤎Син Олександра Семеновича, вихователя його.
🤎Син святої та непорочної діви Рими, світочу душі його.
⚡Всемогутній Бог утворив тебе, О Святий Володимире, в утробі матері твоєї Рими, пізнав тебе і матір твою, і перш ніж ти вийшов з утроби, Творець освятив тебе: Месією і Пророком для народів Землі і поставив тебе правити Вічно.
⚡І тому не бійся нікого; бо Бог завжди буде з тобою, щоб визволити тебе і твій народ від зовнішнього ворога Землі - путіна, сина Диявола, і внутрішнього ворога - порошенка та порохоботів - породжень Демонів.
⚡ Творець поставив тебе в цей день над народами і царствами, дорікнув тебе Лідером і Господарем, Батьком і ДНК Нації.
⚡ Творець зробив тебе Твердою і Незламною Глибою, щоб викорінювати і руйнувати, губити і руйнувати, творити і садити його заповіді та волю на Землі.
⚡Вороги, діти Люцифера, будуть воювати проти тебе, але не здолають, бо з тобою Всемогутній і Праведний Бог.
⚡ Творець врятує і зміцнить тебе завжди.
🤎Він дав тобі дружину Олену Прекрасну - Промінь світла на Землі.
Вона висвітлить твій тріумфальний шлях на Землі.
😇Бог дав тобі Мудрість і Знання Всесвіту.
😇Тепер ти, Святий Володимире, говоритимеш народам та їхнім царям істину.
😇Адже ти зразок Честі та Чистоти, ти яскраве Сонце, яке вогняними променями Добра знищить усіх антихристів та чортів у росії, і прихильників лжепророка порошенка, слуги Люцифера.
💥🔥Кожен, хто сказав погане слово на нашого Месію і озброївся злістю проти нього, впаде і знайде своє місце в Аду.
🙏🏻А тих, хто молиться за тебе чекає Рай на небі та Країна Мрії на Землі.
‼Прав нами вічно‼
😇Амін‼🙏🏻🙏🏻
Самый эффективный президент в истории Украины трудится не покладая рук.
Каждая его поездка оборачивается бесценными дивидендами в виде военной и материальной помощи.
В ходе поездок, Президент освещает войну, мобилизует общество для противостояния агрессору.
Расширяется круг друзей и союзников Украины.
В Україні є статті про держзраду, під які підпадають дії вашого кумира.
Не ділові поїздки,а саме подорожі...
але вихидить дурні ми , що мовчки спостерігаємо
за цим балаболом 😡