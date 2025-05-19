После вступления в должность президента Зеленский совершил 134 зарубежные поездки. Из них 48 - в прошлом году, - Times

Чаще всего президент Украины Владимир Зеленский посещал Германию, Францию, США, Польшу и Бельгию. В этом году глава страны уже успел совершить 23 поездки в 18 стран.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет британская газета Times со ссылкой на данные от Офиса президента.

Председатель Комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко в комментарии изданию предположил, что зарубежные путешествия помогают президенту "освежиться".

В то же время народный депутат заметил, что хотя Зеленский "излучает ту же энергию, что и всегда", сейчас у него появилась "какая-то грусть, которой раньше не было".

