Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах: Україні важливо мати Румунію як надійного партнера

Президент України Володимир Зеленський привітав мера Бухареста Нікушора Дана з перемогою на виборах президента Румунії.

"Для України — як сусіда та друга — важливо мати Румунію як надійного партнера. І ми впевнені, що це станеться. Працюючи разом, ми можемо зміцнити як наші країни, так і нашу Європу. Ми завжди будемо мати велику повагу до Румунії та її народу, особливо враховуючи підтримку, яку ми отримали у найважчий період нашої історії", - написав президент.

Він запевнив, що Румунія може розраховувати на Україну як на доброго сусіда та партнера.

"Ми можемо подолати будь-які виклики, якщо будемо єдиними та сильними. Я з нетерпінням чекаю на подальший розвиток стратегічного партнерства між нашими дружніми країнами заради їхньої стабільності, безпеки та процвітання", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо чинний мер Бухареста та проєвропейський політик Нікушор Дан виграв другий тур виборів президента в Румунії.