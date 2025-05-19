УКР
Вибори президента в Румунії
4 435 11

Зеленський привітав Дана з перемогою на виборах: Україні важливо мати Румунію як надійного партнера

Президент України Володимир Зеленський

Президент України Володимир Зеленський привітав мера Бухареста Нікушора Дана з перемогою на виборах президента Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на акаунт Зеленського в Х.

"Для України — як сусіда та друга — важливо мати Румунію як надійного партнера. І ми впевнені, що це станеться. Працюючи разом, ми можемо зміцнити як наші країни, так і нашу Європу. Ми завжди будемо мати велику повагу до Румунії та її народу, особливо враховуючи підтримку, яку ми отримали у найважчий період нашої історії", - написав президент.

Він запевнив, що Румунія може розраховувати на Україну як на доброго сусіда та партнера.

Венс про зустріч із Зеленським: Обговорили переговори щодо припинення вогню та досягнення миру

"Ми можемо подолати будь-які виклики, якщо будемо єдиними та сильними. Я з нетерпінням чекаю на подальший розвиток стратегічного партнерства між нашими дружніми країнами заради їхньої стабільності, безпеки та процвітання", - резюмував Зеленський.

Нагадаємо чинний мер Бухареста та проєвропейський політик Нікушор Дан виграв другий тур виборів президента в Румунії.

вибори (6737) Зеленський Володимир (25227) Румунія (1228)
Топ коментарі
+11
Корупціонер привітав борця з корупцією з перемогою.
19.05.2025 01:26 Відповісти
+10
Ми привітаємо Дана теж! Хоч тут не схибили
19.05.2025 01:23 Відповісти
+6
Психіатрів викликать? Який стосунок має професійний тенісист і ведучий футбольний клуб Італії, до того, що твориться в Україні? Воістину, "Що у кого болить - той про те й говорить...".
19.05.2025 04:41 Відповісти
