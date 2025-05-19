РУС
Зеленский поздравил Дана с победой на выборах: Украине важно иметь Румынию в качестве надежного партнера.

Президент Украины Владимир Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой на выборах президента Румынии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Зеленского в Х.

"Для Украины - как соседа и друга - важно иметь Румынию как надежного партнера. И мы уверены, что это произойдет. Работая вместе, мы можем укрепить как наши страны, так и нашу Европу. Мы всегда будем иметь большое уважение к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый тяжелый период нашей истории", - написал президент.

Он заверил, что Румыния может рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера.

Читайте: Вэнс о встрече с Зеленским: Обсудили переговоры по прекращению огня и достижению мира

"Мы можем преодолеть любые вызовы, если будем едиными и сильными. Я с нетерпением жду дальнейшего развития стратегического партнерства между нашими дружественными странами ради их стабильности, безопасности и процветания", - резюмировал Зеленский.

Напомним действующий мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан выиграл второй тур выборов президента в Румынии.

Топ комментарии
+11
Корупціонер привітав борця з корупцією з перемогою.
19.05.2025 01:26 Ответить
+10
Ми привітаємо Дана теж! Хоч тут не схибили
19.05.2025 01:23 Ответить
+6
Психіатрів викликать? Який стосунок має професійний тенісист і ведучий футбольний клуб Італії, до того, що твориться в Україні? Воістину, "Що у кого болить - той про те й говорить...".
19.05.2025 04:41 Ответить
Це така тактика - воно поздоровило борця з корупцією і всі починають думати, що воно таке саме. Але не забуваємо - хто зняв міни!
19.05.2025 09:11 Ответить
Приперлося в Італію: Сіннер програв, Мілан програв. Що вже говорити за нашу Україну!?!?!? Воно в нас десь прописано...
19.05.2025 01:35 Ответить
Ви про що, шановна ?

.
19.05.2025 02:23 Ответить
Про те, що там де воно приїжджає - завжди якісь проблеми в людей. А в Україні воно живе постійно, за виключенням своїх подорожей за рахунок платників податків.
19.05.2025 02:26 Ответить
19.05.2025 04:41 Ответить
Як про що? Розстроєна жінка вночі не спить, якщо футболісти Мілана програють матч.
19.05.2025 06:05 Ответить
"Рома", вообще-то, выиграла
19.05.2025 08:53 Ответить
Поимеем каждого.Главное иметь.
19.05.2025 09:19 Ответить
Зеля з цим привітанням, з пустим місцем для прізвища, чекав кінця виборів.
19.05.2025 11:35 Ответить
 
 