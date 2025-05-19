Зеленский поздравил Дана с победой на выборах: Украине важно иметь Румынию в качестве надежного партнера.

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой на выборах президента Румынии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Зеленского в Х.

"Для Украины - как соседа и друга - важно иметь Румынию как надежного партнера. И мы уверены, что это произойдет. Работая вместе, мы можем укрепить как наши страны, так и нашу Европу. Мы всегда будем иметь большое уважение к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый тяжелый период нашей истории", - написал президент.

Он заверил, что Румыния может рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера.

"Мы можем преодолеть любые вызовы, если будем едиными и сильными. Я с нетерпением жду дальнейшего развития стратегического партнерства между нашими дружественными странами ради их стабильности, безопасности и процветания", - резюмировал Зеленский.

Напомним действующий мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан выиграл второй тур выборов президента в Румынии.