Зеленский поздравил Дана с победой на выборах: Украине важно иметь Румынию в качестве надежного партнера.
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил мэра Бухареста Никушора Дана с победой на выборах президента Румынии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на аккаунт Зеленского в Х.
"Для Украины - как соседа и друга - важно иметь Румынию как надежного партнера. И мы уверены, что это произойдет. Работая вместе, мы можем укрепить как наши страны, так и нашу Европу. Мы всегда будем иметь большое уважение к Румынии и ее народу, особенно учитывая поддержку, которую мы получили в самый тяжелый период нашей истории", - написал президент.
Он заверил, что Румыния может рассчитывать на Украину как на доброго соседа и партнера.
"Мы можем преодолеть любые вызовы, если будем едиными и сильными. Я с нетерпением жду дальнейшего развития стратегического партнерства между нашими дружественными странами ради их стабильности, безопасности и процветания", - резюмировал Зеленский.
Напомним действующий мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан выиграл второй тур выборов президента в Румынии.
