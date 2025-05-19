Проевропейский Дан победил на выборах президента в Румынии, - СМИ

Действующий мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан выиграл второй тур выборов президента в Румынии.

После обработки более 98,52% протоколов с избирательных участков, Дан получил 54,17% голосов, а Симион - 45,83%. Разница между ними составляет почти 900 000 голосов.

В выборах приняли участие 11 641 866 румын, которые имели право голоса.

Выборы президента в Румынии

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, в Румынии проходит второй тур президентских выборов.

В пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.

По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

