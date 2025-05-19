РУС
Новости Выборы президента в Румынии
16 650 93

Проевропейский Дан победил на выборах президента в Румынии, - СМИ

Никушор Дан

Действующий мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан выиграл второй тур выборов президента в Румынии.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.

После обработки более 98,52% протоколов с избирательных участков, Дан получил 54,17% голосов, а Симион - 45,83%. Разница между ними составляет почти 900 000 голосов.

В выборах приняли участие 11 641 866 румын, которые имели право голоса.

Читайте: Накануне второго тура выборов: в Румынии состоялись многотысячные митинги в поддержку европейского курса. ФОТОрепортаж

Выборы президента в Румынии

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, в Румынии проходит второй тур президентских выборов.

В пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.

По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

Читайте также: МИД Румынии заявил о признаках вмешательства РФ в президентские выборы: "Это было ожидаемо"

Автор: 

выборы (24776) Румыния (1147)
Топ комментарии
+98
+98

Молодці румуни! Радий за них і за нас! У румунів наш страшний 19-й рік не відбувся, слава Богу!
показать весь комментарий
19.05.2025 00:28 Ответить
+81
+81

Хоч у румунів здоровий глузд переміг.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:28 Ответить
+79
Алілуйя !

панове румуни, щира подяка!
бо в Європі вже й так достатньо *******

.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:31 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Молодці румуни! Радий за них і за нас! У румунів наш страшний 19-й рік не відбувся, слава Богу!
показать весь комментарий
19.05.2025 00:28 Ответить
Румуни розумніші за жителів США. Нікушор Дан- професор математики - це вам не Донні-гандонні.
показать весь комментарий
19.05.2025 02:20 Ответить
Ну Зеля все ж таки не фашист, а популіст на відміну від Сімона.
показать весь комментарий
19.05.2025 04:06 Ответить
рояліст
показать весь комментарий
19.05.2025 06:58 Ответить
точніше-шашличний пісюаніст
показать весь комментарий
19.05.2025 08:18 Ответить
«Рояліст - прихильник монархії. Термін рояліст вживається в дещо вужчому значенні, ніж термін монархіст.» (с)

А Ви што подумалі?

А Ви што подумалі?
показать весь комментарий
19.05.2025 08:26 Ответить
Так,але коли згадується слово "рояліст" по відношенню до нашого президента то в пам"яті чомусь відразу рояль,а не монархія...Сам не розумію чому так...
показать весь комментарий
19.05.2025 11:28 Ответить
я думаю, що це роялті, які зелений отримує від рашки.
а ви що подумали?
а ви що подумали?
показать весь комментарий
19.05.2025 13:04 Ответить
Пісяющій мальчик за роялем.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:32 Ответить
роялтіст , скоріше і не через гру на одній клавіші , а тому ,що один Беня вирішив роялті отримувати з одного проекту , а відбитий на голову нарід , вкинув не в проект ,а до владного корита.
показать весь комментарий
19.05.2025 11:27 Ответить
Досить вже про "відбитий на голову" народ. Народ, як народ - нічим не гірший за американський. Не дарма під час війни вибори не проводять. Бо гарантовано переможе той, хто пообіцяє швидкий мир. Нічого не поробиш - інстинкт самозбереження. Я не тільки нічого не маю проти Порошенка, але й вважаю його найкращим президентом з усіх, хто був до цього. Але й він у 2014 році скористався цим, пообіцявши швидко закінчити АТО. Правда, після Іловайська, коли в Україну ввійшли регулярні війська РФ, то вже було не АТО.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:17 Ответить
Чому досить , за свої вчинки потрібно відповідати , в т. ч. "відбитим на голову " .
На жаль вівідповідати приходиться всім , в незалежності від того , хто кого обирав в 2019 р.

P.S. Порох хоч мав сміливість визнати свої помилки ,які звісно були, а не ліпити з себе того ,кого зліпити не можна по замовчуванню , вже всім все зрозуміло , ніякі понти,відоси,чергова брехня нічого не допоможе .
показать весь комментарий
19.05.2025 12:28 Ответить
Вони не задарма розстріляли Чаушеску !
показать весь комментарий
19.05.2025 08:12 Ответить
Але як перед тим десятками років лизали йому задницю! З Єленою напару...
показать весь комментарий
19.05.2025 08:49 Ответить
Була тоталітарна комуністичеа система, вибори були такі, як у СССР. Румуни ненавидили Чаушеску, але довго нічого не могли зробити.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:53 Ответить
Чаушеску намагався вести політику незалежну від москви...от його кацапи і злили
показать весь комментарий
19.05.2025 11:30 Ответить
На той момент кацапи вже нічого не вирішували.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:20 Ответить
Байда, а что, в то время, делали мы, окуенно гордые совки? Совсем умом тронулся? Или ты в 70-ые выходил с коктейями молотова протестовать против генсенсеков? Да нет - сидели смирно под шконкой и жрали помои. Мой совет - не пиши больше ничего и никогда.
показать весь комментарий
19.05.2025 11:54 Ответить
Це прям пекельні борошна якісь. Ви через гугл транслейтор перекладаєте?
показать весь комментарий
19.05.2025 11:36 Ответить
Хоч у румунів здоровий глузд переміг.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:28 Ответить
Алілуйя !

панове румуни, щира подяка!
бо в Європі вже й так достатньо *******

.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:31 Ответить
Гарна новина!!!
показать весь комментарий
19.05.2025 00:31 Ответить
Слава Богу , що переміг Нікусор Дан 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
Вітаємо !!
Вітаємо !!
показать весь комментарий
19.05.2025 00:32 Ответить
Оце новина, щира подяка здоровому глузду! Браво румунам!
показать весь комментарий
19.05.2025 00:33 Ответить
Может хоть теперь, побывав на краю пропасти, румынские власти начнут серьезнее относиться к гибридной войне РФ
показать весь комментарий
19.05.2025 00:37 Ответить
Декілька десятків мільйонів нафтогрошей ***** - коту під хвіст.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:39 Ответить
показать весь комментарий
19.05.2025 08:49 Ответить
Читала, що цей поганець Сімон мутить воду.

"Попри результати екзит-полів, які одностайно прогнозують перемогу прозахідного Нікушора Дана, його опонент, проросійський Джордже Сіміон вже оголосив себе переможцем перегонів і назвав очікуваний ним результат.

Про це як повідомляє "Європейська правда", Сіміон заявив у виступі перед своїми прибічниками.

Ультраправий кандидат виступив на вулиці о 9 вечора, відразу після закриття виборчих дільниць - у той час, коли з'явилися дані екзит-полів не на його користь. Втім, він закликав прибічників не звертати на ці дані увагу.

"Ми є однозначними переможцями цих виборів. Ми вимагаємо перемоги від імені румунського народу", - заявив він."

Воно ще й підбурює до захвату влади...
показать весь комментарий
19.05.2025 00:41 Ответить
майже 10 відсотків відриву - хай той сімон сидить рівно і не сіпається, бо Верховний суд і правоохоронні органи в Румунії схоже працюють чітко

.

.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:45 Ответить
Все по кацапской методичке, как в штатах в 21 - м.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:56 Ответить
кацапська хуцпа...
показать весь комментарий
19.05.2025 07:00 Ответить
Ну що ж новина хороша, але....майже 46% за Сіміона це дуже багато. Потенційна проблема з майбутніми парламентськими виборами гарантована. Не кажучи вже про те, що ймовірно Сіміон відпрацьовуватиме гроші кремля на 146% і влаштує в Румунії ще ту вакханалію з мітингами, скандалами, позовами і т.п.
Дивлячись на все це, ще складнішими вбачають майбутні українські вибори де в великій битві між зрадниками і корупціонерами важко буде вижити патріотам.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:43 Ответить
У нас не должно быть парламентских выборов, не надо воду мутить.
показать весь комментарий
19.05.2025 01:16 Ответить
Що, вже не буде виборів в парламент? В Румунії непомітно оголосили абсолютну монархію?
Відкрию вам таємницю, вибори будуть. По крайній мірі згідно з Вікіпедією, в 2028. Будуть місцеві в 2028. І в Європарламент в 2029. І не варто думати, що всі оця 46%-ва маса людей, до цього часу раптом увірує в демократію, та європейські цінності. Ні, вони нікуди не зникнуть.
Це звісно, якщо раптом чогось надзвичайного не станеться до цього.
показать весь комментарий
19.05.2025 01:56 Ответить
46% за популіста означає, що через 5 років можлива "реакція", якщо вчора обраний президент виявиться слабким та нерішучим. Ситуація можлива, як в Україні в 2004-2010 роках, коли спочатку вдалось не допустити перемоги кінченого прозасрашинця, а потім з-за кволості політики Ющенка - мудрий наріт вибрав "крєпкого хозяйствєнніка" - янучарина.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:22 Ответить
кволості отруєного чи одної хитрожопої бахині Хі-Хі? Але мудрий наріт, котрий ригів, симоненків та інших неТак обирав- тут ні до чого та не при чому???
показать весь комментарий
19.05.2025 09:38 Ответить
наш мудрий наріт любить нагайку і батіг. Якби Ющенко пересаджав "папєрєдніків" (а було за що - тільки за ролики з ющенком в коричневому кітелі з свастикою, зігою, на фоні маршируючих гітлерівських "коробочок" там можна було всіх янучаринів на 5+ років засадити) - нарід би Ющенко любив і поважав.

Те ж саме було і за порошка - Порошенко не звертав уваги на мразот типу бородатої піхви (Лєщєнко) та кінченого Найєма, які обралися в парламент від ЄС, а потім почали порошка срати як в останній раз (отримавши потім від хєрограя тепленькі містечка в Укрзалізниці та Укроборонпромі) - от народішко і не відчув хазяйську руку.

Чи ви думаєте, що взимку 2013-2014 років це "нарід загалом" скинув янучарина? Ха-ха. 70% народонаселення з подивом, недовірою і невдоволенням дивились в телевізор і осуджували "бєспорядки".
показать весь комментарий
19.05.2025 10:01 Ответить
ще раз, а коли мудрий наріт, обрав такий парламент, щоб нормальний президент мав не коаліційний уряд, окрім зебіла?
Чи були зміни до Конституції під Кучмо, коли одна зозуля мала більше повноважень чим президент?
показать весь комментарий
19.05.2025 10:12 Ответить
Тихіше, тихіше... зара Иван Сулима надере Вам вуха за "наєзди" на бабуйулю!
показать весь комментарий
19.05.2025 18:40 Ответить
цей не агресивний... є там ще марчелло, до тепер хоче бути їй унітазом...
показать весь комментарий
21.05.2025 19:49 Ответить
Та шось марчєлли давненько вже не чути; мабуть перелогінився.
показать весь комментарий
22.05.2025 06:56 Ответить
Всеволод Марченко він, тільки буде стаття про ТЮлю, одразу визирне.
показать весь комментарий
23.05.2025 11:21 Ответить
Чудово. Бо якби Румунія пала нам би прийшлось ДУЖЕ туго
показать весь комментарий
19.05.2025 00:45 Ответить
Тенденція така складається, що під натиском кацапських нафтодоларів вони невдовзі усі падуть.
показать весь комментарий
22.05.2025 07:03 Ответить
Блд, з вами тут заїкою станеш
показать весь комментарий
19.05.2025 00:47 Ответить
BBC

У першому турі 4 травня Джордже Сіміон набрав 40,5% голосів і був фаворитом перегонів. Мером Бухареста Нікушор Дан тоді отримав 20,99% голосів, тож подолання такого відриву для нього було непростим завданням.

Проте висока явка й перетікання виборців інших кандидатів дозволили Дану перемогти. Окрім того, він отримав тотальну підтримку у столиці країни - Бухаресті, де у різних районах має від 60 до 73% голосів.

За Сіміона переважно голосували у сільській місцевості та малих містах. Також його підтримує діаспора у західній Європі.

При цьому угорська меншина та діаспора у Молдові підтримали Дана.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:47 Ответить
Мер Бухареста Нікушор Дан математик за освітою, став відомим завдяки боротьбі з корупцією у сфері міської забудови. Ще у 2006 році він заснував громадянську асоціацію "Врятуємо Бухарест", яка через суди домагалася скасування незаконних девелоперських проєктів.

Пізніше Дан став одним із засновників партії "Союз порятунку Румунії" (USR), а 2020 року був обраний мером столиці як незалежний кандидат. На публіці Дан поводиться стримано, в дискусіях уникає популізму - і це підкреслює контраст між ним і Сіміоном.

Політична програма Дана кардинально відрізняється від ідей опонента: він виступає за економічні реформи, скорочення дефіциту бюджету та зміцнення зв'язків Румунії з Євросоюзом.

На відміну від опонента, Дан дистанціюється від націоналістичної риторики і намагається уникати різких заяв. Будучи доктором математичних наук, він звик говорити мовою цифр, а не лозунгів і вуличної мобілізації.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:51 Ответить
Його основний електорат - жителі великих міст, представники освічених верств суспільства і ті, хто пов'язує майбутнє Румунії з європейською інтеграцією.

Нікушор Дан неодноразово заявляв, що необхідно й далі надавати допомогу Україні: за його словами, перемога Києва у війні відповідає інтересам усього регіону.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:52 Ответить
А допомога Україні за чинної поки що влади Румунії є дуже суттєвою. Румунія є важливим транзитним маршрутом для постачання зброї та *********** в Україну. Тут розташовані американські системи ПРО, а також три великі авіабази, з яких літаки НАТО вилітають на патрулювання повітряного простору до кордону України і Молдови та над Чорним морем.

Україна експортує 70% свого зерна через румунські територіальні води до Стамбула. Румунський флот розміновує ці води.

Окрім того, румунські ВПС навчають українських пілотів літати на F-16.
показать весь комментарий
19.05.2025 00:54 Ответить
40 -> 46 означає, що електорат прозасрашинця "згутований" був від початку, а "демократичні сили", як завжди - розрізнені і тягнули ковдру у всі боки.

Добре, що в Румунії не повторився український 2019-й рік, коли мудрий наріт замість державника і патріота вибрав кінченого хєрограя "па-пріколу", бо "гірше ж не буде", а також "аби тільки не барига". А демократичні сили були розпорошені і з якихось надуманих причин ворогували. Гей, очільники демсокири, ви ще вважаєте себе правими щодо того, що срали порошка в 2018-2019 роках?
показать весь комментарий
19.05.2025 09:26 Ответить
Праві більш дисципліновані за лівих, тому, як правило, їх кандидати у першому турі отримують разючу перевагу, бо виборці підуть строєм голосувати.
В другому турі залежить від самосвідомості лівих.
Якщо вона як у румунів, то виграє умовний Дан.
Якщо як у США або у України, то виграє умовний Сіміон.
показать весь комментарий
19.05.2025 11:30 Ответить
На побутовому рівні це "гуртування правих" (хоча вони ні разу не "праві", а зазвичай характеризуються як "ліві популісти з фашистськими рисами", бо "праві" - то не просто за "традиції", а за податки, за непорушність приватну властність тощо, а ліві популісти - то якраз і є селюки з бажанням "в багатих забрати і бідним роздати") означає насправді, що в середньому вони значно більш піддаються маніпуляціям популістів (бо не мають власної думки і покладаються на тих, хто краще обіцяє в телевізорі) і в ось такі моменти найкрутіший популіст просто засирає мізки цим людям якісно і краще за інших.

А прихильники "демократичних сил", зазвичай, мають свою "окрему" думку і підтримують того, хто цю думку максимально уособлює. І не дуже хочуть відмовлятися від "свого кандидата". А в нашій країні - навіть під тиском вірогідності очевидного краху держави. Тому демсокира і подібні, наприклад, замість згуртуватися з порошком в 2019 році - срала його і результат ми бачимо зараз.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:18 Ответить
Та навіть в Румунії, в 1 турі, Дан отримав лише третину від тих голосів, які, як виявилось, могли б його зробити президентом ще в 1 турі. Все по класиці. Ну хоч на 2й тур згуртувались.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:20 Ответить
ЕрЗе і Майя Санду вже надіслали вітальні Дану телеграми
показать весь комментарий
19.05.2025 00:52 Ответить
Супер!
показать весь комментарий
19.05.2025 00:54 Ответить
Смерть кацапам! Путлер капут!
показать весь комментарий
19.05.2025 00:54 Ответить
х-ло, шо с иплом?)))
показать весь комментарий
19.05.2025 00:58 Ответить
Перша добра новина.
показать весь комментарий
19.05.2025 01:01 Ответить
Зі мною в москві, у 1981р., служив з Буковини, рядовий румунської національності, українець, Алб. Ненавидів кацапів сильніше українців зі Львова... Вони перемогли диктатуру чаусеску, молодці...Правда на їхній стороні...
показать весь комментарий
19.05.2025 01:04 Ответить
Пкремогли Чаушеску, бо армія стала на бік народу і всяку гебню просто перевішали. А в Україні все не так, а навпаки .
показать весь комментарий
19.05.2025 01:21 Ответить
З Вами згідний на всі сто... Наші "вожді" в часи, коли кацапи, комуняки, були в шоці від повалення ссср, проявляли толерантну декомунізацію, дали їм час організуватися. Вони підняли своїх кгбешних друзів з росії і за гроші кпрс почався підкуп влади в України. А тепер ми хлєбаєм гівно 33+річної давності. А треба було б вішати...
показать весь комментарий
19.05.2025 01:35 Ответить
Народу Румунії процвітання.
показать весь комментарий
19.05.2025 01:40 Ответить
Що кацапські ублюдки -- з'їли?
А скільки бабла туди було злито!
А скільки було надій оточити Україну з заходу і відрізати від партнерів!
Так отож.
Смоктати європейського -- національний спорт кацапів.
А ще дохнути в болотах і посадках по 35--40 тисяч на місяць!

Слава Україні!
Героям Слава!
показать весь комментарий
19.05.2025 01:45 Ответить
Хоч в когось із безпосередніх сусідів переміг здоровий глузд...
показать весь комментарий
19.05.2025 02:46 Ответить
Це дуже добре, тепер потрібно щоб угорщина та словакія позбавились би кремлівських дуполізів як найскоріше і можно вже було би дихати повільніше
показать весь комментарий
19.05.2025 03:58 Ответить
Вільніше
показать весь комментарий
19.05.2025 05:44 Ответить
гроші хвуйла по вітру
показать весь комментарий
19.05.2025 06:21 Ответить
45% проросійських розумово неповноцінних дебілів це дуже багато. На щастя вони цього разу не змогли перемогти. Таких істот треба позбавляти громадянських прав. Бо біда буде.
показать весь комментарий
19.05.2025 06:34 Ответить
Усе таки менше, ніж 73%.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:38 Ответить
Протягом ночі дораховували голоси діаспори. Перемога Дана вже відбулася, але перевага в голосах зменшилася - Після підрахунку 99,82 % протоколів у Дана - 53,78 % голосів, у Сімона - 46,22 %.

Хоч і писали, що більшість закордонних виборців - трампісти, але не вірилося. Прикро, що довелося у цьому пересвідчитися, тобто у Европі москальска і трампістська пропаганда діяла і діє безперешкодно та формує думку діаспори, добре, що Румунія поставилася до неї відповідально і блокувала їй втручання у виборчий процес всередині країни (Трампон і Х-уйло обурювалися).
показать весь комментарий
19.05.2025 06:37 Ответить
Цікаво, що в Україні все навпаки, - у 2019-му за кордоном потужно та впевнено переміг Порошенко. І явка була величезна!
Але чи голоси діаспори зовсім не рахували, чи кількість ідіотів, яким блазень з телевізора усі мізки задурив, була критичною, але маємо те, що маємо!
показать весь комментарий
19.05.2025 09:01 Ответить
Жить и работать в странах ЕС, и при этом голосовать за анти-европейского кандидата. Что у людей в голове?
показать весь комментарий
19.05.2025 11:10 Ответить
Країни Балтії , наші друзі обирають нормальних керівників, завдяки тому,що після розпаду ссср заткнули глотки "русскоязичному насєлєнію" . Німці також обрали нормального прем'єра на останніх виборах.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:31 Ответить
Дивно і не зрозуміло чому так? Має ж бути якесь пояснення цьому.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:33 Ответить
Вчора румуни уникли руснявої реінкарнації Чаушеску.
На сьогодні саме в Румунії - найкраща демократія.
Можуть безжалісно звернути голову відверто кацапському лайну.
І цілком законно прокотити на прутні ************* замаскованого.
Але така велика кількість прибічників правих антиєвропейських сил насторожує.
Якщо Дан не зіб'є ті проблеми, що обумовлюють правий крен країни, наступна партія вже точно буде за руснею.
показать весь комментарий
19.05.2025 08:51 Ответить
Пронесло слава Богу, ще б одного фіцо чи орбана Україна не витримала.
показать весь комментарий
19.05.2025 09:06 Ответить
Respect !!!
показать весь комментарий
19.05.2025 09:21 Ответить
Чудова новина!! Бо вже складається враження, що срана рашка ВСЕ навколо купила.
показать весь комментарий
19.05.2025 10:15 Ответить
Тепер пану Сіміону доведеться якось відмазуватись перед господарами у кремлі. Бабки увалили в цього НЕлоха-румунського. А результат так собі.
показать весь комментарий
19.05.2025 10:16 Ответить
Румунам РЕСПЕКТ!
це нам не зєЖЛОБСЬКА Україна.
показать весь комментарий
19.05.2025 10:49 Ответить
Я колись читав на УП, що взагалі прихід цих ультраправих популістів пов'язаний з корупцією, яку толерують в тому числі "проєвропейські" владні політики Румунії. Тому результат Сімеона (і того тіктокера до нього) - це жовта картка румунським елітам. Щось схожу у нас було з Порошенком, який вирішив після Майдану не міняти стару систему з ручними прокурорами та іншим.

Якщо теперішні румунські еліти нічого за свої 4-5 років не зроблять, то ще можемо побачити прихід популістів в майбутньому. Такий собі кандидат від народу на велосипеді.
показать весь комментарий
19.05.2025 10:50 Ответить
Просто поміняють риторику з агресивних антизахідних правачків на свого хлопця з народу, у якого серце болить за рідну Румунію.
показать весь комментарий
19.05.2025 10:56 Ответить
Вітання всім тверезим людям! Хочеться висловитися на підтримку коментарів, що ми раді за румунів, що не обрали так як ми популіста зеленського в 19 рокі. Румуни виявилися розумнішими і за українців і за америкосів, які обирали трампа = зеленський-2
Також підтримка коментарю, що новобраний президент - науковець... То тільки дика українська маса могла обирати замість освідченої людини коміка, циркача, невігласа... Згадайте, як комуністи проводили філософську лінїю, що так звані "калхознікі", доярки, так звані "рабочіє" йши у владу...
Так ось - незважаючи на надіті вишиванки і "псевдопатріотизм" переважна більшість українського народу в душі комуністична!?
Яку би ти білу вишиванку не надівав на гнилу душу,- все одно і твоя душа і вишиванка засмердиться !!!
показать весь комментарий
19.05.2025 11:27 Ответить
срака путіну!
показать весь комментарий
19.05.2025 11:56 Ответить
Хоч румунів можна пообговати, а то а самійьУкраїні виборів вже не буде.
показать весь комментарий
19.05.2025 12:42 Ответить
Хороший вкид, але мімо))
показать весь комментарий
19.05.2025 16:22 Ответить
румини нарід розумний пам'ятаю як ми їм економіку підіймали сірники возили і лампочки ну ще різний дріб'язок
показать весь комментарий
19.05.2025 14:15 Ответить
=так в Польщі в другий тур вийшли теж НАШІ
показать весь комментарий
19.05.2025 14:18 Ответить
Сімеоне не переживав. Сімеоне фестивалив, 40 і 20. Але румунський театр маріонеток Х....перестав давати виставу.
показать весь комментарий
19.05.2025 14:40 Ответить
За нинішніми мірками то є величезний відрив... Як правило скрізь в Європі це 1-3%
показать весь комментарий
19.05.2025 15:31 Ответить
Москалі обісралися. Купу бабок викинули вніккди))
показать весь комментарий
19.05.2025 16:21 Ответить
 
 