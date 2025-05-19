Проевропейский Дан победил на выборах президента в Румынии, - СМИ
Действующий мэр Бухареста и проевропейский политик Никушор Дан выиграл второй тур выборов президента в Румынии.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Digi24.
После обработки более 98,52% протоколов с избирательных участков, Дан получил 54,17% голосов, а Симион - 45,83%. Разница между ними составляет почти 900 000 голосов.
В выборах приняли участие 11 641 866 румын, которые имели право голоса.
Выборы президента в Румынии
Напомним, что в воскресенье, 18 мая, в Румынии проходит второй тур президентских выборов.
В пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.
По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.
А Ви што подумалі?
а ви що подумали?
На жаль вівідповідати приходиться всім , в незалежності від того , хто кого обирав в 2019 р.
P.S. Порох хоч мав сміливість визнати свої помилки ,які звісно були, а не ліпити з себе того ,кого зліпити не можна по замовчуванню , вже всім все зрозуміло , ніякі понти,відоси,чергова брехня нічого не допоможе .
панове румуни, щира подяка!
бо в Європі вже й так достатньо *******
.
Вітаємо !!
"Попри результати екзит-полів, які одностайно прогнозують перемогу прозахідного Нікушора Дана, його опонент, проросійський Джордже Сіміон вже оголосив себе переможцем перегонів і назвав очікуваний ним результат.
Про це як повідомляє "Європейська правда", Сіміон заявив у виступі перед своїми прибічниками.
Ультраправий кандидат виступив на вулиці о 9 вечора, відразу після закриття виборчих дільниць - у той час, коли з'явилися дані екзит-полів не на його користь. Втім, він закликав прибічників не звертати на ці дані увагу.
"Ми є однозначними переможцями цих виборів. Ми вимагаємо перемоги від імені румунського народу", - заявив він."
Воно ще й підбурює до захвату влади...
.
Дивлячись на все це, ще складнішими вбачають майбутні українські вибори де в великій битві між зрадниками і корупціонерами важко буде вижити патріотам.
Відкрию вам таємницю, вибори будуть. По крайній мірі згідно з Вікіпедією, в 2028. Будуть місцеві в 2028. І в Європарламент в 2029. І не варто думати, що всі оця 46%-ва маса людей, до цього часу раптом увірує в демократію, та європейські цінності. Ні, вони нікуди не зникнуть.
Це звісно, якщо раптом чогось надзвичайного не станеться до цього.
Те ж саме було і за порошка - Порошенко не звертав уваги на мразот типу бородатої піхви (Лєщєнко) та кінченого Найєма, які обралися в парламент від ЄС, а потім почали порошка срати як в останній раз (отримавши потім від хєрограя тепленькі містечка в Укрзалізниці та Укроборонпромі) - от народішко і не відчув хазяйську руку.
Чи ви думаєте, що взимку 2013-2014 років це "нарід загалом" скинув янучарина? Ха-ха. 70% народонаселення з подивом, недовірою і невдоволенням дивились в телевізор і осуджували "бєспорядки".
Чи були зміни до Конституції під Кучмо, коли одна зозуля мала більше повноважень чим президент?
У першому турі 4 травня Джордже Сіміон набрав 40,5% голосів і був фаворитом перегонів. Мером Бухареста Нікушор Дан тоді отримав 20,99% голосів, тож подолання такого відриву для нього було непростим завданням.
Проте висока явка й перетікання виборців інших кандидатів дозволили Дану перемогти. Окрім того, він отримав тотальну підтримку у столиці країни - Бухаресті, де у різних районах має від 60 до 73% голосів.
За Сіміона переважно голосували у сільській місцевості та малих містах. Також його підтримує діаспора у західній Європі.
При цьому угорська меншина та діаспора у Молдові підтримали Дана.
Пізніше Дан став одним із засновників партії "Союз порятунку Румунії" (USR), а 2020 року був обраний мером столиці як незалежний кандидат. На публіці Дан поводиться стримано, в дискусіях уникає популізму - і це підкреслює контраст між ним і Сіміоном.
Політична програма Дана кардинально відрізняється від ідей опонента: він виступає за економічні реформи, скорочення дефіциту бюджету та зміцнення зв'язків Румунії з Євросоюзом.
На відміну від опонента, Дан дистанціюється від націоналістичної риторики і намагається уникати різких заяв. Будучи доктором математичних наук, він звик говорити мовою цифр, а не лозунгів і вуличної мобілізації.
Нікушор Дан неодноразово заявляв, що необхідно й далі надавати допомогу Україні: за його словами, перемога Києва у війні відповідає інтересам усього регіону.
Україна експортує 70% свого зерна через румунські територіальні води до Стамбула. Румунський флот розміновує ці води.
Окрім того, румунські ВПС навчають українських пілотів літати на F-16.
Добре, що в Румунії не повторився український 2019-й рік, коли мудрий наріт замість державника і патріота вибрав кінченого хєрограя "па-пріколу", бо "гірше ж не буде", а також "аби тільки не барига". А демократичні сили були розпорошені і з якихось надуманих причин ворогували. Гей, очільники демсокири, ви ще вважаєте себе правими щодо того, що срали порошка в 2018-2019 роках?
В другому турі залежить від самосвідомості лівих.
Якщо вона як у румунів, то виграє умовний Дан.
Якщо як у США або у України, то виграє умовний Сіміон.
А прихильники "демократичних сил", зазвичай, мають свою "окрему" думку і підтримують того, хто цю думку максимально уособлює. І не дуже хочуть відмовлятися від "свого кандидата". А в нашій країні - навіть під тиском вірогідності очевидного краху держави. Тому демсокира і подібні, наприклад, замість згуртуватися з порошком в 2019 році - срала його і результат ми бачимо зараз.
А скільки бабла туди було злито!
А скільки було надій оточити Україну з заходу і відрізати від партнерів!
Так отож.
Смоктати європейського
А ще дохнути в болотах і посадках по 35--40 тисяч на місяць!
Слава Україні!
Героям Слава!
Хоч і писали, що більшість закордонних виборців - трампісти, але не вірилося. Прикро, що довелося у цьому пересвідчитися, тобто у Европі москальска і трампістська пропаганда діяла і діє безперешкодно та формує думку діаспори, добре, що Румунія поставилася до неї відповідально і блокувала їй втручання у виборчий процес всередині країни (Трампон і Х-уйло обурювалися).
Але чи голоси діаспори зовсім не рахували, чи кількість ідіотів, яким блазень з телевізора усі мізки задурив, була критичною, але маємо те, що маємо!
На сьогодні саме в Румунії - найкраща демократія.
Можуть безжалісно звернути голову відверто кацапському лайну.
І цілком законно прокотити на прутні ************* замаскованого.
Але така велика кількість прибічників правих антиєвропейських сил насторожує.
Якщо Дан не зіб'є ті проблеми, що обумовлюють правий крен країни, наступна партія вже точно буде за руснею.
це нам не зєЖЛОБСЬКА Україна.
Якщо теперішні румунські еліти нічого за свої 4-5 років не зроблять, то ще можемо побачити прихід популістів в майбутньому. Такий собі кандидат від народу на велосипеді.
Також підтримка коментарю, що новобраний президент - науковець... То тільки дика українська маса могла обирати замість освідченої людини коміка, циркача, невігласа... Згадайте, як комуністи проводили філософську лінїю, що так звані "калхознікі", доярки, так звані "рабочіє" йши у владу...
Так ось - незважаючи на надіті вишиванки і "псевдопатріотизм" переважна більшість українського народу в душі комуністична!?
Яку би ти білу вишиванку не надівав на гнилу душу,- все одно і твоя душа і вишиванка засмердиться !!!