МИД Румынии заявил о признаках вмешательства РФ в президентские выборы: "Это было ожидаемо"

В Румынии говорят о российском влиянии на выборы

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что есть признаки российского вмешательства в проведение второго тура президентских выборов в стране.

Об этом в соцсети Х написал представитель румынского МИД, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Telegram была запущена вирусная кампания фейковых новостей, направленная на влияние на избирательный процесс.

"Во время президентских выборов в Румынии мы снова наблюдаем признаки российского вмешательства. Вирусная кампания фейковых новостей в Telegram и на других платформах социальных сетей направлена на влияние на избирательный процесс. Это было ожидаемо, и румынская власть уже опровергла эти фейки", - написал представитель внешнеполитического ведомства Румынии.

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, в Румынии проходит второй тур президентских выборов.

В пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.

По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

Читайте также: Победа Симиона в Румынии может привести к формированию нового антиукраинского блока в ЕС, - Politico.

Автор: 

рф це рокова пухлина людства
показать весь комментарий
18.05.2025 20:36 Ответить
Очікувано? І що ж ви зробили, щоб цьому запобігти?!
показать весь комментарий
18.05.2025 20:45 Ответить
Екзитпол показує перевагу проєвропейського кандидата .
..
показать весь комментарий
18.05.2025 21:09 Ответить
Виявлено втручання фсб московії, у внутрішні справи Румунії під час Голосування, а як присілки, це антиКонституційне діяння московитів та їх агентів, у Румунії!?!?
показать весь комментарий
18.05.2025 21:18 Ответить
А що когось це дивує ? Руцька свиня скрізь пхає своє рило
показать весь комментарий
18.05.2025 21:56 Ответить
 
 