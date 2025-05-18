МИД Румынии заявил о признаках вмешательства РФ в президентские выборы: "Это было ожидаемо"

Министерство иностранных дел Румынии заявило, что есть признаки российского вмешательства в проведение второго тура президентских выборов в стране.

Об этом в соцсети Х написал представитель румынского МИД, информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, в Telegram была запущена вирусная кампания фейковых новостей, направленная на влияние на избирательный процесс.

"Во время президентских выборов в Румынии мы снова наблюдаем признаки российского вмешательства. Вирусная кампания фейковых новостей в Telegram и на других платформах социальных сетей направлена на влияние на избирательный процесс. Это было ожидаемо, и румынская власть уже опровергла эти фейки", - написал представитель внешнеполитического ведомства Румынии.

Напомним, что в воскресенье, 18 мая, в Румынии проходит второй тур президентских выборов.

В пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.

По результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

