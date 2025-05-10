Конституционный суд Румынии утвердил победу ультраправого Симиона в первом туре выборов президента

В пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на решение суда, информирует Цензор.НЕТ.

На заседании судьи Конституционного суда Румынии утвердили победу Симиона в первом туре президентских выборов.

Судьи также отклонили жалобу Себастьяна Попеску от "Новой Румынии" на результаты голосования. За него проголосовали менее 0,3% избирателей.

Напомним, по результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

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