Конституционный суд Румынии утвердил победу ультраправого Симиона в первом туре выборов президента
В пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.
Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на решение суда, информирует Цензор.НЕТ.
На заседании судьи Конституционного суда Румынии утвердили победу Симиона в первом туре президентских выборов.
Судьи также отклонили жалобу Себастьяна Попеску от "Новой Румынии" на результаты голосования. За него проголосовали менее 0,3% избирателей.
Напомним, по результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.
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хана, я з далеко бачу. Чуваки все чьоттко. Не для Вас
Переміг-значить обрали.
А по факту просто вийшов у другий тур.
Ще все попереду.