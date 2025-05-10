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Новости Выборы президента в Румынии
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Конституционный суд Румынии утвердил победу ультраправого Симиона в первом туре выборов президента

Джордже Симион

В пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.

Об этом сообщает "ЕП" со ссылкой на решение суда, информирует Цензор.НЕТ.

На заседании судьи Конституционного суда Румынии утвердили победу Симиона в первом туре президентских выборов.

Судьи также отклонили жалобу Себастьяна Попеску от "Новой Румынии" на результаты голосования. За него проголосовали менее 0,3% избирателей.

Напомним, по результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

Читайте также: Ультраправый Симион требует от Украины компенсировать Румынии переданную помощь

Автор: 

выборы (24743) Румыния (1101)


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Топ комментарии
+11
Україна оточена. Ото часи хай йому.
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10.05.2025 00:24
+10
до орбана і фіцо допомога приспіла.
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10.05.2025 00:26
+6
Таку ультраправу Європу дуже швидко проковтне китайсько-раіська орда. Саме для цього вони підгодовують з руки усіляких фіц, орбанів та сіміонів.
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10.05.2025 00:58
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Україна оточена. Ото часи хай йому.
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10.05.2025 00:24 Ответить
а були колись інші часи?
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10.05.2025 03:32 Ответить
до орбана і фіцо допомога приспіла.
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10.05.2025 00:26 Ответить
Притомні з самого початку розуміли, що задарма ніхто нічого не дає.
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10.05.2025 01:55 Ответить
А в чому тут урок? В тому що циганва з мудярами думають що захист він русні це щось безкоштовне і дядя Сем прилетить рятувати їх обісрану дупу за першим покликом бо там якийсь папірець про організацію з 4 літер колись склали?
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10.05.2025 02:18 Ответить
Ще буде другий тур і перемогу отримає Нікусор Дан 🙁
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10.05.2025 00:36 Ответить
Юльта похилого. Тата вже немає. Але згадую. Сину дай мені обойму.
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10.05.2025 00:36 Ответить
За відкритості інформаційних кордонів вибори стали вразливими для маніпуляцій із зовні і офіційні витрати кандидатів перетворились у фікцію
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10.05.2025 00:37 Ответить
Це мабуть якийсь вірус, коли цілі країни сходять з розуму...
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10.05.2025 00:39 Ответить
Це не вірус, - це тренд.
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10.05.2025 00:59 Ответить
Который очередном витке спирали истории ввергает мир в череду войн и переделов сфер влияния, но единственным существенным отличием от прежних времен, наличие ЯО
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10.05.2025 06:08 Ответить
Який інтелектуальний їб..льник на світлині!
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10.05.2025 00:57 Ответить
Таку ультраправу Європу дуже швидко проковтне китайсько-раіська орда. Саме для цього вони підгодовують з руки усіляких фіц, орбанів та сіміонів.
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10.05.2025 00:58 Ответить
Да какие они ультраправые. Скорее националисты. У них все правильно, кроме позиции по Украине. Вообще странно как украинцы в итоге оказались на левой стороне баррикад, вместе со всеми социалистами, коммунистами, пропалестинцами, любителями мигрантов и всякого прочего "разнообразия".
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10.05.2025 01:06 Ответить
👍
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10.05.2025 02:39 Ответить
Це називається "хоч поржем" по румунські!
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10.05.2025 01:00 Ответить
Ко
хана, я з далеко бачу. Чуваки все чьоттко. Не для Вас
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10.05.2025 01:11 Ответить
А шо то в нього пика як у Графа Дракули??? Кров немовлят пʼє???
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10.05.2025 04:44 Ответить
Заголовок некоректний.
Переміг-значить обрали.
А по факту просто вийшов у другий тур.
Ще все попереду.
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10.05.2025 05:30 Ответить
Заарештувати ще одного ультраправого кандидата суд вже не наважився.
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10.05.2025 07:56 Ответить
 
 