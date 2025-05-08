РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
6493 посетителя онлайн
Новости Выборы президента в Румынии Помощь Украине от Румынии
5 596 87

Ультраправый Симион требует от Украины компенсировать Румынии переданную помощь

Джордже Симион

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии, лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать предоставленную его страной помощь, в частности за систему Patriot.

Его заявление цитирует Digi24, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Бухарест больше "не даст ни одного цента другой стране", зато в случае победы на выборах президента Румынии он "сосредоточится на собственном населении".

Он избежал однозначного ответа, будет ли Румыния голосовать за новые пакеты поддержки Украины, но сказал, что его позиция относительно войны России против Украины - "это нейтралитет, не эскалация и не поставки оружия, а присоединение к политике Трампа".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Премьер Румынии Чолаку уходит в отставку на фоне результатов выборов

"Украина нуждается в нас, а не мы нуждаемся в Украине, поэтому Украина должна уважать национальные и религиозные права полумиллиона румын, проживающих в Украине. И мы, безусловно, хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях", - заявил Симион.

Ультраправый румынский политик отметил, что форма такой компенсации еще может обсуждаться: она может быть отражена в контрактах, зерне или других вопросах.

"Но за систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом как национальную измену, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить что-то взамен", - добавил Симион.

Читайте также: Греция отрицает передачу Украине системы Patriot, - Reuters

Напомним, по результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

Автор: 

помощь (7824) Румыния (1100) Patriot (282)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в X/Twitter
Топ комментарии
+18
Какая мєрзкая атвратітєльная рожа...
показать весь комментарий
08.05.2025 22:43
+18
Румуни сидять на дотаціях ЄС ще більше, ніж мадяри... Гадаю, керівництво ЄС мало просто б натякнути перед 2 туром виборів, при якому з кандидатів дотації залишаться, а при якому - будуть сильно урізані!
показать весь комментарий
08.05.2025 22:43
+14
Ще один шакал хоче щось відірвати від України. Мародери!..
показать весь комментарий
08.05.2025 22:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Звичайний передвиборчий звіздьож
у разі перемоги на виборах зробить усе, що йому накаже Трамп
показать весь комментарий
08.05.2025 22:42 Ответить
а Трамп все зробить що накаже цому московитьский фюрер
показать весь комментарий
08.05.2025 23:00 Ответить
а якщо Трамп забʼє на ***** та чогось не зробить - тоді що?
показать весь комментарий
08.05.2025 23:05 Ответить
Тоді Трампу доведеться робити так, як скаже Зеленський.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:42 Ответить
Шахедами отдадим
показать весь комментарий
08.05.2025 23:17 Ответить
теж ідея, бо румунські F-16 засумували без реальної роботи
показать весь комментарий
08.05.2025 23:21 Ответить
От мервого осла уши !

в какой плате у нас сидит Трамп ?

.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:45 Ответить
Какая мєрзкая атвратітєльная рожа...
показать весь комментарий
08.05.2025 22:43 Ответить
На Гройсмана чем то похож
показать весь комментарий
08.05.2025 23:25 Ответить
Та ні. Більше схожий на Зєлю до того, як він розкабанів.

показать весь комментарий
08.05.2025 23:31 Ответить
не повірите, i цей припіздок зараз Президент України
показать весь комментарий
09.05.2025 00:03 Ответить
Вірю.)
показать весь комментарий
09.05.2025 00:14 Ответить
Та ладна! То картинка стара і фотожоплєна. Воно зараз таке.



Вибачайте.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:46 Ответить
Румуни сидять на дотаціях ЄС ще більше, ніж мадяри... Гадаю, керівництво ЄС мало просто б натякнути перед 2 туром виборів, при якому з кандидатів дотації залишаться, а при якому - будуть сильно урізані!
показать весь комментарий
08.05.2025 22:43 Ответить
>>Румуни сидять на дотаціях ЄС ще більше, ніж мадяри..
.
Однаково сидять. По чотири з гаком мільярда на рік. Чистого прибутку.
показать весь комментарий
08.05.2025 22:47 Ответить
Ничего, это поправимо. Достаточно выбрать этого фрика в президенты.
показать весь комментарий
08.05.2025 22:51 Ответить
На жаль це так не працює. Орбан вже при сьомому президенті премьер, а європейські гроші все капають і капають.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:14 Ответить
Це все рівно,щоб " було натякнути українським вібарцям", що вибір клоунеса, малограмотнності, безвідповідальності і популізма у 2019- му призведе до бажання карло- пу напасти на незахищену і на непідготовлену до оборони Україну.
показать весь комментарий
08.05.2025 22:50 Ответить
Точно не знаю, стоит глянуть, но не сидят они. Нефть у румын есть, в Плоешти и давно, и база вмс США давно в Констанце и рем-база рядом тоже большая. Именно в Румынии США сразу базы и построили, как восточный блок сломя голову рванул в ЕС и НАТО---конечно правильно. Эта война и показала правоту. Но нашлись некоторые тогда, провозгласившие внеблоковость, нейтральность и ядерку отдали с первого раза не торгуясь. А потом с восторгом и наперегонки продавали 20 лет всё остальное оружие вплоть до саперных лопаток. Как же веселились кацапы, всё это наблюдая выжидая. И дождались. Вот теперь какой то румын, пока ни кем не ставший, указывает нам, и другие что вдоль нашей границе тоже! Хорошо хоть Албания помалкивает.
показать весь комментарий
09.05.2025 00:07 Ответить
А закон "про надра" не треба укласти з румунами?
показать весь комментарий
08.05.2025 22:44 Ответить
ні....тільки треба останню сорочку віддати таким байстрюкам
показать весь комментарий
08.05.2025 22:52 Ответить
дозвволити збирати металолом

.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:47 Ответить
заскучили за )(йулоЧаушеску.
показать весь комментарий
08.05.2025 22:45 Ответить
Не факт, що Сємьон стане президентом, не факт, що отримає компенсацію, але факт, що спалився, як кацапський аґент.
показать весь комментарий
08.05.2025 22:46 Ответить
Скорее просто холуй Трампа.
показать весь комментарий
08.05.2025 22:49 Ответить
Світ не чорно- білий. Цей чувак не проросійський. Він популіст- крайнії націоналіст. А наявність румуньської діаспори в Україні, яким не надали можливості не вивчати українську мову і не дозволяють вивішувати над будинками місцевого самоуправління румунські прапори, ********** нього ненавість до України. Вони ще із Орбаном будуть розкидуватися лопатами в один одного за Трансільванію.
показать весь комментарий
08.05.2025 22:55 Ответить
Тепер ше й румуни будуть нас кошмарити
показать весь комментарий
08.05.2025 22:46 Ответить
не будуть
показать весь комментарий
08.05.2025 22:51 Ответить
Ще один шакал хоче щось відірвати від України. Мародери!..
показать весь комментарий
08.05.2025 22:47 Ответить
Та хай і румунський нарід хлебаньот...
показать весь комментарий
08.05.2025 22:48 Ответить
Румуни танцюють не тих же граблях. 😀
показать весь комментарий
08.05.2025 22:49 Ответить
"ми маємо отримати щось натомість", - додав Сіміон.
Ну прям словами траМпона, вот же ж тварюка.😡
показать весь комментарий
08.05.2025 22:50 Ответить
Якщо бути точними…

В ориґіналі написано:

"Și cu siguranță ne dorim o compensare […]" - тобто "Звісно ж, ми хочемо відшкодування […]".

"Nu știu dacă această compensare se va reflecta în contracte la reconstrucția Ucrainei, în grâne sau alte chestiuni, dar pentru sistemul Patriot donat de către Klaus Iohannis ca o trădare a intereselor națiunii române și alte cheltuieli pe care românii le-au făcut din propriul buzunar, trebuie să beneficiem de reciprocitate".

Тобто

"Не знаю, чи це відшкодування знайде вираження в контрактах на відбудову України, в постачанні зерна чи ще в чомусь, але за систему Патріот, подаровану Кляусо Йоханісом порядком зради інтересів румунської нації, та за інші витрати з кишені румунів треба, щоб відповіддю була взаємність".
показать весь комментарий
08.05.2025 23:18 Ответить
Нізабудім, ніпрастім!
Ви нам ще за окупацію Одеси у 1941р відповісте!
Було загублено більше 35000 євреїв з їхньої участі
показать весь комментарий
08.05.2025 22:50 Ответить
1941-1944 ...у мене маманя підлітком усю окупацію провела у Одесі, багато чого розповіла...
показать весь комментарий
08.05.2025 23:15 Ответить
А коли давали допомогу про це повідомляли? Ні? Ну тоді це просто їзда по вухах лохторату.
показать весь комментарий
08.05.2025 22:52 Ответить
Піздьож!
резидент Румунії практично нічого не вирішує, ні в економіці, ні дипломатії
показать весь комментарий
08.05.2025 22:52 Ответить
Официальный ответ будет дипломатичным и тактичным, но суть его буде таже, как если бы можно было говорить без прикрас - Иди ты на ***, Симион....
показать весь комментарий
08.05.2025 22:52 Ответить
Компенсацію отримаєш від параши, після перемоги, або румунія стане парашою.
показать весь комментарий
08.05.2025 22:52 Ответить
дутен пула
показать весь комментарий
08.05.2025 22:53 Ответить
Хай ця тварюка компенсує за кожного загиблого на румунській землі українського воіна РККА .
показать весь комментарий
08.05.2025 22:54 Ответить
Треба йому згадати окупацію румунами Одеси.
Румуни були посіпаками гітлера, а зараз вирішили посмоктати путінського х#йца.
показать весь комментарий
08.05.2025 22:54 Ответить
Да? а шнурки ему не погладить ?
показать весь комментарий
08.05.2025 22:54 Ответить
Україна захищає себе і європейський простір від російської імперської диктатури, яка є спільною загрозою для Заходу.

Україна є не боржником Румунії, а союзником і стратегічним партнером.

Висування Румунії вимог до України щодо компенсації наданої їй раніше допомоги порушує принципи справедливості, солідарності та історичної відповідальності.
Справедливість вимагає не виставляти їй рахунки для компенсації, а визнати історичну роль України в обороні Румунії.
показать весь комментарий
08.05.2025 22:54 Ответить
Після російського вторгнення в Україну Сіміон назвав російського путіна військовим злочинцем і заявив, що міжнародних санкцій проти Росії «недостатньо».
показать весь комментарий
08.05.2025 23:06 Ответить
Водночас Сіміон виступив проти додаткової військової допомоги Україні.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:08 Ответить
Слизьке воно, ясна річ…

"[…] poziţia noastră faţă de războiul de agresiune al Rusiei faţă de Ucraina, care deja durează de trei ani şi nu merge nicăieri, este neutralitatea, nu escaladarea, nu alimentarea cu arme şi alinierea perfectă la politica administraţiei Trump, a partenerului nostru strategic".

Тобто:

"[…] наша позиція щодо аґресивної війни Росії проти України, яка вже триває три роки й не схилється ні в той, ні в той бік, - це невтральність, не ескалація, не підживлення її постачанням зброї та повне узгодження з політикою адміністрації Трампа, нашого стратегічного партнера".
показать весь комментарий
08.05.2025 23:30 Ответить
цікаво, - тобто наші недорогенькі журнашлюхи вільно переказують басні дєдушкі Лафонтена, перекручують, маніпулюють та трошки(чи не трошки) ************ факти(взагалі як завжди), з якоюсь невідомою метою, про західні країни(потенційних союзників). яка несподіванка
показать весь комментарий
09.05.2025 00:18 Ответить
Румунія отримає нову систему протиповітряної оборони MIM-104 Patriot, повідомило у квітні Агентство співробітництва в галузі оборони та безпеки США (DSCA). Державний департамент США схвалив закордонний військовий продаж (FMS) Patriot, а RTX і Lockheed Martin були названі головними підрядниками в угоді на суму 280 мільйонів доларів.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:19 Ответить
Згідно з повідомленням The Defense Post, закупівля була "частково профінансована Норвегією та Швецією", обома членами НАТО. Скандинавські країни заплатили близько $124 млн і $27 млн відповідно.

"Румунії потрібні фінансові можливості для повторного придбання снарядів, датчиків та іншого обладнання типу Patriot як заміни систем, які країна подарувала Україні у 2024 році", - заявило Міністерство оборони Швеції у січні.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:23 Ответить
поцілуйся в ніс (с)
показать весь комментарий
08.05.2025 22:59 Ответить
Пощастило Україні із сусідами ...
показать весь комментарий
08.05.2025 23:00 Ответить
"І ми, безумовно, хочемо компенсації за участь Румунії у військових діях", - заявив Сіміон.

У яких діях? Як сателіти Німеччини? Пора з вас компенсацію брати, починаючи за злочини при окупації Одеси...
показать весь комментарий
08.05.2025 23:04 Ответить
А Трансністрію він не хоче відродити?
показать весь комментарий
08.05.2025 23:10 Ответить
Якщо бути точними…

В ориґіналі написано:

"[…] pentru participarea României până în prezent la efortul de război" - тобто "[…] за дотеперішній унесок Румунії в воєнні заходи […]".
показать весь комментарий
08.05.2025 23:22 Ответить
Если все вокруг плохие, может дело в нас? "Если четвертый её муж, бьёт одну и ту же жену по роже, может дело не в муже, а в роже?"
показать весь комментарий
08.05.2025 23:50 Ответить
При передаче помощи, она указывалась, как в выданная в кредит? Нет? Тогда иди на"уй, дорогой товарищ.

І ми, безумовно, хочемо компенсації за участь Румунії у військових діях", - заявив Сіміон.

У яких-таких дiях, Сёма? Ты перенюхал.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:01 Ответить
Це циган без коня закінчивший коридор церковно- приходської школи не петрає що допомога не передбачає компенсації. Так що цей циган може поцілувати коня в сраку якщо він його купить
показать весь комментарий
08.05.2025 23:01 Ответить
Трампутін думає інакше і тепер буде дерибанить Україну БЕЗСТРОКОВО дякуючи зрадникам із зРади. То чому іншим не можна? Прецедент на жаль тепер є.
показать весь комментарий
09.05.2025 00:00 Ответить
Уху їв
показать весь комментарий
08.05.2025 23:04 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2025 23:05 Ответить
показать весь комментарий
08.05.2025 23:07 Ответить
В румуна гострі риси обличчя, як у Зєлі кількарічної давнини. Особливо ніс схожий і очі.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:40 Ответить
Три в одному...
показать весь комментарий
08.05.2025 23:42 Ответить
То він (Зеленський), виявляється, "руминець"? 😂
А це вже питання до мами римської!
показать весь комментарий
09.05.2025 00:24 Ответить
Про Гройсмана давно нічого не чути. Може став Сіміоном? 😃
показать весь комментарий
08.05.2025 23:44 Ответить
Взагалі-то, перше, що мені спало на думку, коли я побачила цього Сімеона, це Дракула.)
показать весь комментарий
08.05.2025 23:50 Ответить
Ще залишилось щоб Польща вибрала Навроцького і на наших західних кордонах буде антиукраїнська коаліція
показать весь комментарий
08.05.2025 23:07 Ответить
Цими словами переможець першого туру, схоже мавпує Трампа.
Якщо румуни оберуть його, і він заявить про намір щось передати Україні у допомогу, то Україна обовʼязково опрацює всі нюанси її надання та отримання.
В тому числі, не виключено, і компенсації.
Стосовно Петріоту, то мабуть передача відбулася з дозволу і схвалення США.
Але компенсація мабуть не стосуватиметься дружньої допомоги, яку надавала Румунія з іншим президентом та іншим урядом.
Ми вдячні дружній нам Румунії за підтримку і допомогу в нашій справедливій війні проти кремлівських військових злочинців путіна, які є не тільки нашими ворогами, але також ворогами всіх доброчесних і відповідальних країн і народів Європи.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:09 Ответить
а можно йому заборонити в'їзд в Україну? Чи ще рано?
показать весь комментарий
08.05.2025 23:19 Ответить
Спочатку мабуть потрібно відновити дозвіл.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:32 Ответить
як варіант, пропоную завтра відновити дозвіл, а післязавтра зранку знов заборонити.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:40 Ответить
молодці, а чому б ні, Америці можна а їм. Отак ми заплатимо репарації замість москолоти. 73% ідіотів зробили нас разом.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:24 Ответить
бот
показать весь комментарий
08.05.2025 23:43 Ответить
Може йому,спочатку, чимось поводить по губах?
показать весь комментарий
08.05.2025 23:29 Ответить
Так давайте 2-гу світову йому згадаємо
показать весь комментарий
08.05.2025 23:35 Ответить
Ещё один , пытается копировать Дональда Фредовича. Мир захватывают популисты и идиоты.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:36 Ответить
Если бы он ещё знал, что украинцы называют румын, никак иначе, как цыгане (при подобной риторики от рымын). То чтобы тогда было?
показать весь комментарий
08.05.2025 23:44 Ответить
Так звана 'угода' про копалини та інфраструктуру з трампутіним відкрила Скриньку пандори. Тепер всі будуть дерибанить не агресора а жертву напраду і навіть геноциду. Це прецедент в світовій історії.
показать весь комментарий
08.05.2025 23:48 Ответить
А ти нам її давав???
показать весь комментарий
08.05.2025 23:49 Ответить
…а заодно й болт у гайку 😂
показать весь комментарий
08.05.2025 23:54 Ответить
Та все просто, виходьте з блоку НАТО і ***** вас прийме)
показать весь комментарий
09.05.2025 00:39 Ответить
 
 