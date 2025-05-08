Ультраправый Симион требует от Украины компенсировать Румынии переданную помощь

Победитель первого тура президентских выборов в Румынии, лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать предоставленную его страной помощь, в частности за систему Patriot.

Его заявление цитирует Digi24, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, Бухарест больше "не даст ни одного цента другой стране", зато в случае победы на выборах президента Румынии он "сосредоточится на собственном населении".

Он избежал однозначного ответа, будет ли Румыния голосовать за новые пакеты поддержки Украины, но сказал, что его позиция относительно войны России против Украины - "это нейтралитет, не эскалация и не поставки оружия, а присоединение к политике Трампа".

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"Украина нуждается в нас, а не мы нуждаемся в Украине, поэтому Украина должна уважать национальные и религиозные права полумиллиона румын, проживающих в Украине. И мы, безусловно, хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях", - заявил Симион.

Ультраправый румынский политик отметил, что форма такой компенсации еще может обсуждаться: она может быть отражена в контрактах, зерне или других вопросах.

"Но за систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом как национальную измену, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить что-то взамен", - добавил Симион.

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Напомним, по результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.