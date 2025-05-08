Ультраправый Симион требует от Украины компенсировать Румынии переданную помощь
Победитель первого тура президентских выборов в Румынии, лидер ультраправой партии AUR Джордже Симион заявил, что Украина должна компенсировать предоставленную его страной помощь, в частности за систему Patriot.
Его заявление цитирует Digi24, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, Бухарест больше "не даст ни одного цента другой стране", зато в случае победы на выборах президента Румынии он "сосредоточится на собственном населении".
Он избежал однозначного ответа, будет ли Румыния голосовать за новые пакеты поддержки Украины, но сказал, что его позиция относительно войны России против Украины - "это нейтралитет, не эскалация и не поставки оружия, а присоединение к политике Трампа".
"Украина нуждается в нас, а не мы нуждаемся в Украине, поэтому Украина должна уважать национальные и религиозные права полумиллиона румын, проживающих в Украине. И мы, безусловно, хотим компенсации за участие Румынии в военных действиях", - заявил Симион.
Ультраправый румынский политик отметил, что форма такой компенсации еще может обсуждаться: она может быть отражена в контрактах, зерне или других вопросах.
"Но за систему Patriot, подаренную Клаусом Йоханнисом как национальную измену, и другие расходы, которые румыны сделали из собственного кармана, мы должны получить что-то взамен", - добавил Симион.
Напомним, по результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.
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у разі перемоги на виборах зробить усе, що йому накаже Трамп
в какой плате у нас сидит Трамп ?
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Вибачайте.
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Однаково сидять. По чотири з гаком мільярда на рік. Чистого прибутку.
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Ну прям словами траМпона, вот же ж тварюка.😡
В ориґіналі написано:
"Și cu siguranță ne dorim o compensare […]" - тобто "Звісно ж, ми хочемо відшкодування […]".
"Nu știu dacă această compensare se va reflecta în contracte la reconstrucția Ucrainei, în grâne sau alte chestiuni, dar pentru sistemul Patriot donat de către Klaus Iohannis ca o trădare a intereselor națiunii române și alte cheltuieli pe care românii le-au făcut din propriul buzunar, trebuie să beneficiem de reciprocitate".
Тобто
"Не знаю, чи це відшкодування знайде вираження в контрактах на відбудову України, в постачанні зерна чи ще в чомусь, але за систему Патріот, подаровану Кляусо Йоханісом порядком зради інтересів румунської нації, та за інші витрати з кишені румунів треба, щоб відповіддю була взаємність".
Ви нам ще за окупацію Одеси у 1941р відповісте!
Було загублено більше 35000 євреїв з їхньої участі
резидент Румунії практично нічого не вирішує, ні в економіці, ні дипломатії
Румуни були посіпаками гітлера, а зараз вирішили посмоктати путінського х#йца.
Україна є не боржником Румунії, а союзником і стратегічним партнером.
Висування Румунії вимог до України щодо компенсації наданої їй раніше допомоги порушує принципи справедливості, солідарності та історичної відповідальності.
Справедливість вимагає не виставляти їй рахунки для компенсації, а визнати історичну роль України в обороні Румунії.
"[…] poziţia noastră faţă de războiul de agresiune al Rusiei faţă de Ucraina, care deja durează de trei ani şi nu merge nicăieri, este neutralitatea, nu escaladarea, nu alimentarea cu arme şi alinierea perfectă la politica administraţiei Trump, a partenerului nostru strategic".
Тобто:
"[…] наша позиція щодо аґресивної війни Росії проти України, яка вже триває три роки й не схилється ні в той, ні в той бік, - це невтральність, не ескалація, не підживлення її постачанням зброї та повне узгодження з політикою адміністрації Трампа, нашого стратегічного партнера".
"Румунії потрібні фінансові можливості для повторного придбання снарядів, датчиків та іншого обладнання типу Patriot як заміни систем, які країна подарувала Україні у 2024 році", - заявило Міністерство оборони Швеції у січні.
У яких діях? Як сателіти Німеччини? Пора з вас компенсацію брати, починаючи за злочини при окупації Одеси...
В ориґіналі написано:
"[…] pentru participarea României până în prezent la efortul de război" - тобто "[…] за дотеперішній унесок Румунії в воєнні заходи […]".
І ми, безумовно, хочемо компенсації за участь Румунії у військових діях", - заявив Сіміон.
У яких-таких дiях, Сёма? Ты перенюхал.
А це вже питання до мами римської!
Якщо румуни оберуть його, і він заявить про намір щось передати Україні у допомогу, то Україна обовʼязково опрацює всі нюанси її надання та отримання.
В тому числі, не виключено, і компенсації.
Стосовно Петріоту, то мабуть передача відбулася з дозволу і схвалення США.
Але компенсація мабуть не стосуватиметься дружньої допомоги, яку надавала Румунія з іншим президентом та іншим урядом.
Ми вдячні дружній нам Румунії за підтримку і допомогу в нашій справедливій війні проти кремлівських військових злочинців путіна, які є не тільки нашими ворогами, але також ворогами всіх доброчесних і відповідальних країн і народів Європи.