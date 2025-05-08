Ультраправий Сіміон вимагає від України компенсувати Румунії передану допомогу

Переможець першого туру президентських виборів у Румунії, лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон заявив, що Україна має компенсувати надану його країною допомогу, зокрема за систему Patriot.

Його заяву цитує Digi24, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Бухарест більше "не дасть жодного цента іншій країні", натомість у разі перемоги на виборах президента Румунії він "зосередиться на власному населенні".

Він уникнув однозначної відповіді, чи буде Румунія голосувати за нові пакети підтримки Україні, але сказав, що його позиція щодо війни Росії проти України – "це нейтралітет, не ескалація і не постачання зброї, а приєднання до політики Трампа".

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"Україна потребує нас, а не ми потребуємо Україну, тому Україна повинна поважати національні та релігійні права півмільйона румунів, які проживають в Україні. І ми, безумовно, хочемо компенсації за участь Румунії у військових діях", - заявив Сіміон.

Ультраправий румунський політик зауважив, що форма такої компенсації ще може обговорюватись: вона може бути відображена в контрактах, зерні або інших питаннях.

"Але за систему Patriot, подаровану Клаусом Йоганнісом як національну зраду, та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені, ми маємо отримати щось натомість", - додав Сіміон.

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Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.