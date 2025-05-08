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Ультраправий Сіміон вимагає від України компенсувати Румунії передану допомогу

Джордже Сіміон

Переможець першого туру президентських виборів у Румунії, лідер ультраправої партії AUR Джордже Сіміон заявив, що Україна має компенсувати надану його країною допомогу, зокрема за систему Patriot.

Його заяву цитує Digi24, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, Бухарест більше "не дасть жодного цента іншій країні", натомість у разі перемоги на виборах президента Румунії він "зосередиться на власному населенні".

Він уникнув однозначної відповіді, чи буде Румунія голосувати за нові пакети підтримки Україні, але сказав, що його позиція щодо війни Росії проти України – "це нейтралітет, не ескалація і не постачання зброї, а приєднання до політики Трампа".

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"Україна потребує нас, а не ми потребуємо Україну, тому Україна повинна поважати національні та релігійні права півмільйона румунів, які проживають в Україні. І ми, безумовно, хочемо компенсації за участь Румунії у військових діях", - заявив Сіміон.

Ультраправий румунський політик зауважив, що форма такої компенсації ще може обговорюватись: вона може бути відображена в контрактах, зерні або інших питаннях.

"Але за систему Patriot, подаровану Клаусом Йоганнісом як національну зраду, та інші витрати, які румуни зробили з власної кишені, ми маємо отримати щось натомість", - додав Сіміон.

Читайте також: Греція заперечила передачу Україні системи Patriot, - Reuters

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

Автор: 

допомога (8378) Румунія (1171) Patriot (317)


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Топ коментарі
+21
Какая мєрзкая атвратітєльная рожа...
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08.05.2025 22:43
+21
Румуни сидять на дотаціях ЄС ще більше, ніж мадяри... Гадаю, керівництво ЄС мало просто б натякнути перед 2 туром виборів, при якому з кандидатів дотації залишаться, а при якому - будуть сильно урізані!
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08.05.2025 22:43
+16
Ще один шакал хоче щось відірвати від України. Мародери!..
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08.05.2025 22:47
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Звичайний передвиборчий звіздьож
у разі перемоги на виборах зробить усе, що йому накаже Трамп
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08.05.2025 22:42 Відповісти
а Трамп все зробить що накаже цому московитьский фюрер
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08.05.2025 23:00 Відповісти
а якщо Трамп забʼє на ***** та чогось не зробить - тоді що?
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08.05.2025 23:05 Відповісти
Тоді Трампу доведеться робити так, як скаже Зеленський.
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08.05.2025 23:42 Відповісти
Шахедами отдадим
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08.05.2025 23:17 Відповісти
теж ідея, бо румунські F-16 засумували без реальної роботи
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08.05.2025 23:21 Відповісти
От мервого осла уши !

в какой плате у нас сидит Трамп ?

.
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08.05.2025 23:45 Відповісти
Какая мєрзкая атвратітєльная рожа...
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08.05.2025 22:43 Відповісти
На Гройсмана чем то похож
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08.05.2025 23:25 Відповісти
Та ні. Більше схожий на Зєлю до того, як він розкабанів.

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08.05.2025 23:31 Відповісти
не повірите, i цей припіздок зараз Президент України
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09.05.2025 00:03 Відповісти
Вірю.)
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09.05.2025 00:14 Відповісти
а тут наші з питанням, а на *** собсвенно ти на дерево вдерся?
і тут же вирішили питання...
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09.05.2025 01:00 Відповісти
Та ладна! То картинка стара і фотожоплєна. Воно зараз таке.



Вибачайте.
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08.05.2025 23:46 Відповісти
Румуни сидять на дотаціях ЄС ще більше, ніж мадяри... Гадаю, керівництво ЄС мало просто б натякнути перед 2 туром виборів, при якому з кандидатів дотації залишаться, а при якому - будуть сильно урізані!
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08.05.2025 22:43 Відповісти
>>Румуни сидять на дотаціях ЄС ще більше, ніж мадяри..
.
Однаково сидять. По чотири з гаком мільярда на рік. Чистого прибутку.
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08.05.2025 22:47 Відповісти
Ничего, это поправимо. Достаточно выбрать этого фрика в президенты.
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08.05.2025 22:51 Відповісти
На жаль це так не працює. Орбан вже при сьомому президенті премьер, а європейські гроші все капають і капають.
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08.05.2025 23:14 Відповісти
Це все рівно,щоб " було натякнути українським вібарцям", що вибір клоунеса, малограмотнності, безвідповідальності і популізма у 2019- му призведе до бажання карло- пу напасти на незахищену і на непідготовлену до оборони Україну.
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08.05.2025 22:50 Відповісти
Точно не знаю, стоит глянуть, но не сидят они. Нефть у румын есть, в Плоешти и давно, и база вмс США давно в Констанце и рем-база рядом тоже большая. Именно в Румынии США сразу базы и построили, как восточный блок сломя голову рванул в ЕС и НАТО---конечно правильно. Эта война и показала правоту. Но нашлись некоторые тогда, провозгласившие внеблоковость, нейтральность и ядерку отдали с первого раза не торгуясь. А потом с восторгом и наперегонки продавали 20 лет всё остальное оружие вплоть до саперных лопаток. Как же веселились кацапы, всё это наблюдая выжидая. И дождались. Вот теперь какой то румын, пока ни кем не ставший, указывает нам, и другие что вдоль нашей границе тоже! Хорошо хоть Албания помалкивает.
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09.05.2025 00:07 Відповісти
А закон "про надра" не треба укласти з румунами?
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08.05.2025 22:44 Відповісти
ні....тільки треба останню сорочку віддати таким байстрюкам
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08.05.2025 22:52 Відповісти
дозвволити збирати металолом

.
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08.05.2025 23:47 Відповісти
заскучили за )(йулоЧаушеску.
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08.05.2025 22:45 Відповісти
Не факт, що Сємьон стане президентом, не факт, що отримає компенсацію, але факт, що спалився, як кацапський аґент.
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08.05.2025 22:46 Відповісти
Скорее просто холуй Трампа.
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08.05.2025 22:49 Відповісти
Світ не чорно- білий. Цей чувак не проросійський. Він популіст- крайнії націоналіст. А наявність румуньської діаспори в Україні, яким не надали можливості не вивчати українську мову і не дозволяють вивішувати над будинками місцевого самоуправління румунські прапори, ********** нього ненавість до України. Вони ще із Орбаном будуть розкидуватися лопатами в один одного за Трансільванію.
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08.05.2025 22:55 Відповісти
Тепер ше й румуни будуть нас кошмарити
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08.05.2025 22:46 Відповісти
не будуть
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08.05.2025 22:51 Відповісти
Ще один шакал хоче щось відірвати від України. Мародери!..
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08.05.2025 22:47 Відповісти
Та хай і румунський нарід хлебаньот...
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08.05.2025 22:48 Відповісти
Румуни танцюють не тих же граблях. 😀
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08.05.2025 22:49 Відповісти
"ми маємо отримати щось натомість", - додав Сіміон.
Ну прям словами траМпона, вот же ж тварюка.😡
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08.05.2025 22:50 Відповісти
Якщо бути точними…

В ориґіналі написано:

"Și cu siguranță ne dorim o compensare […]" - тобто "Звісно ж, ми хочемо відшкодування […]".

"Nu știu dacă această compensare se va reflecta în contracte la reconstrucția Ucrainei, în grâne sau alte chestiuni, dar pentru sistemul Patriot donat de către Klaus Iohannis ca o trădare a intereselor națiunii române și alte cheltuieli pe care românii le-au făcut din propriul buzunar, trebuie să beneficiem de reciprocitate".

Тобто

"Не знаю, чи це відшкодування знайде вираження в контрактах на відбудову України, в постачанні зерна чи ще в чомусь, але за систему Патріот, подаровану Кляусо Йоханісом порядком зради інтересів румунської нації, та за інші витрати з кишені румунів треба, щоб відповіддю була взаємність".
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08.05.2025 23:18 Відповісти
Нізабудім, ніпрастім!
Ви нам ще за окупацію Одеси у 1941р відповісте!
Було загублено більше 35000 євреїв з їхньої участі
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08.05.2025 22:50 Відповісти
1941-1944 ...у мене маманя підлітком усю окупацію провела у Одесі, багато чого розповіла...
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08.05.2025 23:15 Відповісти
А коли давали допомогу про це повідомляли? Ні? Ну тоді це просто їзда по вухах лохторату.
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08.05.2025 22:52 Відповісти
Піздьож!
резидент Румунії практично нічого не вирішує, ні в економіці, ні дипломатії
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08.05.2025 22:52 Відповісти
Официальный ответ будет дипломатичным и тактичным, но суть его буде таже, как если бы можно было говорить без прикрас - Иди ты на ***, Симион....
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08.05.2025 22:52 Відповісти
Компенсацію отримаєш від параши, після перемоги, або румунія стане парашою.
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08.05.2025 22:52 Відповісти
дутен пула
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08.05.2025 22:53 Відповісти
Хай ця тварюка компенсує за кожного загиблого на румунській землі українського воіна РККА .
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08.05.2025 22:54 Відповісти
Треба йому згадати окупацію румунами Одеси.
Румуни були посіпаками гітлера, а зараз вирішили посмоктати путінського х#йца.
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08.05.2025 22:54 Відповісти
Да? а шнурки ему не погладить ?
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08.05.2025 22:54 Відповісти
Україна захищає себе і європейський простір від російської імперської диктатури, яка є спільною загрозою для Заходу.

Україна є не боржником Румунії, а союзником і стратегічним партнером.

Висування Румунії вимог до України щодо компенсації наданої їй раніше допомоги порушує принципи справедливості, солідарності та історичної відповідальності.
Справедливість вимагає не виставляти їй рахунки для компенсації, а визнати історичну роль України в обороні Румунії.
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08.05.2025 22:54 Відповісти
Після російського вторгнення в Україну Сіміон назвав російського путіна військовим злочинцем і заявив, що міжнародних санкцій проти Росії «недостатньо».
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08.05.2025 23:06 Відповісти
Водночас Сіміон виступив проти додаткової військової допомоги Україні.
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08.05.2025 23:08 Відповісти
Слизьке воно, ясна річ…

"[…] poziţia noastră faţă de războiul de agresiune al Rusiei faţă de Ucraina, care deja durează de trei ani şi nu merge nicăieri, este neutralitatea, nu escaladarea, nu alimentarea cu arme şi alinierea perfectă la politica administraţiei Trump, a partenerului nostru strategic".

Тобто:

"[…] наша позиція щодо аґресивної війни Росії проти України, яка вже триває три роки й не схилється ні в той, ні в той бік, - це невтральність, не ескалація, не підживлення її постачанням зброї та повне узгодження з політикою адміністрації Трампа, нашого стратегічного партнера".
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08.05.2025 23:30 Відповісти
цікаво, - тобто наші недорогенькі журнашлюхи вільно переказують басні дєдушкі Лафонтена, перекручують, маніпулюють та трошки(чи не трошки) ************ факти(взагалі як завжди), з якоюсь невідомою метою, про західні країни(потенційних союзників). яка несподіванка
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09.05.2025 00:18 Відповісти
Румунія отримає нову систему протиповітряної оборони MIM-104 Patriot, повідомило у квітні Агентство співробітництва в галузі оборони та безпеки США (DSCA). Державний департамент США схвалив закордонний військовий продаж (FMS) Patriot, а RTX і Lockheed Martin були названі головними підрядниками в угоді на суму 280 мільйонів доларів.
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08.05.2025 23:19 Відповісти
Згідно з повідомленням The Defense Post, закупівля була "частково профінансована Норвегією та Швецією", обома членами НАТО. Скандинавські країни заплатили близько $124 млн і $27 млн відповідно.

"Румунії потрібні фінансові можливості для повторного придбання снарядів, датчиків та іншого обладнання типу Patriot як заміни систем, які країна подарувала Україні у 2024 році", - заявило Міністерство оборони Швеції у січні.
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08.05.2025 23:23 Відповісти
поцілуйся в ніс (с)
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08.05.2025 22:59 Відповісти
Пощастило Україні із сусідами ...
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08.05.2025 23:00 Відповісти
"І ми, безумовно, хочемо компенсації за участь Румунії у військових діях", - заявив Сіміон.

У яких діях? Як сателіти Німеччини? Пора з вас компенсацію брати, починаючи за злочини при окупації Одеси...
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08.05.2025 23:04 Відповісти
А Трансністрію він не хоче відродити?
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08.05.2025 23:10 Відповісти
Якщо бути точними…

В ориґіналі написано:

"[…] pentru participarea României până în prezent la efortul de război" - тобто "[…] за дотеперішній унесок Румунії в воєнні заходи […]".
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08.05.2025 23:22 Відповісти
Если все вокруг плохие, может дело в нас? "Если четвертый её муж, бьёт одну и ту же жену по роже, может дело не в муже, а в роже?"
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08.05.2025 23:50 Відповісти
При передаче помощи, она указывалась, как в выданная в кредит? Нет? Тогда иди на"уй, дорогой товарищ.

І ми, безумовно, хочемо компенсації за участь Румунії у військових діях", - заявив Сіміон.

У яких-таких дiях, Сёма? Ты перенюхал.
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08.05.2025 23:01 Відповісти
Це циган без коня закінчивший коридор церковно- приходської школи не петрає що допомога не передбачає компенсації. Так що цей циган може поцілувати коня в сраку якщо він його купить
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08.05.2025 23:01 Відповісти
Трампутін думає інакше і тепер буде дерибанить Україну БЕЗСТРОКОВО дякуючи зрадникам із зРади. То чому іншим не можна? Прецедент на жаль тепер є.
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09.05.2025 00:00 Відповісти
Уху їв
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08.05.2025 23:04 Відповісти
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08.05.2025 23:05 Відповісти
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08.05.2025 23:07 Відповісти
В румуна гострі риси обличчя, як у Зєлі кількарічної давнини. Особливо ніс схожий і очі.
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08.05.2025 23:40 Відповісти
Три в одному...
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08.05.2025 23:42 Відповісти
То він (Зеленський), виявляється, "руминець"? 😂
А це вже питання до мами римської!
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09.05.2025 00:24 Відповісти
Про Гройсмана давно нічого не чути. Може став Сіміоном? 😃
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08.05.2025 23:44 Відповісти
Взагалі-то, перше, що мені спало на думку, коли я побачила цього Сімеона, це Дракула.)
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08.05.2025 23:50 Відповісти
Ще залишилось щоб Польща вибрала Навроцького і на наших західних кордонах буде антиукраїнська коаліція
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08.05.2025 23:07 Відповісти
Цими словами переможець першого туру, схоже мавпує Трампа.
Якщо румуни оберуть його, і він заявить про намір щось передати Україні у допомогу, то Україна обовʼязково опрацює всі нюанси її надання та отримання.
В тому числі, не виключено, і компенсації.
Стосовно Петріоту, то мабуть передача відбулася з дозволу і схвалення США.
Але компенсація мабуть не стосуватиметься дружньої допомоги, яку надавала Румунія з іншим президентом та іншим урядом.
Ми вдячні дружній нам Румунії за підтримку і допомогу в нашій справедливій війні проти кремлівських військових злочинців путіна, які є не тільки нашими ворогами, але також ворогами всіх доброчесних і відповідальних країн і народів Європи.
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08.05.2025 23:09 Відповісти
а можно йому заборонити в'їзд в Україну? Чи ще рано?
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08.05.2025 23:19 Відповісти
Спочатку мабуть потрібно відновити дозвіл.
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08.05.2025 23:32 Відповісти
як варіант, пропоную завтра відновити дозвіл, а післязавтра зранку знов заборонити.
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08.05.2025 23:40 Відповісти
молодці, а чому б ні, Америці можна а їм. Отак ми заплатимо репарації замість москолоти. 73% ідіотів зробили нас разом.
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08.05.2025 23:24 Відповісти
бот
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08.05.2025 23:43 Відповісти
Може йому,спочатку, чимось поводить по губах?
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08.05.2025 23:29 Відповісти
Так давайте 2-гу світову йому згадаємо
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08.05.2025 23:35 Відповісти
Ещё один , пытается копировать Дональда Фредовича. Мир захватывают популисты и идиоты.
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08.05.2025 23:36 Відповісти
Если бы он ещё знал, что украинцы называют румын, никак иначе, как цыгане (при подобной риторики от рымын). То чтобы тогда было?
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08.05.2025 23:44 Відповісти
Так звана 'угода' про копалини та інфраструктуру з трампутіним відкрила Скриньку пандори. Тепер всі будуть дерибанить не агресора а жертву напраду і навіть геноциду. Це прецедент в світовій історії.
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08.05.2025 23:48 Відповісти
А ти нам її давав???
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08.05.2025 23:49 Відповісти
…а заодно й болт у гайку 😂
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08.05.2025 23:54 Відповісти
Та все просто, виходьте з блоку НАТО і ***** вас прийме)
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09.05.2025 00:39 Відповісти
 
 