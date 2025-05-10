Конституційний суд Румунії затвердив перемогу ультраправого Сіміона в першому турі виборів президента
У п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.
Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на рішення суду, інформує Цензор.НЕТ.
На засіданні судді Конституційного суду Румунії затвердили перемогу Сіміона в першому турі президентських виборів.
Судді також відхилили скаргу Себастьяна Попеску від "Нової Румунії" на результати голосування. За нього проголосували менше 0,3% виборців.
Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.
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хана, я з далеко бачу. Чуваки все чьоттко. Не для Вас