Конституційний суд Румунії затвердив перемогу ультраправого Сіміона в першому турі виборів президента

У п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на рішення суду, інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні судді Конституційного суду Румунії затвердили перемогу Сіміона в першому турі президентських виборів.

Судді також відхилили скаргу Себастьяна Попеску від "Нової Румунії" на результати голосування. За нього проголосували менше 0,3% виборців.

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

Читайте також: Ультраправий Сіміон вимагає від України компенсувати Румунії передану допомогу