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Новини Вибори президента в Румунії
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Конституційний суд Румунії затвердив перемогу ультраправого Сіміона в першому турі виборів президента

Джордже Сіміон

У п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

Про це повідомляє "ЄП" з посиланням на рішення суду, інформує Цензор.НЕТ.

На засіданні судді Конституційного суду Румунії затвердили перемогу Сіміона в першому турі президентських виборів.

Судді також відхилили скаргу Себастьяна Попеску від "Нової Румунії" на результати голосування. За нього проголосували менше 0,3% виборців.

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

Читайте також: Ультраправий Сіміон вимагає від України компенсувати Румунії передану допомогу

Автор: 

вибори (6704) Румунія (1173)


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Топ коментарі
+8
Україна оточена. Ото часи хай йому.
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10.05.2025 00:24
+6
до орбана і фіцо допомога приспіла.
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10.05.2025 00:26
+3
Таку ультраправу Європу дуже швидко проковтне китайсько-раіська орда. Саме для цього вони підгодовують з руки усіляких фіц, орбанів та сіміонів.
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10.05.2025 00:58
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Україна оточена. Ото часи хай йому.
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10.05.2025 00:24 Відповісти
до орбана і фіцо допомога приспіла.
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10.05.2025 00:26 Відповісти
Це випадково не той, який заявив, що Україна має заплатити Румунії компенсацію за представлену зброю? Якщо це він, то саме в цьому він має рацію. Буде уроком нашим мітінгарям, бунтарям та сметунам, які майже дванадцять років тому кричали весьмирснами, що за все в цьому житті треба платити.
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10.05.2025 00:34 Відповісти
Ще буде другий тур і перемогу отримає Нікусор Дан 🙁
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10.05.2025 00:36 Відповісти
Юльта похилого. Тата вже немає. Але згадую. Сину дай мені обойму.
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10.05.2025 00:36 Відповісти
За відкритості інформаційних кордонів вибори стали вразливими для маніпуляцій із зовні і офіційні витрати кандидатів перетворились у фікцію
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10.05.2025 00:37 Відповісти
Це мабуть якийсь вірус, коли цілі країни сходять з розуму...
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10.05.2025 00:39 Відповісти
Це не вірус, - це тренд.
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10.05.2025 00:59 Відповісти
Який інтелектуальний їб..льник на світлині!
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10.05.2025 00:57 Відповісти
Таку ультраправу Європу дуже швидко проковтне китайсько-раіська орда. Саме для цього вони підгодовують з руки усіляких фіц, орбанів та сіміонів.
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10.05.2025 00:58 Відповісти
Да какие они ультраправые. Скорее националисты. У них все правильно, кроме позиции по Украине. Вообще странно как украинцы в итоге оказались на левой стороне баррикад, вместе со всеми социалистами, коммунистами, пропалестинцами, любителями мигрантов и всякого прочего "разнообразия".
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10.05.2025 01:06 Відповісти
Це називається "хоч поржем" по румунські!
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10.05.2025 01:00 Відповісти
Ко
хана, я з далеко бачу. Чуваки все чьоттко. Не для Вас
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10.05.2025 01:11 Відповісти
 
 