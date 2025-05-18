МЗС Румунії заявило про ознаки втручання РФ у президентські вибори: "Це було очікувано"

Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що є ознаки російського втручання у проведення другого туру президентських виборів у країні.

Про це в соцмережі Х написав речник румунського МЗС, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, у Telegram було запущено вірусну кампанію фейкових новин, спрямовану на вплив на виборчий процес.

"Під час президентських виборів у Румунії ми знову спостерігаємо ознаки російського втручання. Вірусна кампанія фейкових новин у Telegram та на інших платформах соціальних мереж спрямована на вплив на виборчий процес. Це було очікувано, і румунська влада вже спростувала ці фейки", - написав представник зовнішньополітичного відомства Румунії.

Нагадаємо, що в неділю, 18 травня, в Румунії відбувається другий тур президентських виборів.

У п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

За результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

