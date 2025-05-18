МЗС Румунії заявило про ознаки втручання РФ у президентські вибори: "Це було очікувано"
Міністерство закордонних справ Румунії заявило, що є ознаки російського втручання у проведення другого туру президентських виборів у країні.
Про це в соцмережі Х написав речник румунського МЗС, інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, у Telegram було запущено вірусну кампанію фейкових новин, спрямовану на вплив на виборчий процес.
"Під час президентських виборів у Румунії ми знову спостерігаємо ознаки російського втручання. Вірусна кампанія фейкових новин у Telegram та на інших платформах соціальних мереж спрямована на вплив на виборчий процес. Це було очікувано, і румунська влада вже спростувала ці фейки", - написав представник зовнішньополітичного відомства Румунії.
Нагадаємо, що в неділю, 18 травня, в Румунії відбувається другий тур президентських виборів.
У п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.
За результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.
