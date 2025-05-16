Перемога Сіміона у Румунії може призвести до формування нового антиукраїнського блоку в ЄС, - Politico.

Перемога ультраправого кандидата Джордже Сіміона на президентських виборах у Румунії 18 травня може призвести до формування нового антиукраїнського блоку в Європейському Союзі.

Зазначається, що лідер партії AUR Сіміон виступає проти військової допомоги Україні та критикує політику ЄС, подібно до прем'єр-міністрів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо.

Сіміон називає свою партію "трампістською" та підтримує ідеї Дональда Трампа, включаючи скептицизм щодо НАТО та ЄС. Він також заявляє, що Румунія повинна отримати компенсацію за надану допомогу Україні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

