Перемога Сіміона у Румунії може призвести до формування нового антиукраїнського блоку в ЄС, - Politico.

Сіміон про лан Трампа та підтримку України

Перемога ультраправого кандидата Джордже Сіміона на президентських виборах у Румунії 18 травня може призвести до формування нового антиукраїнського блоку в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише  Politico.

Зазначається, що лідер партії AUR Сіміон виступає проти військової допомоги Україні та критикує політику ЄС, подібно до прем'єр-міністрів Угорщини Віктора Орбана та Словаччини Роберта Фіцо.

Сіміон називає свою партію "трампістською" та підтримує ідеї Дональда Трампа, включаючи скептицизм щодо НАТО та ЄС. Він також заявляє, що Румунія повинна отримати компенсацію за надану допомогу Україні.

Нагадаємо, у п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

+20
Еще одни фашисты. А говорят. что нет у народов исторической памяти Венгрия, Словакия и Румыния в прошлом веке были шестерками Гитлера, так в 21 веке стали холопами *****.
+19
Когда Британия ушла - прозвенел первый звонок. Не может существовать организации, учреждения, партии, где голос одного ****** перевешивает мнение большинства. В свое время именно это погубило Польшу с их панским "свободным вето"
+11
Фашизм знов марширує світом. І почав він свій марш з Московії, з Кремля. Оно, вже і до Вашингтону завітав. Цікаво, дедусь цього покідька вбивав українців у складі 7 дівізії СС чи якось по іншому прислуговував ітілійцям та гітлирівцям?
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це буде проросійський блок. Кінець ЄС.
Когда Британия ушла - прозвенел первый звонок. Не может существовать организации, учреждения, партии, где голос одного ****** перевешивает мнение большинства. В свое время именно это погубило Польшу с их панским "свободным вето"
Проблема ЄС в тому, що там можна сидіти, отримувати дотації і розвиток економіки, і одночасно розповідати своєму бидлу як ти налаштований проти єврогеїв і зараз вийдеш з ЄС і НАТО, да тільки єврогеї тебе не відпускають. Я зустрічав дурників з Румунії, які боряться з марксистами в Брюсселі, тільки от жодне падло не хоче працювати і злізати з шарових дотацій.
Еще одни фашисты. А говорят. что нет у народов исторической памяти Венгрия, Словакия и Румыния в прошлом веке были шестерками Гитлера, так в 21 веке стали холопами *****.
Ну - тут і "перегинать" не можна... У всіх сусідів є територіальні претензії до України... У когось - надумані... У когось - "відносно виправдані"... А політики на цьому "грають"... У тієї ж Румунії - претензії на Буджак (частнину Одеської області), та на частину Буковини... (Хоча ніколи ні там, ні там, румуномолдавське населення не було "національною більшістю" (і там, і там переважали українці), Та й Румунія володіла цими землями лише в період з розвалу Російської імперії, до 1945 року (з перервою на 40-41 роки). Бидло ж не цікавиться Хельсінськими домовленостями 1975 року. А політики хоч і знають та пам"ятають - але замовчують...
Так що не треба "ігри в політику" змішувать з "політикою", і не треба самих "політиків", ідентифікувать з "народом"....
А треба було перегинати ще тоді у 2000 р.р. Бо всі ці претензії виникли після 1-ї світової. Але Україна не порушувала договір про кордоні, на відміну від "сусілів". А треба було заявлятит про свої права на Перемишль, Таганрог, Воронеж, Кубань, Брест и Тирасполь
Що у тебе з головою? Ти Заключний акт Хельсінської наради, читав? Там головний принцип такий - задля запобігання майбутніх воєн в Європі, необхідно зберегти кордони непорушними (незалежно від того, наскільки законними є територіальні прететензії одних країн, до інших...) Україна, як член ООН, з моменту її заснування, мала на той момент, визначені кордони. Після розвалу СРСР, ці кордони були підтверджені та узгоджені з сусідами... То про що ти зараз, ведеш мову? Кацапи пропонували Кравчуку, забрать Придністров"я "під крило", бо їм важко було той анклав" контролювать... Грали на тому, що молдовські "радикали" пробували "віджать" у України Буджак, у 1991-му... Але "хитрий лис" "вкурив", у яку авантюру його штовхають, і не став у неї лізти. Адже цим був-би створений "прецедент" для перегляду рішень Хельсінської угоди, і кацапня могла-б цим скористаться, киваючи саме на приклад України...
ну і як це допомогло Україні? Особливо після того як хітрий лис та червоний директор просрали нашу ЯЗ
А тобі потрібні ще й проблеми з Хельсінським Актом? Щоб ми ще й порушниками багатосторонньої угоди і "агресорами" стали? Наперед треба трішки дивиться... А щодо ЯЗ - так не забувай - на той час на Україну тиснули ведучі країни НАТО...
Знов за рибу гроші? Коли на нас тиснуть це природньо, якщо ми - то ай-яй-яй, які ми негідники. за 25років ми так і не створили єдину націю для которої дійсно "Україна понад Усе"
Ти розумієш, що означаю слово "ЗАКОН"? Нема нічого гіршого, коли дилетанти лізуть у юридичні питання... Приведу тобі приклад (хоча ти й до нього можеш доколупаться (бо "кацапський" - вірш Пушкіна)
‎Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво…
А эта грудь не слишком ли нага?»…
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»

‎Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но черт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!
і хто,крім України, дотримується закону? Я тебе розчарую - із 14 р. діє один закон - право сили.
Трамп , Си, ***** тому підтвердження
Господи! До тебе так і не "доходить"...
Дай відповідь на запитання: "Що дасть Україні оце недотримання міжнародних угод?"
Дозволь зустрічне питання. А що дає, крім зазіхань "сусідів" на нашу землю?
Спочатку дай відповідь на моє... А потім я тобі відповім...
От шоб ти знею ЯЗ робив,кинув би на московію
Коли вже дурні закінчаця
)(уйло б засцяв в 2014 чи в 2022 році нападати на країну в якої є ядерна зброя !!!
показати весь коментар
16.05.2025 09:20 Відповісти
на твоєї параші дурні не скінчаться. Ніколи. Навіть коли ***** здохне. Второпав, йолопе?
На жаль в наш час вже не можна розділити політиків і бидло. Бидло впевнено і в усе більших масштабах стає частиною політиків.
Ох! Не чіпай "хворе місце"... На подібне, після введення "загального виборчого права", вказувало багато європейських політиків. Саме тому, після демократизації суспільства, і старалися обмежить оте "виборче право" різними шляхами: майновим цензом, освітнім, терміном "осідлості", національним, та іншими...
Коли Шарікови стають елітою , у всіх починається собаче життя .

Це найкраще пояснення реальності навколо нас.
Теж показник роботи зеленої дипломатії.
и чем тут дипломатия поможет? Тут баксы нужны и доляры. И Украине сложно тягаться с этим с Ордовией. Или считаете всех этих орбанов, фицо, рамафос любителями руцьких березок?
Значить МЗС можна ліквідувати, а його обов'язки покласти на Міністерство Фінансів.
сам придумал? не надо косить под дурака. Что Украина может предложить фицо , орбану в противовес условному чемодану бабла от *****? Или ты из тех, кто считает их любовь к рашке бескорыстной?
А Что Украина ваабщє может?
Він і не косить, він дійсно ......
Кому, орбану чи фіцо?
Фашизм знов марширує світом. І почав він свій марш з Московії, з Кремля. Оно, вже і до Вашингтону завітав. Цікаво, дедусь цього покідька вбивав українців у складі 7 дівізії СС чи якось по іншому прислуговував ітілійцям та гітлирівцям?
Так він у Вашингтоні і перед ІІ Світовою, "марширував"... І у Великобрианії - теж... Молодь "Гітлерюгенду" не тільки відпочивала там у "туристичних таборах", організованих місцевою німецькою діаспорою, але і здійснювала, шляхом велопробігів, спостереження за місцевою інфраструктурою - фіксувала стан доріг, наносили на карти сітку "грунтівок", стан каналів і дамб, точки їх пересікання, та інше...
Я ж і кажу - фашизм знов марширує світом.
На жаль, ми на це вплинуть не можемо... І, що саме головне - цей "фашизм", ще з часів Муссоліні, було створене ДЕМОКРАТІЄЮ... Коли "бидло" було допущене до влади, через "загальне виборче право"...
Ви за аристократію, олігархію (до речі де факто у нас вона і є), мобократію, чи ще щось придумаєте? Загальне виборче право це далеко не єдина ознака демократії (в совку до речі теж всі вільно голосували, запиваючи пивком на виборчих дільницях). Демократія як система набагато ширше поняття, і це не щось застигле, вона теж має свої злети і падіння, але як колись Черчиль зауважив тим, хто називав демократію поганим устроєм, "нічого краще поки не придумали".
Ти сам відповідаєш на своє ж питання... Щоб ти знав - у країні, де виникла вперше така форма правління, як "демократія", вона теж була "цензовою" - до виборів не допускалися раби, жінки, та "прийшлі" (тобто ті, хто не є місцевими жителями). Так це "демократія", чи ні?
Для вас демократія в стародавній Греції - взірець? Чому ви не хочете зрозуміти, що демократія міняється, точніше її рівень, і в основному в позитивну сторону, тобто забезпечуючи кожній людині все більше і більше ступенів свободи. Про Грецію ви вчили в школі, а поцікавтеся які демократичні зміни відбулися за останні 100-150 років в США, Європі. Невже ви вважаєте, що якщо колись в США виборче право мали лише жінки, які володіли землею, або суддями, юристами могли бути лише чоловіки - це правильно? Нині теж є багато "критиків демократії", є всілякі пропозиції меритократії, де пропонують, щоб правили обрані, "найрозумніші", ось тільки хто буде вирішувати це? Зрозумійте, що демократія - це не просо виборча система, це саморегульована система організації суспільства з багатою мережею зворотних зв'язків (термінологією електроніки - негативних, які забезпечують стабільність, деколи - позитивних, для прискорення якихось змін), які включають незалежні суди, незалежні засоби інформації, в економіці - вільний ринок з паралельним коригуванням антимонопольним законодавством, тощо. Вибори як можливість впливу - недостатня, оскільки велика затримка, а стабільність і головне розвиток в демократичній системі забезпечується всім комплексом складових.
Ти мені вирішив прочитать курс "Історії держави і права"? так я його вивчав чотири десятки років тому... Як казав, у таких випадках, мій покійний батько, "Синку! Те що ти тільки жуєш - я давно переварив і висрав..."
Що ж, віком взагалі-то не вихваляються, я університет закінчив 55 років тому, але слава Богу фізичний, а не якийсь юридичний чи історичний, де навчали марксистсько-ленінським псевдонаукам. І вчитися ніколи не пізно, "знання" поняття відносне і в просторі і в часі. Ну і між іншим, до незнайомих людей звертаються на "ви".
Я ТЕБЕ вчу ФІЗИЦІ? Ні... То чому ТИ вчиш мене ПРАВОЗНАВСТВУ? Основа юриспруденції - "РИМСЬКЕ ПРАВО" і "Кодекс Наполеона" - вони були створені та взяті до вжитку ще тоді, коли Маркса і Леніна і на світі не було...
І, до речі, звертання на "ВИ", до незнайомців, нав"язане нам кацапнею. Почитай юридичні документи 17-19 століть, і ти в цьому впевнишся ... (Наприклад, "Волинські грамоти"). Звертання на "Ви" вживалося або до рідних, або до високошанованих людей... Ти мені не знайомий, а твій рівень знань у мене ніякої поваги не викликає...
чому може? Призведе.
Давно пора зрозуміти -п#здець прийшов абсолютно всім країнам в світі. На скільки (в часі ) цей процес затягнеться -єдине питання.
Дуже можливо, що Україна буде відносно безпечною в порівнянні з самими розвинутими країнами.
З 2019 ніяк не пов'язано?
Якщо ви про "перемогу" одной шістки олігархату над іншою? (так це чиста вистава, комбінашка)
Ні, я про те , що вся так звана ******* цивілізація вичерпала себе, і зараз її вже не врятують.
Замінять на іншу, а цю -в унітаз.
Порошенко шістка олігархату?...
Він не шістка -він скоріше за все (якщо розглядати з точки зору карточной колоди) десь приблизно на дев'ятку потягне.
Звиздець прийшов чоловічому населенню України, поки іде ця кривава бійня. В руїнах лежить України, але хана всьому світу. Так-так: у нас особливий шлях та особлива місія, яка врятує світ. У нас в Верховній Раді сидять відверті проросійські сили, але шукаємо бруд в чужому оці
Так це давно зрозуміло -хто тут сидить.
І де ви прочитали , що я написав про якийсь особливий шлях? ((((:
У України на сьогодні, (і у його чоловічого населення) звичайний шлях, звичайного лоха.
По твоєму Україну захищають звичайні лохи.
а де ти це прочитав? це твої слова.
На *** з ЄС циган. Хай ******** в таєжний союз.
Воно до цього йде і немає цьому ради - населення за нього голосує
Воші сидять на собаці і кажуть, що їй робити.
Конечно, ультраправые силы могут одержать победу. Их приход к власти был возможен ещё год назад, и сейчас они получают огромные финансовые вливания. СМИ много говорят об их антиукраинской риторике, но забывают про явно выраженный анти-европейский вектор.

Словакия (98 км), Венгрия (137 км) и Румыния (581 км) имеют общую границу с Украиной общей длиной 816 км. Кроме того, Румыния граничит с Молдовой на 681,3 км. Всего получается 1 497,3 км «южного фронта» на случай конфликта РФ с Европой.

Так вот правые просто кинут ЕС и НАТО, и создадут для хозяев в кремле вторую подушку безопасности. Первая «подушка» уже готова на «севере»: Белоруссия граничит с Латвией (172,9 км), Литвой (678,8 км) и Польшей (398,6 км) - 1 250,3 км

В случае войны рф сможет гораздо проще сосредоточить на единственном направлении свои войска, а не на разбитом в разных углах фронте, для логистики это вообще идеально. Единственный участок который остаётся для фронта для наступления - Литва, Эстония и держать оборону на финской границе.

Путин вряд ли станет рисковать конфликтом на два фронта. Поэтому в Румынию направят любые нефтедоллары и евро, необходимые для прихода ультраправых к власти - а бессильный ЕС лишь будет констатировать свершившееся.
Да не выиграет он президентские выборы, его уличили во лжи обещая народу невозможное, плюс его раздерибанили по полной на дебатах где опять обожрался. Другой кандидат могу читать что президентом он будет как некогда президент Молдовы тимофти, хороший хозяйственник но плохой политик, вот если бы Антонеску выиграл то этот был бы отличным
Вся антиукраїнська пропаганда по Світу, яку веде Кацапія, базується на фактах корупції та розкрадання Зельоної влади.
На Кеосаяна в памперсах смахивает!
