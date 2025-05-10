УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4312 відвідувачів онлайн
Новини Фото Вибори президента в Румунії Мітинги в Румунії
313 6

Напередодні другого туру виборів: у Румунії відбулися багатотисячні мітинги на підтримку європейського курсу. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 9 травня, в Румунії пройшли багатолюдні мітинги на підтримку європейського курсу. Люди вийшли на вулиці Бухареста та інших великих міст країни.

Про це пише агентство Reuters, публікуючи світлини з мітингів, інформує Цензор.НЕТ.

мітинги в Румунії

Зазначається, що напередодні другого туру президентських виборів учасники мітингів вимагали від влади дотримання проєвропейського курсу.

мітинги в Румунії

Так, у Бухаресті близько 15 тисяч людей взяли участь у мітингу. Тримаючи в руках прапори Євросоюзу та Румунії учасники вигукували гасла: "Росіє, пам’ятай - Румунія не твоя" та "Ми прагнемо, щоб наша країна йшла вперед, а не назад".

мітинги в Румунії

Також демонстранти скандували  "Європа-Європа", "Я хочу бути громадянином на європейському шляху", "Румуніє, не забувай, Європа - твій дім".

мітинги в Румунії

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

У п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

Читайте також: Конституційний суд Румунії затвердив перемогу ультраправого Сіміона в першому турі виборів президента

Автор: 

мітинг (753) Румунія (1173)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це щось дивно - всі за ЕС але голосують за московське незрозуміло шо. Це як?
показати весь коментар
10.05.2025 02:22 Відповісти
не дивно - просто це мітінг меншості. Демократія.
показати весь коментар
10.05.2025 02:26 Відповісти
Як....як.... "чесні вибори" й "ніяких" кацапських грошей та втручання.
Світ поступово але впевнено крокує до чергової світової війни.
показати весь коментар
10.05.2025 02:46 Відповісти
кажуть. що на всіх українських дільницях, де голосували румуни, переміг сімеон. от і все, ненависники України і Європи - серед нас
показати весь коментар
10.05.2025 02:49 Відповісти
ну так, Сімеон - це і є суто румунський європейський вибір.
Як казав класик: "Раніше страждали тупі. Тепер страждають розумні. Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше. Світ змінився на краще".
показати весь коментар
10.05.2025 02:24 Відповісти
Серби,румуни,угорці,словаки,болгари-заглядають ***** в дупу...Нікого не забув?
показати весь коментар
10.05.2025 02:43 Відповісти
 
 