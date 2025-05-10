Напередодні другого туру виборів: у Румунії відбулися багатотисячні мітинги на підтримку європейського курсу. ФОТОрепортаж

У п'ятницю, 9 травня, в Румунії пройшли багатолюдні мітинги на підтримку європейського курсу. Люди вийшли на вулиці Бухареста та інших великих міст країни.

Про це пише агентство Reuters, публікуючи світлини з мітингів, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що напередодні другого туру президентських виборів учасники мітингів вимагали від влади дотримання проєвропейського курсу.

Так, у Бухаресті близько 15 тисяч людей взяли участь у мітингу. Тримаючи в руках прапори Євросоюзу та Румунії учасники вигукували гасла: "Росіє, пам’ятай - Румунія не твоя" та "Ми прагнемо, щоб наша країна йшла вперед, а не назад".

Також демонстранти скандували "Європа-Європа", "Я хочу бути громадянином на європейському шляху", "Румуніє, не забувай, Європа - твій дім".

Нагадаємо, за результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

У п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

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