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Новости Фото Выборы президента в Румынии Митинги в Румынии
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Накануне второго тура выборов: в Румынии прошли многотысячные митинги в поддержку европейского курса. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 9 мая, в Румынии прошли многолюдные митинги в поддержку европейского курса. Люди вышли на улицы Бухареста и других крупных городов страны.

Об этом пишет агентство Reuters, публикуя фотографии с митингов, информирует Цензор.НЕТ.

митинги в Румынии

Отмечается, что накануне второго тура президентских выборов участники митингов требовали от власти соблюдения проевропейского курса.

митинги в Румынии

Так, в Бухаресте около 15 тысяч человек приняли участие в митинге. Держа в руках флаги Евросоюза и Румынии участники выкрикивали лозунги: "Россия, помни - Румыния не твоя" и "Мы хотим, чтобы наша страна шла вперед, а не назад".

митинги в Румынии

Также демонстранты скандировали "Европа-Европа", "Я хочу быть гражданином на европейском пути", "Румыния, не забывай, Европа - твой дом".

митинги в Румынии

Напомним, по результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

В пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.

Читайте также: Конституционный суд Румынии утвердил победу ультраправого Симиона в первом туре выборов президента

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митинг (2556) Румыния (1101)


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Топ комментарии
+19
Підари йдуть на вибори і пересічні виборці вибирають партії і програми-обіцялки...Українці теж добровільно вибрали нарколигу,який марив зазирнути ***** в дзеньки і не тільки..Твоя правда,українці розв'язали ***** лапи своїм "хоть поржем"
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10.05.2025 03:33
+13
ну так, Сімеон - це і є суто румунський європейський вибір.
Як казав класик: "Раніше страждали тупі. Тепер страждають розумні. Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше. Світ змінився на краще".
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10.05.2025 02:24
+9
Це щось дивно - всі за ЕС але голосують за московське незрозуміло шо. Це як?
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10.05.2025 02:22
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Це щось дивно - всі за ЕС але голосують за московське незрозуміло шо. Це як?
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10.05.2025 02:22 Ответить
не дивно - просто це мітінг меншості. Демократія.
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10.05.2025 02:26 Ответить
Як....як.... "чесні вибори" й "ніяких" кацапських грошей та втручання.
Світ поступово але впевнено крокує до чергової світової війни.
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10.05.2025 02:46 Ответить
кажуть. що на всіх українських дільницях, де голосували румуни, переміг сімеон. от і все, ненависники України і Європи - серед нас
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10.05.2025 02:49 Ответить
"Українські дільниці". Виходить румуни можуть в Україні голосувати, а українцям військовий стан заважає? Чи то просто у чмирька рейтинг до перемоги не дотягує?
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10.05.2025 08:31 Ответить
"Це щось дивно - всі за ЕС але голосують за московське незрозуміло шо. Це як? " Дуже просто- у виборчих комісіях рахують рашистські нафтодолари. а не голоси. Що ж тут не зрозумілого? параша витрачає дуже серйозні ресурси для приведення до влади кишенькових урядів в усіх країнах, де спроможна це зробити.
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10.05.2025 08:11 Ответить
100% румуни виберуть Сіміона. У своїй більшості вони легко продадуть свої голоси, може по бідності, може по наівності і довірливості. В цьому вони дуже схожі на нас. Зверніть увагу, Сіміон, як ріний брат нашого Зеленського, так вони схожі, наче Зеленський трохи запух.
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10.05.2025 08:16 Ответить
ну так, Сімеон - це і є суто румунський європейський вибір.
Як казав класик: "Раніше страждали тупі. Тепер страждають розумні. Страждань поменшало, бо розумних все менше і менше. Світ змінився на краще".
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10.05.2025 02:24 Ответить
Серби,румуни,угорці,словаки,болгари-заглядають ***** в дупу...Нікого не забув?
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10.05.2025 02:43 Ответить
Якщо судиш про всю країну по одному під@ру на чолі, тоді пиши і українців.
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10.05.2025 03:08 Ответить
Підари йдуть на вибори і пересічні виборці вибирають партії і програми-обіцялки...Українці теж добровільно вибрали нарколигу,який марив зазирнути ***** в дзеньки і не тільки..Твоя правда,українці розв'язали ***** лапи своїм "хоть поржем"
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10.05.2025 03:33 Ответить
Пуйло все одно б напав. Але зєля зробив все, щоб злити Україну пуйлу, ось у чому біда. І зараз пнеться на другий термін своїм піаром
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10.05.2025 08:35 Ответить
Чаушеску… Чаушеску… Чаушеску
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10.05.2025 04:46 Ответить
Другий тур виборів має відбутися 18 травня
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10.05.2025 06:19 Ответить
Добре кацапські підари попрацювали.
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10.05.2025 06:48 Ответить
дайте їм мамалиги !
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10.05.2025 06:59 Ответить
Сообщение из Вашингтона «Сегодня Министерство внутренней безопасности по согласованию с Государственным департаментом отменило статус Румынии в рамках Программы безвизового въезда (VWP). Поддержание высоких стандартов Программы безвизового въезда имеет решающее значение для нашей национальной безопасности. «Учитывая особое внимание, уделяемое этой администрацией безопасности границ и иммиграции, министр внутренней безопасности по согласованию с государственным секретарем принял решение немедленно отменить статус Румынии в программе безвизового въезда», - заявила помощник госсекретаря Триша Маклафлин.
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10.05.2025 07:15 Ответить
Проблема такая же как и в Молдове,много самых активных людей на заработках в Италии и Испании и других странах поэтому местные маргиналы получают приличный процент на выборах.
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10.05.2025 07:15 Ответить
70 процентов вероятность. Доигрались в демократию. Когда один мулак может творить что хочет. https://polymarket.com/event/romania-presidential-election-winner?tid=1746850911924
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10.05.2025 07:24 Ответить
Спочатку вибирають непотріб, а потім виходять на мітинги проти. А що ви думали, коли ставили галочку у бюлетні? Наш вумний нарід 73% поставив "птичку" за "слуг Бені і Яника", а сьогодні скитається по всьому світу.
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10.05.2025 07:51 Ответить
Думати треба Румунам, а не торгувати голосами, як в Україні чи у Білорусії!
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10.05.2025 08:04 Ответить
Знайомі картинки. Ці зірочки стали символом комплексу неповноцінності.
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10.05.2025 08:27 Ответить
 
 