Накануне второго тура выборов: в Румынии прошли многотысячные митинги в поддержку европейского курса. ФОТОРЕПОРТАЖ

В пятницу, 9 мая, в Румынии прошли многолюдные митинги в поддержку европейского курса. Люди вышли на улицы Бухареста и других крупных городов страны.

Об этом пишет агентство Reuters, публикуя фотографии с митингов, информирует Цензор.НЕТ.

Отмечается, что накануне второго тура президентских выборов участники митингов требовали от власти соблюдения проевропейского курса.

Так, в Бухаресте около 15 тысяч человек приняли участие в митинге. Держа в руках флаги Евросоюза и Румынии участники выкрикивали лозунги: "Россия, помни - Румыния не твоя" и "Мы хотим, чтобы наша страна шла вперед, а не назад".

Также демонстранты скандировали "Европа-Европа", "Я хочу быть гражданином на европейском пути", "Румыния, не забывай, Европа - твой дом".

Напомним, по результатам подсчета голосов в первом туре президентских выборов в Румынии, во второй тур вышли Симион и независимый кандидат Никусор Дан.

В пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.

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