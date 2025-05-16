Победа Симиона в Румынии может привести к формированию нового антиукраинского блока в ЕС, - Politico.
Победа ультраправого кандидата Джордже Симиона на президентских выборах в Румынии 18 мая может привести к формированию нового антиукраинского блока в Европейском Союзе.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.
Отмечается, что лидер партии AUR Симион выступает против военной помощи Украине и критикует политику ЕС, подобно премьер-министрам Венгрии Виктору Орбану и Словакии Роберту Фицо.
Симион называет свою партию "трампистской" и поддерживает идеи Дональда Трампа, включая скептицизм в отношении НАТО и ЕС. Он также заявляет, что Румыния должна получить компенсацию за оказанную помощь Украине.
Напомним, в пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.
Так що не треба "ігри в політику" змішувать з "політикою", і не треба самих "політиків", ідентифікувать з "народом"....
Трамп , Си, ***** тому підтвердження
Дай відповідь на запитання: "Що дасть Україні оце недотримання міжнародних угод?"
Коли вже дурні закінчаця
Це найкраще пояснення реальності навколо нас.
І, до речі, звертання на "ВИ", до незнайомців, нав"язане нам кацапнею. Почитай юридичні документи 17-19 століть, і ти в цьому впевнишся ... (Наприклад, "Волинські грамоти"). Звертання на "Ви" вживалося або до рідних, або до високошанованих людей... Ти мені не знайомий, а твій рівень знань у мене ніякої поваги не викликає...
Дуже можливо, що Україна буде відносно безпечною в порівнянні з самими розвинутими країнами.
Ні, я про те , що вся так звана ******* цивілізація вичерпала себе, і зараз її вже не врятують.
Замінять на іншу, а цю -в унітаз.
У України на сьогодні, (і у його чоловічого населення) звичайний шлях, звичайного лоха.
Словакия (98 км), Венгрия (137 км) и Румыния (581 км) имеют общую границу с Украиной общей длиной 816 км. Кроме того, Румыния граничит с Молдовой на 681,3 км. Всего получается 1 497,3 км «южного фронта» на случай конфликта РФ с Европой.
Так вот правые просто кинут ЕС и НАТО, и создадут для хозяев в кремле вторую подушку безопасности. Первая «подушка» уже готова на «севере»: Белоруссия граничит с Латвией (172,9 км), Литвой (678,8 км) и Польшей (398,6 км) - 1 250,3 км
В случае войны рф сможет гораздо проще сосредоточить на единственном направлении свои войска, а не на разбитом в разных углах фронте, для логистики это вообще идеально. Единственный участок который остаётся для фронта для наступления - Литва, Эстония и держать оборону на финской границе.
Путин вряд ли станет рисковать конфликтом на два фронта. Поэтому в Румынию направят любые нефтедоллары и евро, необходимые для прихода ультраправых к власти - а бессильный ЕС лишь будет констатировать свершившееся.
- з ким він буде блокуватися ?