Победа Симиона в Румынии может привести к формированию нового антиукраинского блока в ЕС, - Politico.

Победа ультраправого кандидата Джордже Симиона на президентских выборах в Румынии 18 мая может привести к формированию нового антиукраинского блока в Европейском Союзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что лидер партии AUR Симион выступает против военной помощи Украине и критикует политику ЕС, подобно премьер-министрам Венгрии Виктору Орбану и Словакии Роберту Фицо.

Симион называет свою партию "трампистской" и поддерживает идеи Дональда Трампа, включая скептицизм в отношении НАТО и ЕС. Он также заявляет, что Румыния должна получить компенсацию за оказанную помощь Украине.

Напомним, в пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.

