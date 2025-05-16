РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14868 посетителей онлайн
Новости Выборы президента в Румынии
5 647 61

Победа Симиона в Румынии может привести к формированию нового антиукраинского блока в ЕС, - Politico.

Симион о Трампе и поддержке Украины

Победа ультраправого кандидата Джордже Симиона на президентских выборах в Румынии 18 мая может привести к формированию нового антиукраинского блока в Европейском Союзе.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом пишет Politico.

Отмечается, что лидер партии AUR Симион выступает против военной помощи Украине и критикует политику ЕС, подобно премьер-министрам Венгрии Виктору Орбану и Словакии Роберту Фицо.

Симион называет свою партию "трампистской" и поддерживает идеи Дональда Трампа, включая скептицизм в отношении НАТО и ЕС. Он также заявляет, что Румыния должна получить компенсацию за оказанную помощь Украине.

Напомним, в пятницу, 9 мая, Конституционный суд Румынии единогласно утвердил результаты первого тура президентских выборов, в котором победил ультраправый кандидат Джордже Симион.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Накануне второго тура выборов: в Румынии прошли многотысячные митинги в поддержку европейского курса. ФОТОрепортаж

Автор: 

выборы (24775) Румыния (1144)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+20
Еще одни фашисты. А говорят. что нет у народов исторической памяти Венгрия, Словакия и Румыния в прошлом веке были шестерками Гитлера, так в 21 веке стали холопами *****.
показать весь комментарий
16.05.2025 06:51 Ответить
+19
Когда Британия ушла - прозвенел первый звонок. Не может существовать организации, учреждения, партии, где голос одного ****** перевешивает мнение большинства. В свое время именно это погубило Польшу с их панским "свободным вето"
показать весь комментарий
16.05.2025 06:56 Ответить
+11
Фашизм знов марширує світом. І почав він свій марш з Московії, з Кремля. Оно, вже і до Вашингтону завітав. Цікаво, дедусь цього покідька вбивав українців у складі 7 дівізії СС чи якось по іншому прислуговував ітілійцям та гітлирівцям?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:02 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це буде проросійський блок. Кінець ЄС.
показать весь комментарий
16.05.2025 06:49 Ответить
Когда Британия ушла - прозвенел первый звонок. Не может существовать организации, учреждения, партии, где голос одного ****** перевешивает мнение большинства. В свое время именно это погубило Польшу с их панским "свободным вето"
показать весь комментарий
16.05.2025 06:56 Ответить
Проблема ЄС в тому, що там можна сидіти, отримувати дотації і розвиток економіки, і одночасно розповідати своєму бидлу як ти налаштований проти єврогеїв і зараз вийдеш з ЄС і НАТО, да тільки єврогеї тебе не відпускають. Я зустрічав дурників з Румунії, які боряться з марксистами в Брюсселі, тільки от жодне падло не хоче працювати і злізати з шарових дотацій.
показать весь комментарий
16.05.2025 08:16 Ответить
Еще одни фашисты. А говорят. что нет у народов исторической памяти Венгрия, Словакия и Румыния в прошлом веке были шестерками Гитлера, так в 21 веке стали холопами *****.
показать весь комментарий
16.05.2025 06:51 Ответить
Ну - тут і "перегинать" не можна... У всіх сусідів є територіальні претензії до України... У когось - надумані... У когось - "відносно виправдані"... А політики на цьому "грають"... У тієї ж Румунії - претензії на Буджак (частнину Одеської області), та на частину Буковини... (Хоча ніколи ні там, ні там, румуномолдавське населення не було "національною більшістю" (і там, і там переважали українці), Та й Румунія володіла цими землями лише в період з розвалу Російської імперії, до 1945 року (з перервою на 40-41 роки). Бидло ж не цікавиться Хельсінськими домовленостями 1975 року. А політики хоч і знають та пам"ятають - але замовчують...
Так що не треба "ігри в політику" змішувать з "політикою", і не треба самих "політиків", ідентифікувать з "народом"....
показать весь комментарий
16.05.2025 07:15 Ответить
А треба було перегинати ще тоді у 2000 р.р. Бо всі ці претензії виникли після 1-ї світової. Але Україна не порушувала договір про кордоні, на відміну від "сусілів". А треба було заявлятит про свої права на Перемишль, Таганрог, Воронеж, Кубань, Брест и Тирасполь
показать весь комментарий
16.05.2025 07:30 Ответить
Що у тебе з головою? Ти Заключний акт Хельсінської наради, читав? Там головний принцип такий - задля запобігання майбутніх воєн в Європі, необхідно зберегти кордони непорушними (незалежно від того, наскільки законними є територіальні прететензії одних країн, до інших...) Україна, як член ООН, з моменту її заснування, мала на той момент, визначені кордони. Після розвалу СРСР, ці кордони були підтверджені та узгоджені з сусідами... То про що ти зараз, ведеш мову? Кацапи пропонували Кравчуку, забрать Придністров"я "під крило", бо їм важко було той анклав" контролювать... Грали на тому, що молдовські "радикали" пробували "віджать" у України Буджак, у 1991-му... Але "хитрий лис" "вкурив", у яку авантюру його штовхають, і не став у неї лізти. Адже цим був-би створений "прецедент" для перегляду рішень Хельсінської угоди, і кацапня могла-б цим скористаться, киваючи саме на приклад України...
показать весь комментарий
16.05.2025 07:51 Ответить
ну і як це допомогло Україні? Особливо після того як хітрий лис та червоний директор просрали нашу ЯЗ
показать весь комментарий
16.05.2025 07:56 Ответить
А тобі потрібні ще й проблеми з Хельсінським Актом? Щоб ми ще й порушниками багатосторонньої угоди і "агресорами" стали? Наперед треба трішки дивиться... А щодо ЯЗ - так не забувай - на той час на Україну тиснули ведучі країни НАТО...
показать весь комментарий
16.05.2025 08:01 Ответить
Знов за рибу гроші? Коли на нас тиснуть це природньо, якщо ми - то ай-яй-яй, які ми негідники. за 25років ми так і не створили єдину націю для которої дійсно "Україна понад Усе"
показать весь комментарий
16.05.2025 08:08 Ответить
Ти розумієш, що означаю слово "ЗАКОН"? Нема нічого гіршого, коли дилетанти лізуть у юридичні питання... Приведу тобі приклад (хоча ти й до нього можеш доколупаться (бо "кацапський" - вірш Пушкіна)
‎Картину раз высматривал сапожник
И в обуви ошибку указал;
Взяв тотчас кисть, исправился художник.
Вот, подбочась, сапожник продолжал:
«Мне кажется, лицо немного криво…
А эта грудь не слишком ли нага?»…
Тут Апеллес прервал нетерпеливо:
«Суди, дружок, не свыше сапога!»

‎Есть у меня приятель на примете:
Не ведаю, в каком бы он предмете
Был знатоком, хоть строг он на словах,
Но черт его несет судить о свете:
Попробуй он судить о сапогах!
показать весь комментарий
16.05.2025 08:15 Ответить
і хто,крім України, дотримується закону? Я тебе розчарую - із 14 р. діє один закон - право сили.
Трамп , Си, ***** тому підтвердження
показать весь комментарий
16.05.2025 08:19 Ответить
Господи! До тебе так і не "доходить"...
Дай відповідь на запитання: "Що дасть Україні оце недотримання міжнародних угод?"
показать весь комментарий
16.05.2025 09:50 Ответить
Дозволь зустрічне питання. А що дає, крім зазіхань "сусідів" на нашу землю?
показать весь комментарий
16.05.2025 10:35 Ответить
Спочатку дай відповідь на моє... А потім я тобі відповім...
показать весь комментарий
16.05.2025 11:04 Ответить
От шоб ти знею ЯЗ робив,кинув би на московію
Коли вже дурні закінчаця
показать весь комментарий
16.05.2025 08:37 Ответить
)(уйло б засцяв в 2014 чи в 2022 році нападати на країну в якої є ядерна зброя !!!
показать весь комментарий
16.05.2025 09:20 Ответить
на твоєї параші дурні не скінчаться. Ніколи. Навіть коли ***** здохне. Второпав, йолопе?
показать весь комментарий
16.05.2025 10:37 Ответить
На жаль в наш час вже не можна розділити політиків і бидло. Бидло впевнено і в усе більших масштабах стає частиною політиків.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:52 Ответить
Ох! Не чіпай "хворе місце"... На подібне, після введення "загального виборчого права", вказувало багато європейських політиків. Саме тому, після демократизації суспільства, і старалися обмежить оте "виборче право" різними шляхами: майновим цензом, освітнім, терміном "осідлості", національним, та іншими...
показать весь комментарий
16.05.2025 08:05 Ответить
Коли Шарікови стають елітою , у всіх починається собаче життя .

Це найкраще пояснення реальності навколо нас.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:37 Ответить
Теж показник роботи зеленої дипломатії.
показать весь комментарий
16.05.2025 06:56 Ответить
и чем тут дипломатия поможет? Тут баксы нужны и доляры. И Украине сложно тягаться с этим с Ордовией. Или считаете всех этих орбанов, фицо, рамафос любителями руцьких березок?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:00 Ответить
Значить МЗС можна ліквідувати, а його обов'язки покласти на Міністерство Фінансів.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:17 Ответить
сам придумал? не надо косить под дурака. Что Украина может предложить фицо , орбану в противовес условному чемодану бабла от *****? Или ты из тех, кто считает их любовь к рашке бескорыстной?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:22 Ответить
А Что Украина ваабщє может?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:32 Ответить
Він і не косить, він дійсно ......
показать весь комментарий
16.05.2025 07:35 Ответить
Кому, орбану чи фіцо?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:50 Ответить
Фашизм знов марширує світом. І почав він свій марш з Московії, з Кремля. Оно, вже і до Вашингтону завітав. Цікаво, дедусь цього покідька вбивав українців у складі 7 дівізії СС чи якось по іншому прислуговував ітілійцям та гітлирівцям?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:02 Ответить
Так він у Вашингтоні і перед ІІ Світовою, "марширував"... І у Великобрианії - теж... Молодь "Гітлерюгенду" не тільки відпочивала там у "туристичних таборах", організованих місцевою німецькою діаспорою, але і здійснювала, шляхом велопробігів, спостереження за місцевою інфраструктурою - фіксувала стан доріг, наносили на карти сітку "грунтівок", стан каналів і дамб, точки їх пересікання, та інше...
показать весь комментарий
16.05.2025 07:22 Ответить
Я ж і кажу - фашизм знов марширує світом.
показать весь комментарий
16.05.2025 08:01 Ответить
На жаль, ми на це вплинуть не можемо... І, що саме головне - цей "фашизм", ще з часів Муссоліні, було створене ДЕМОКРАТІЄЮ... Коли "бидло" було допущене до влади, через "загальне виборче право"...
показать весь комментарий
16.05.2025 08:11 Ответить
Ви за аристократію, олігархію (до речі де факто у нас вона і є), мобократію, чи ще щось придумаєте? Загальне виборче право це далеко не єдина ознака демократії (в совку до речі теж всі вільно голосували, запиваючи пивком на виборчих дільницях). Демократія як система набагато ширше поняття, і це не щось застигле, вона теж має свої злети і падіння, але як колись Черчиль зауважив тим, хто називав демократію поганим устроєм, "нічого краще поки не придумали".
показать весь комментарий
16.05.2025 09:52 Ответить
Ти сам відповідаєш на своє ж питання... Щоб ти знав - у країні, де виникла вперше така форма правління, як "демократія", вона теж була "цензовою" - до виборів не допускалися раби, жінки, та "прийшлі" (тобто ті, хто не є місцевими жителями). Так це "демократія", чи ні?
показать весь комментарий
16.05.2025 11:02 Ответить
Для вас демократія в стародавній Греції - взірець? Чому ви не хочете зрозуміти, що демократія міняється, точніше її рівень, і в основному в позитивну сторону, тобто забезпечуючи кожній людині все більше і більше ступенів свободи. Про Грецію ви вчили в школі, а поцікавтеся які демократичні зміни відбулися за останні 100-150 років в США, Європі. Невже ви вважаєте, що якщо колись в США виборче право мали лише жінки, які володіли землею, або суддями, юристами могли бути лише чоловіки - це правильно? Нині теж є багато "критиків демократії", є всілякі пропозиції меритократії, де пропонують, щоб правили обрані, "найрозумніші", ось тільки хто буде вирішувати це? Зрозумійте, що демократія - це не просо виборча система, це саморегульована система організації суспільства з багатою мережею зворотних зв'язків (термінологією електроніки - негативних, які забезпечують стабільність, деколи - позитивних, для прискорення якихось змін), які включають незалежні суди, незалежні засоби інформації, в економіці - вільний ринок з паралельним коригуванням антимонопольним законодавством, тощо. Вибори як можливість впливу - недостатня, оскільки велика затримка, а стабільність і головне розвиток в демократичній системі забезпечується всім комплексом складових.
показать весь комментарий
16.05.2025 12:16 Ответить
Ти мені вирішив прочитать курс "Історії держави і права"? так я його вивчав чотири десятки років тому... Як казав, у таких випадках, мій покійний батько, "Синку! Те що ти тільки жуєш - я давно переварив і висрав..."
показать весь комментарий
16.05.2025 13:57 Ответить
Що ж, віком взагалі-то не вихваляються, я університет закінчив 55 років тому, але слава Богу фізичний, а не якийсь юридичний чи історичний, де навчали марксистсько-ленінським псевдонаукам. І вчитися ніколи не пізно, "знання" поняття відносне і в просторі і в часі. Ну і між іншим, до незнайомих людей звертаються на "ви".
показать весь комментарий
16.05.2025 16:03 Ответить
Я ТЕБЕ вчу ФІЗИЦІ? Ні... То чому ТИ вчиш мене ПРАВОЗНАВСТВУ? Основа юриспруденції - "РИМСЬКЕ ПРАВО" і "Кодекс Наполеона" - вони були створені та взяті до вжитку ще тоді, коли Маркса і Леніна і на світі не було...
І, до речі, звертання на "ВИ", до незнайомців, нав"язане нам кацапнею. Почитай юридичні документи 17-19 століть, і ти в цьому впевнишся ... (Наприклад, "Волинські грамоти"). Звертання на "Ви" вживалося або до рідних, або до високошанованих людей... Ти мені не знайомий, а твій рівень знань у мене ніякої поваги не викликає...
показать весь комментарий
16.05.2025 16:14 Ответить
чому може? Призведе.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:13 Ответить
Давно пора зрозуміти -п#здець прийшов абсолютно всім країнам в світі. На скільки (в часі ) цей процес затягнеться -єдине питання.
Дуже можливо, що Україна буде відносно безпечною в порівнянні з самими розвинутими країнами.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:21 Ответить
З 2019 ніяк не пов'язано?
показать весь комментарий
16.05.2025 07:34 Ответить
Якщо ви про "перемогу" одной шістки олігархату над іншою? (так це чиста вистава, комбінашка)
Ні, я про те , що вся так звана ******* цивілізація вичерпала себе, і зараз її вже не врятують.
Замінять на іншу, а цю -в унітаз.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:44 Ответить
Порошенко шістка олігархату?...
показать весь комментарий
16.05.2025 07:48 Ответить
Він не шістка -він скоріше за все (якщо розглядати з точки зору карточной колоди) десь приблизно на дев'ятку потягне.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:52 Ответить
Звиздець прийшов чоловічому населенню України, поки іде ця кривава бійня. В руїнах лежить України, але хана всьому світу. Так-так: у нас особливий шлях та особлива місія, яка врятує світ. У нас в Верховній Раді сидять відверті проросійські сили, але шукаємо бруд в чужому оці
показать весь комментарий
16.05.2025 07:35 Ответить
Так це давно зрозуміло -хто тут сидить.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:48 Ответить
І де ви прочитали , що я написав про якийсь особливий шлях? ((((:
У України на сьогодні, (і у його чоловічого населення) звичайний шлях, звичайного лоха.
показать весь комментарий
16.05.2025 08:37 Ответить
По твоєму Україну захищають звичайні лохи.
показать весь комментарий
16.05.2025 09:35 Ответить
а де ти це прочитав? це твої слова.
показать весь комментарий
16.05.2025 10:12 Ответить
На *** з ЄС циган. Хай ******** в таєжний союз.
показать весь комментарий
16.05.2025 07:36 Ответить
Воно до цього йде і немає цьому ради - населення за нього голосує
показать весь комментарий
16.05.2025 07:45 Ответить
Воші сидять на собаці і кажуть, що їй робити.
показать весь комментарий
16.05.2025 08:16 Ответить
Конечно, ультраправые силы могут одержать победу. Их приход к власти был возможен ещё год назад, и сейчас они получают огромные финансовые вливания. СМИ много говорят об их антиукраинской риторике, но забывают про явно выраженный анти-европейский вектор.

Словакия (98 км), Венгрия (137 км) и Румыния (581 км) имеют общую границу с Украиной общей длиной 816 км. Кроме того, Румыния граничит с Молдовой на 681,3 км. Всего получается 1 497,3 км «южного фронта» на случай конфликта РФ с Европой.

Так вот правые просто кинут ЕС и НАТО, и создадут для хозяев в кремле вторую подушку безопасности. Первая «подушка» уже готова на «севере»: Белоруссия граничит с Латвией (172,9 км), Литвой (678,8 км) и Польшей (398,6 км) - 1 250,3 км

В случае войны рф сможет гораздо проще сосредоточить на единственном направлении свои войска, а не на разбитом в разных углах фронте, для логистики это вообще идеально. Единственный участок который остаётся для фронта для наступления - Литва, Эстония и держать оборону на финской границе.

Путин вряд ли станет рисковать конфликтом на два фронта. Поэтому в Румынию направят любые нефтедоллары и евро, необходимые для прихода ультраправых к власти - а бессильный ЕС лишь будет констатировать свершившееся.
показать весь комментарий
16.05.2025 08:40 Ответить
Да не выиграет он президентские выборы, его уличили во лжи обещая народу невозможное, плюс его раздерибанили по полной на дебатах где опять обожрался. Другой кандидат могу читать что президентом он будет как некогда президент Молдовы тимофти, хороший хозяйственник но плохой политик, вот если бы Антонеску выиграл то этот был бы отличным
показать весь комментарий
16.05.2025 10:59 Ответить
Вся антиукраїнська пропаганда по Світу, яку веде Кацапія, базується на фактах корупції та розкрадання Зельоної влади.
показать весь комментарий
16.05.2025 11:28 Ответить
На Кеосаяна в памперсах смахивает!
показать весь комментарий
16.05.2025 12:55 Ответить
...може призвести до формування нового антиукраїнського блоку Джерело: https://censor.net/ua/n3552529
- з ким він буде блокуватися ?
показать весь комментарий
16.05.2025 14:01 Ответить
 
 