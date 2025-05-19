Проєвропейський Дан переміг на виборах президента в Румунії, - ЗМІ

Чинний мер Бухареста та проєвропейський політик Нікушор Дан виграв другий тур виборів президента в Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

Після опрацювання понад 98,52% протоколів з виборчих дільниць, Дан отримав 54,17% голосів, а Сіміон — 45,83%. Різниця між ними становить майже 900 000 голосів.

У виборах взяли участь 11 641 866 румунів, які мали право голосу.

Вибори президента в Румунії

Нагадаємо, що в неділю, 18 травня, в Румунії відбувається другий тур президентських виборів.

У п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

За результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

