Вибори президента в Румунії
16 650 93

Проєвропейський Дан переміг на виборах президента в Румунії, - ЗМІ

Нікушор Дан

Чинний мер Бухареста та проєвропейський політик Нікушор Дан виграв другий тур виборів президента в Румунії.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Digi24.

Після опрацювання понад 98,52% протоколів з виборчих дільниць, Дан отримав 54,17% голосів, а Сіміон — 45,83%. Різниця між ними становить майже 900 000 голосів.

У виборах взяли участь 11 641 866 румунів, які мали право голосу.

Читайте: Напередодні другого туру виборів: у Румунії відбулися багатотисячні мітинги на підтримку європейського курсу. ФОТОрепортаж

Вибори президента в Румунії

Нагадаємо, що в неділю, 18 травня, в Румунії відбувається другий тур президентських виборів.

У п'ятницю, 9 травня, Конституційний суд Румунії одноголосно затвердив результати першого туру президентських виборів, в якому переміг ультраправий кандидат Джордже Сіміон.

За результатами підрахунку голосів у першому турі президентських виборів у Румунії, у другий тур вийшли Сіміон та незалежний кандидат Нікусор Дан.

Читайте також: МЗС Румунії заявило про ознаки втручання РФ у президентські вибори: "Це було очікувано"

Автор: 

вибори (6737) Румунія (1228)
Топ коментарі
+98
Молодці румуни! Радий за них і за нас! У румунів наш страшний 19-й рік не відбувся, слава Богу!
19.05.2025 00:28 Відповісти
+81
Хоч у румунів здоровий глузд переміг.
19.05.2025 00:28 Відповісти
+79
Алілуйя !

панове румуни, щира подяка!
бо в Європі вже й так достатньо *******

.
19.05.2025 00:31 Відповісти
Молодці румуни! Радий за них і за нас! У румунів наш страшний 19-й рік не відбувся, слава Богу!
19.05.2025 00:28 Відповісти
Румуни розумніші за жителів США. Нікушор Дан- професор математики - це вам не Донні-гандонні.
19.05.2025 02:20 Відповісти
Ну Зеля все ж таки не фашист, а популіст на відміну від Сімона.
19.05.2025 04:06 Відповісти
рояліст
19.05.2025 06:58 Відповісти
точніше-шашличний пісюаніст
показати весь коментар
19.05.2025 08:18 Відповісти
«Рояліст - прихильник монархії. Термін рояліст вживається в дещо вужчому значенні, ніж термін монархіст.» (с)

А Ви што подумалі?
19.05.2025 08:26 Відповісти
Так,але коли згадується слово "рояліст" по відношенню до нашого президента то в пам"яті чомусь відразу рояль,а не монархія...Сам не розумію чому так...
19.05.2025 11:28 Відповісти
я думаю, що це роялті, які зелений отримує від рашки.
а ви що подумали?
19.05.2025 13:04 Відповісти
Пісяющій мальчик за роялем.
19.05.2025 14:32 Відповісти
роялтіст , скоріше і не через гру на одній клавіші , а тому ,що один Беня вирішив роялті отримувати з одного проекту , а відбитий на голову нарід , вкинув не в проект ,а до владного корита.
19.05.2025 11:27 Відповісти
Досить вже про "відбитий на голову" народ. Народ, як народ - нічим не гірший за американський. Не дарма під час війни вибори не проводять. Бо гарантовано переможе той, хто пообіцяє швидкий мир. Нічого не поробиш - інстинкт самозбереження. Я не тільки нічого не маю проти Порошенка, але й вважаю його найкращим президентом з усіх, хто був до цього. Але й він у 2014 році скористався цим, пообіцявши швидко закінчити АТО. Правда, після Іловайська, коли в Україну ввійшли регулярні війська РФ, то вже було не АТО.
показати весь коментар
19.05.2025 12:17 Відповісти
Чому досить , за свої вчинки потрібно відповідати , в т. ч. "відбитим на голову " .
На жаль вівідповідати приходиться всім , в незалежності від того , хто кого обирав в 2019 р.

P.S. Порох хоч мав сміливість визнати свої помилки ,які звісно були, а не ліпити з себе того ,кого зліпити не можна по замовчуванню , вже всім все зрозуміло , ніякі понти,відоси,чергова брехня нічого не допоможе .
19.05.2025 12:28 Відповісти
Вони не задарма розстріляли Чаушеску !
19.05.2025 08:12 Відповісти
Але як перед тим десятками років лизали йому задницю! З Єленою напару...
19.05.2025 08:49 Відповісти
Була тоталітарна комуністичеа система, вибори були такі, як у СССР. Румуни ненавидили Чаушеску, але довго нічого не могли зробити.
19.05.2025 09:53 Відповісти
Чаушеску намагався вести політику незалежну від москви...от його кацапи і злили
19.05.2025 11:30 Відповісти
На той момент кацапи вже нічого не вирішували.
19.05.2025 12:20 Відповісти
Байда, а что, в то время, делали мы, окуенно гордые совки? Совсем умом тронулся? Или ты в 70-ые выходил с коктейями молотова протестовать против генсенсеков? Да нет - сидели смирно под шконкой и жрали помои. Мой совет - не пиши больше ничего и никогда.
19.05.2025 11:54 Відповісти
Це прям пекельні борошна якісь. Ви через гугл транслейтор перекладаєте?
показати весь коментар
19.05.2025 11:36 Відповісти
Хоч у румунів здоровий глузд переміг.
19.05.2025 00:28 Відповісти
Алілуйя !

панове румуни, щира подяка!
бо в Європі вже й так достатньо *******

.
19.05.2025 00:31 Відповісти
Гарна новина!!!
19.05.2025 00:31 Відповісти
Слава Богу , що переміг Нікусор Дан 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️
Вітаємо !!
19.05.2025 00:32 Відповісти
Оце новина, щира подяка здоровому глузду! Браво румунам!
19.05.2025 00:33 Відповісти
Может хоть теперь, побывав на краю пропасти, румынские власти начнут серьезнее относиться к гибридной войне РФ
19.05.2025 00:37 Відповісти
Декілька десятків мільйонів нафтогрошей ***** - коту під хвіст.
19.05.2025 00:39 Відповісти
19.05.2025 08:49 Відповісти
Читала, що цей поганець Сімон мутить воду.

"Попри результати екзит-полів, які одностайно прогнозують перемогу прозахідного Нікушора Дана, його опонент, проросійський Джордже Сіміон вже оголосив себе переможцем перегонів і назвав очікуваний ним результат.

Про це як повідомляє "Європейська правда", Сіміон заявив у виступі перед своїми прибічниками.

Ультраправий кандидат виступив на вулиці о 9 вечора, відразу після закриття виборчих дільниць - у той час, коли з'явилися дані екзит-полів не на його користь. Втім, він закликав прибічників не звертати на ці дані увагу.

"Ми є однозначними переможцями цих виборів. Ми вимагаємо перемоги від імені румунського народу", - заявив він."

Воно ще й підбурює до захвату влади...
19.05.2025 00:41 Відповісти
майже 10 відсотків відриву - хай той сімон сидить рівно і не сіпається, бо Верховний суд і правоохоронні органи в Румунії схоже працюють чітко

.
19.05.2025 00:45 Відповісти
Все по кацапской методичке, как в штатах в 21 - м.
19.05.2025 00:56 Відповісти
кацапська хуцпа...
19.05.2025 07:00 Відповісти
Ну що ж новина хороша, але....майже 46% за Сіміона це дуже багато. Потенційна проблема з майбутніми парламентськими виборами гарантована. Не кажучи вже про те, що ймовірно Сіміон відпрацьовуватиме гроші кремля на 146% і влаштує в Румунії ще ту вакханалію з мітингами, скандалами, позовами і т.п.
Дивлячись на все це, ще складнішими вбачають майбутні українські вибори де в великій битві між зрадниками і корупціонерами важко буде вижити патріотам.
19.05.2025 00:43 Відповісти
У нас не должно быть парламентских выборов, не надо воду мутить.
19.05.2025 01:16 Відповісти
Що, вже не буде виборів в парламент? В Румунії непомітно оголосили абсолютну монархію?
Відкрию вам таємницю, вибори будуть. По крайній мірі згідно з Вікіпедією, в 2028. Будуть місцеві в 2028. І в Європарламент в 2029. І не варто думати, що всі оця 46%-ва маса людей, до цього часу раптом увірує в демократію, та європейські цінності. Ні, вони нікуди не зникнуть.
Це звісно, якщо раптом чогось надзвичайного не станеться до цього.
19.05.2025 01:56 Відповісти
46% за популіста означає, що через 5 років можлива "реакція", якщо вчора обраний президент виявиться слабким та нерішучим. Ситуація можлива, як в Україні в 2004-2010 роках, коли спочатку вдалось не допустити перемоги кінченого прозасрашинця, а потім з-за кволості політики Ющенка - мудрий наріт вибрав "крєпкого хозяйствєнніка" - янучарина.
19.05.2025 09:22 Відповісти
кволості отруєного чи одної хитрожопої бахині Хі-Хі? Але мудрий наріт, котрий ригів, симоненків та інших неТак обирав- тут ні до чого та не при чому???
19.05.2025 09:38 Відповісти
наш мудрий наріт любить нагайку і батіг. Якби Ющенко пересаджав "папєрєдніків" (а було за що - тільки за ролики з ющенком в коричневому кітелі з свастикою, зігою, на фоні маршируючих гітлерівських "коробочок" там можна було всіх янучаринів на 5+ років засадити) - нарід би Ющенко любив і поважав.

Те ж саме було і за порошка - Порошенко не звертав уваги на мразот типу бородатої піхви (Лєщєнко) та кінченого Найєма, які обралися в парламент від ЄС, а потім почали порошка срати як в останній раз (отримавши потім від хєрограя тепленькі містечка в Укрзалізниці та Укроборонпромі) - от народішко і не відчув хазяйську руку.

Чи ви думаєте, що взимку 2013-2014 років це "нарід загалом" скинув янучарина? Ха-ха. 70% народонаселення з подивом, недовірою і невдоволенням дивились в телевізор і осуджували "бєспорядки".
19.05.2025 10:01 Відповісти
ще раз, а коли мудрий наріт, обрав такий парламент, щоб нормальний президент мав не коаліційний уряд, окрім зебіла?
Чи були зміни до Конституції під Кучмо, коли одна зозуля мала більше повноважень чим президент?
19.05.2025 10:12 Відповісти
Тихіше, тихіше... зара Иван Сулима надере Вам вуха за "наєзди" на бабуйулю!
19.05.2025 18:40 Відповісти
цей не агресивний... є там ще марчелло, до тепер хоче бути їй унітазом...
21.05.2025 19:49 Відповісти
Та шось марчєлли давненько вже не чути; мабуть перелогінився.
22.05.2025 06:56 Відповісти
Всеволод Марченко він, тільки буде стаття про ТЮлю, одразу визирне.
23.05.2025 11:21 Відповісти
Чудово. Бо якби Румунія пала нам би прийшлось ДУЖЕ туго
19.05.2025 00:45 Відповісти
Тенденція така складається, що під натиском кацапських нафтодоларів вони невдовзі усі падуть.
22.05.2025 07:03 Відповісти
Блд, з вами тут заїкою станеш
19.05.2025 00:47 Відповісти
BBC

У першому турі 4 травня Джордже Сіміон набрав 40,5% голосів і був фаворитом перегонів. Мером Бухареста Нікушор Дан тоді отримав 20,99% голосів, тож подолання такого відриву для нього було непростим завданням.

Проте висока явка й перетікання виборців інших кандидатів дозволили Дану перемогти. Окрім того, він отримав тотальну підтримку у столиці країни - Бухаресті, де у різних районах має від 60 до 73% голосів.

За Сіміона переважно голосували у сільській місцевості та малих містах. Також його підтримує діаспора у західній Європі.

При цьому угорська меншина та діаспора у Молдові підтримали Дана.
19.05.2025 00:47 Відповісти
Мер Бухареста Нікушор Дан математик за освітою, став відомим завдяки боротьбі з корупцією у сфері міської забудови. Ще у 2006 році він заснував громадянську асоціацію "Врятуємо Бухарест", яка через суди домагалася скасування незаконних девелоперських проєктів.

Пізніше Дан став одним із засновників партії "Союз порятунку Румунії" (USR), а 2020 року був обраний мером столиці як незалежний кандидат. На публіці Дан поводиться стримано, в дискусіях уникає популізму - і це підкреслює контраст між ним і Сіміоном.

Політична програма Дана кардинально відрізняється від ідей опонента: він виступає за економічні реформи, скорочення дефіциту бюджету та зміцнення зв'язків Румунії з Євросоюзом.

На відміну від опонента, Дан дистанціюється від націоналістичної риторики і намагається уникати різких заяв. Будучи доктором математичних наук, він звик говорити мовою цифр, а не лозунгів і вуличної мобілізації.
19.05.2025 00:51 Відповісти
Його основний електорат - жителі великих міст, представники освічених верств суспільства і ті, хто пов'язує майбутнє Румунії з європейською інтеграцією.

Нікушор Дан неодноразово заявляв, що необхідно й далі надавати допомогу Україні: за його словами, перемога Києва у війні відповідає інтересам усього регіону.
19.05.2025 00:52 Відповісти
А допомога Україні за чинної поки що влади Румунії є дуже суттєвою. Румунія є важливим транзитним маршрутом для постачання зброї та *********** в Україну. Тут розташовані американські системи ПРО, а також три великі авіабази, з яких літаки НАТО вилітають на патрулювання повітряного простору до кордону України і Молдови та над Чорним морем.

Україна експортує 70% свого зерна через румунські територіальні води до Стамбула. Румунський флот розміновує ці води.

Окрім того, румунські ВПС навчають українських пілотів літати на F-16.
19.05.2025 00:54 Відповісти
40 -> 46 означає, що електорат прозасрашинця "згутований" був від початку, а "демократичні сили", як завжди - розрізнені і тягнули ковдру у всі боки.

Добре, що в Румунії не повторився український 2019-й рік, коли мудрий наріт замість державника і патріота вибрав кінченого хєрограя "па-пріколу", бо "гірше ж не буде", а також "аби тільки не барига". А демократичні сили були розпорошені і з якихось надуманих причин ворогували. Гей, очільники демсокири, ви ще вважаєте себе правими щодо того, що срали порошка в 2018-2019 роках?
19.05.2025 09:26 Відповісти
Праві більш дисципліновані за лівих, тому, як правило, їх кандидати у першому турі отримують разючу перевагу, бо виборці підуть строєм голосувати.
В другому турі залежить від самосвідомості лівих.
Якщо вона як у румунів, то виграє умовний Дан.
Якщо як у США або у України, то виграє умовний Сіміон.
19.05.2025 11:30 Відповісти
На побутовому рівні це "гуртування правих" (хоча вони ні разу не "праві", а зазвичай характеризуються як "ліві популісти з фашистськими рисами", бо "праві" - то не просто за "традиції", а за податки, за непорушність приватну властність тощо, а ліві популісти - то якраз і є селюки з бажанням "в багатих забрати і бідним роздати") означає насправді, що в середньому вони значно більш піддаються маніпуляціям популістів (бо не мають власної думки і покладаються на тих, хто краще обіцяє в телевізорі) і в ось такі моменти найкрутіший популіст просто засирає мізки цим людям якісно і краще за інших.

А прихильники "демократичних сил", зазвичай, мають свою "окрему" думку і підтримують того, хто цю думку максимально уособлює. І не дуже хочуть відмовлятися від "свого кандидата". А в нашій країні - навіть під тиском вірогідності очевидного краху держави. Тому демсокира і подібні, наприклад, замість згуртуватися з порошком в 2019 році - срала його і результат ми бачимо зараз.
19.05.2025 12:18 Відповісти
Та навіть в Румунії, в 1 турі, Дан отримав лише третину від тих голосів, які, як виявилось, могли б його зробити президентом ще в 1 турі. Все по класиці. Ну хоч на 2й тур згуртувались.
19.05.2025 12:20 Відповісти
ЕрЗе і Майя Санду вже надіслали вітальні Дану телеграми
19.05.2025 00:52 Відповісти
Супер!
19.05.2025 00:54 Відповісти
Смерть кацапам! Путлер капут!
19.05.2025 00:54 Відповісти
х-ло, шо с иплом?)))
19.05.2025 00:58 Відповісти
Перша добра новина.
19.05.2025 01:01 Відповісти
Зі мною в москві, у 1981р., служив з Буковини, рядовий румунської національності, українець, Алб. Ненавидів кацапів сильніше українців зі Львова... Вони перемогли диктатуру чаусеску, молодці...Правда на їхній стороні...
19.05.2025 01:04 Відповісти
Пкремогли Чаушеску, бо армія стала на бік народу і всяку гебню просто перевішали. А в Україні все не так, а навпаки .
19.05.2025 01:21 Відповісти
З Вами згідний на всі сто... Наші "вожді" в часи, коли кацапи, комуняки, були в шоці від повалення ссср, проявляли толерантну декомунізацію, дали їм час організуватися. Вони підняли своїх кгбешних друзів з росії і за гроші кпрс почався підкуп влади в України. А тепер ми хлєбаєм гівно 33+річної давності. А треба було б вішати...
19.05.2025 01:35 Відповісти
Народу Румунії процвітання.
19.05.2025 01:40 Відповісти
Що кацапські ублюдки -- з'їли?
А скільки бабла туди було злито!
А скільки було надій оточити Україну з заходу і відрізати від партнерів!
Так отож.
Смоктати європейського -- національний спорт кацапів.
А ще дохнути в болотах і посадках по 35--40 тисяч на місяць!

Слава Україні!
Героям Слава!
19.05.2025 01:45 Відповісти
Хоч в когось із безпосередніх сусідів переміг здоровий глузд...
19.05.2025 02:46 Відповісти
Це дуже добре, тепер потрібно щоб угорщина та словакія позбавились би кремлівських дуполізів як найскоріше і можно вже було би дихати повільніше
19.05.2025 03:58 Відповісти
Вільніше
19.05.2025 05:44 Відповісти
гроші хвуйла по вітру
19.05.2025 06:21 Відповісти
45% проросійських розумово неповноцінних дебілів це дуже багато. На щастя вони цього разу не змогли перемогти. Таких істот треба позбавляти громадянських прав. Бо біда буде.
19.05.2025 06:34 Відповісти
Усе таки менше, ніж 73%.
19.05.2025 09:38 Відповісти
Протягом ночі дораховували голоси діаспори. Перемога Дана вже відбулася, але перевага в голосах зменшилася - Після підрахунку 99,82 % протоколів у Дана - 53,78 % голосів, у Сімона - 46,22 %.

Хоч і писали, що більшість закордонних виборців - трампісти, але не вірилося. Прикро, що довелося у цьому пересвідчитися, тобто у Европі москальска і трампістська пропаганда діяла і діє безперешкодно та формує думку діаспори, добре, що Румунія поставилася до неї відповідально і блокувала їй втручання у виборчий процес всередині країни (Трампон і Х-уйло обурювалися).
19.05.2025 06:37 Відповісти
Цікаво, що в Україні все навпаки, - у 2019-му за кордоном потужно та впевнено переміг Порошенко. І явка була величезна!
Але чи голоси діаспори зовсім не рахували, чи кількість ідіотів, яким блазень з телевізора усі мізки задурив, була критичною, але маємо те, що маємо!
19.05.2025 09:01 Відповісти
Жить и работать в странах ЕС, и при этом голосовать за анти-европейского кандидата. Что у людей в голове?
19.05.2025 11:10 Відповісти
Країни Балтії , наші друзі обирають нормальних керівників, завдяки тому,що після розпаду ссср заткнули глотки "русскоязичному насєлєнію" . Німці також обрали нормального прем'єра на останніх виборах.
19.05.2025 12:31 Відповісти
Дивно і не зрозуміло чому так? Має ж бути якесь пояснення цьому.
19.05.2025 12:33 Відповісти
Вчора румуни уникли руснявої реінкарнації Чаушеску.
На сьогодні саме в Румунії - найкраща демократія.
Можуть безжалісно звернути голову відверто кацапському лайну.
І цілком законно прокотити на прутні ************* замаскованого.
Але така велика кількість прибічників правих антиєвропейських сил насторожує.
Якщо Дан не зіб'є ті проблеми, що обумовлюють правий крен країни, наступна партія вже точно буде за руснею.
19.05.2025 08:51 Відповісти
Пронесло слава Богу, ще б одного фіцо чи орбана Україна не витримала.
19.05.2025 09:06 Відповісти
Respect !!!
19.05.2025 09:21 Відповісти
Чудова новина!! Бо вже складається враження, що срана рашка ВСЕ навколо купила.
19.05.2025 10:15 Відповісти
Тепер пану Сіміону доведеться якось відмазуватись перед господарами у кремлі. Бабки увалили в цього НЕлоха-румунського. А результат так собі.
19.05.2025 10:16 Відповісти
Румунам РЕСПЕКТ!
це нам не зєЖЛОБСЬКА Україна.
19.05.2025 10:49 Відповісти
Я колись читав на УП, що взагалі прихід цих ультраправих популістів пов'язаний з корупцією, яку толерують в тому числі "проєвропейські" владні політики Румунії. Тому результат Сімеона (і того тіктокера до нього) - це жовта картка румунським елітам. Щось схожу у нас було з Порошенком, який вирішив після Майдану не міняти стару систему з ручними прокурорами та іншим.

Якщо теперішні румунські еліти нічого за свої 4-5 років не зроблять, то ще можемо побачити прихід популістів в майбутньому. Такий собі кандидат від народу на велосипеді.
19.05.2025 10:50 Відповісти
Просто поміняють риторику з агресивних антизахідних правачків на свого хлопця з народу, у якого серце болить за рідну Румунію.
19.05.2025 10:56 Відповісти
Вітання всім тверезим людям! Хочеться висловитися на підтримку коментарів, що ми раді за румунів, що не обрали так як ми популіста зеленського в 19 рокі. Румуни виявилися розумнішими і за українців і за америкосів, які обирали трампа = зеленський-2
Також підтримка коментарю, що новобраний президент - науковець... То тільки дика українська маса могла обирати замість освідченої людини коміка, циркача, невігласа... Згадайте, як комуністи проводили філософську лінїю, що так звані "калхознікі", доярки, так звані "рабочіє" йши у владу...
Так ось - незважаючи на надіті вишиванки і "псевдопатріотизм" переважна більшість українського народу в душі комуністична!?
Яку би ти білу вишиванку не надівав на гнилу душу,- все одно і твоя душа і вишиванка засмердиться !!!
19.05.2025 11:27 Відповісти
срака путіну!
19.05.2025 11:56 Відповісти
Хоч румунів можна пообговати, а то а самійьУкраїні виборів вже не буде.
19.05.2025 12:42 Відповісти
Хороший вкид, але мімо))
19.05.2025 16:22 Відповісти
румини нарід розумний пам'ятаю як ми їм економіку підіймали сірники возили і лампочки ну ще різний дріб'язок
19.05.2025 14:15 Відповісти
=так в Польщі в другий тур вийшли теж НАШІ
19.05.2025 14:18 Відповісти
Сімеоне не переживав. Сімеоне фестивалив, 40 і 20. Але румунський театр маріонеток Х....перестав давати виставу.
19.05.2025 14:40 Відповісти
За нинішніми мірками то є величезний відрив... Як правило скрізь в Європі це 1-3%
19.05.2025 15:31 Відповісти
Москалі обісралися. Купу бабок викинули вніккди))
19.05.2025 16:21 Відповісти
 
 