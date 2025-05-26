Сибига о предоставлении Нидерландами последней партии F-16: Решающий шаг в укреплении ПВО Украины

Предоставление Нидерландами истребителей F-16 является важным шагом в укреплении противовоздушной обороны Украины.

Об этом в соцсети Х написал глава МИД Украины Андрей Сибига после того, как Нидерланды отправили последнюю партию истребителей F-16 в Украину, информирует Цензор.НЕТ.

"Очень благодарен Нидерландам за непоколебимую поддержку Украины. Передача всех истребителей F-16 является решающим шагом в укреплении противовоздушной обороны Украины в то время, когда Россия продолжает свои жестокие авиаудары по гражданским объектам и инфраструктуре", - заявил министр.

Сибига отметил, что самолеты F-16 особенно эффективны в перехвате крылатых ракет, которые использует Россия "для терроризирования украинских городов и громад". Он поблагодарил Нидерланды за такое усиление.

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"Усиление потенциала противовоздушной обороны Украины - за счет современных самолетов, боеприпасов, запчастей и подготовки пилотов - имеет важное значение не только для защиты жизней, но и для обеспечения долгосрочной безопасности и стабильности в Европе. Нидерландская солидарность спасает жизни и приближает нас к миру", - добавил глава внешнеполитического ведомства.

Напомним, что в понедельник, 26 мая, из Нидерландов отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16. Они вылетели с авиабазы "Фолькель" в Бельгию, где их будут готовить к доставке.

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