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Новости F-16 для Украины
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Последняя партия истребителей F-16 для Украины отправилась из Нидерландов

ф-16

В понедельник, 26 мая, из Нидерландов отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16. Они вылетели с авиабазы "Фолькель" в Бельгию, где их будут готовить к доставке.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.

На процессии присутствовал присутствующий министр обороны Рубен Брекельманс. Он сказал, что это ностальгический момент, ведь F-16 играли важную роль для нидерландских воздушных сил десятилетиями.

"Но теперь, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас", - сказал Брекельманс.

Он отметил, что в мирное время обучение на этих истребителях длится годами, но украинские пилоты и техники смогли овладеть этими самолетами "в рекордные сроки".

Также он отметил, что благодаря F-16 украинские Вооруженные силы достигли значительных успехов на поле боя - самолеты сбивали крылатые ракеты и беспилотники. Брекельманс добавил, что эти самолеты имеют лучшие технические возможности и более высокую выживаемость в бою, чем советские, которые до сих пор использовала Украина.

В общем Нидерланды передали Украине 24 истребителя. Участие Нидерландов в украинской программе F-16 еще не завершено. Страна продолжит передавать все необходимое для обслуживания F-16 - запчасти, боеприпасы и топливо.

Читайте также: Последний обещанный Нидерландами истребитель F-16 отправят в Украину 26 мая, - министр обороны страны Брекельманс

Автор: 

Нидерланды (1596) самолет (3616) F-16 (566)


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Топ комментарии
+2
Дякуємо Королівству!!!
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26.05.2025 19:03
+1
Много, тобє зачєм?
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26.05.2025 19:04
+1
штаты нехорошо поступают
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26.05.2025 19:20
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26.05.2025 18:49 Ответить
Сколько F-16 всего в Украине сейчас?? И сколько еще ожидается??
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26.05.2025 18:54 Ответить
Много, тобє зачєм?
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26.05.2025 19:04 Ответить
во-первых их немного нужно больше. А во-вторых знать сколько их в Украине я думаю хочет каждый украинец. Ведь они средства защиты нашей страны от кацпской агрессии.
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26.05.2025 19:17 Ответить
Як це ви самі себе будете захищати від своєї ж агресії?
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26.05.2025 19:28 Ответить
смешная ты какая Наташа
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26.05.2025 20:04 Ответить
Шрайк ньюз


Cколько F-16 нам обещано:

🇩🇰 Дания - 19
🇳🇱 Нидерланды - 24
🇳🇴 Норвегия - 6
🇧🇪 Бельгия - 30
➖➖➖
Всего: 79

Если не ошибаюсь, после завершения передачи от Нидерландов у нас будет примерно половина от обещанного в сумме.

Главная задержка идет по бельгийским истребителям. Но проблема не в бельгийцах - они собираются заменить свои F-16 на F-35, а Штаты задерживают их поставку.
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26.05.2025 19:06 Ответить
штаты нехорошо поступают
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26.05.2025 19:20 Ответить
Може тобі сказати гдє ключ от квартири лежит мальчік
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26.05.2025 20:09 Ответить
какая партия? писали же, что это один - последний из обещанных Нидерландами...
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26.05.2025 18:57 Ответить
Дякуємо Королівству!!!
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26.05.2025 19:03 Ответить
 
 