Последняя партия истребителей F-16 для Украины отправилась из Нидерландов

В понедельник, 26 мая, из Нидерландов отправили последнюю партию предназначенных для Украины истребителей F-16. Они вылетели с авиабазы "Фолькель" в Бельгию, где их будут готовить к доставке.

Об этом говорится на сайте Министерства обороны Нидерландов, информирует Цензор.НЕТ.

На процессии присутствовал присутствующий министр обороны Рубен Брекельманс. Он сказал, что это ностальгический момент, ведь F-16 играли важную роль для нидерландских воздушных сил десятилетиями.

"Но теперь, когда мы прощаемся после перехода на F-35, я не мог представить лучшего места назначения, чем Украина. Из-за ежедневных российских авиаударов F-16 имеют жизненно важное значение для Украины. Это позволяет им сдерживать российскую агрессию и для нас", - сказал Брекельманс.

Он отметил, что в мирное время обучение на этих истребителях длится годами, но украинские пилоты и техники смогли овладеть этими самолетами "в рекордные сроки".

Также он отметил, что благодаря F-16 украинские Вооруженные силы достигли значительных успехов на поле боя - самолеты сбивали крылатые ракеты и беспилотники. Брекельманс добавил, что эти самолеты имеют лучшие технические возможности и более высокую выживаемость в бою, чем советские, которые до сих пор использовала Украина.

В общем Нидерланды передали Украине 24 истребителя. Участие Нидерландов в украинской программе F-16 еще не завершено. Страна продолжит передавать все необходимое для обслуживания F-16 - запчасти, боеприпасы и топливо.

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