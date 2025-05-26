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Новини F-16 для України
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Остання партія винищувачів F-16 для України відправилася з Нідерландів

ф-16

У понеділок, 26 травня, з Нідерландів відправили останню партію призначених для України винищувачів F-16. Вони вилетіли з авіабази "Фолькель" до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

На процесії був присутній міністр оборони Рубен Брекельманс. Він сказав, що це ностальгічний момент, адже F-16 відігравали важливу роль для нідерландських повітряних сил десятиліттями.

"Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас", - сказав Брекельманс.

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Він зазначив, що в мирний час навчання на цих винищувачах триває роками, але українські пілоти та техніки змогли опанувати ці літаки "у рекордні терміни".

Також він зауважив, що завдяки F-16 українські Збройні сили досягли значних успіхів на полі бою - літаки збивали крилаті ракети та безпілотники. Брекельманс додав, що ці літаки мають кращі технічні можливості й вищу виживаність у бою, ніж радянські, які досі використовувала Україна.

Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі. Участь Нідерландів в українській програмі F-16 ще не завершена. Країна продовжить передавати все необхідне для обслуговування F-16 - запчастини, боєприпаси та паливо.

Читайте також: Останній обіцяний Нідерландами винищувач F-16 відправлять до України 26 травня, - міністр оборони країни Брекельманс

Автор: 

Нідерланди (1581) літак (2933) F16 F-16 (686)


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Топ коментарі
+3
Дякуємо Королівству!!!
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26.05.2025 19:03
+3
Много, тобє зачєм?
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26.05.2025 19:04
+1
штаты нехорошо поступают
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26.05.2025 19:20
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26.05.2025 18:49 Відповісти
Сколько F-16 всего в Украине сейчас?? И сколько еще ожидается??
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26.05.2025 18:54 Відповісти
Много, тобє зачєм?
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26.05.2025 19:04 Відповісти
во-первых их немного нужно больше. А во-вторых знать сколько их в Украине я думаю хочет каждый украинец. Ведь они средства защиты нашей страны от кацпской агрессии.
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26.05.2025 19:17 Відповісти
Як це ви самі себе будете захищати від своєї ж агресії?
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26.05.2025 19:28 Відповісти
смешная ты какая Наташа
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26.05.2025 20:04 Відповісти
Шрайк ньюз


Cколько F-16 нам обещано:

🇩🇰 Дания - 19
🇳🇱 Нидерланды - 24
🇳🇴 Норвегия - 6
🇧🇪 Бельгия - 30
➖➖➖
Всего: 79

Если не ошибаюсь, после завершения передачи от Нидерландов у нас будет примерно половина от обещанного в сумме.

Главная задержка идет по бельгийским истребителям. Но проблема не в бельгийцах - они собираются заменить свои F-16 на F-35, а Штаты задерживают их поставку.
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26.05.2025 19:06 Відповісти
штаты нехорошо поступают
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26.05.2025 19:20 Відповісти
Може тобі сказати гдє ключ от квартири лежит мальчік
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26.05.2025 20:09 Відповісти
какая партия? писали же, что это один - последний из обещанных Нидерландами...
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26.05.2025 18:57 Відповісти
Дякуємо Королівству!!!
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26.05.2025 19:03 Відповісти
F-16 ніколи не буває багато
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26.05.2025 21:37 Відповісти
 
 