Остання партія винищувачів F-16 для України відправилася з Нідерландів

У понеділок, 26 травня, з Нідерландів відправили останню партію призначених для України винищувачів F-16. Вони вилетіли з авіабази "Фолькель" до Бельгії, де їх готуватимуть до доставки.

Про це йдеться на сайті Міністерства оборони Нідерландів, інформує Цензор.НЕТ.

На процесії був присутній міністр оборони Рубен Брекельманс. Він сказав, що це ностальгічний момент, адже F-16 відігравали важливу роль для нідерландських повітряних сил десятиліттями.

"Але тепер, коли ми прощаємося після переходу на F-35, я не міг уявити кращого місця призначення, ніж Україна. Через щоденні російські авіаудари F-16 мають життєво важливе значення для України. Це дозволяє їм стримувати російську агресію і для нас", - сказав Брекельманс.

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Він зазначив, що в мирний час навчання на цих винищувачах триває роками, але українські пілоти та техніки змогли опанувати ці літаки "у рекордні терміни".

Також він зауважив, що завдяки F-16 українські Збройні сили досягли значних успіхів на полі бою - літаки збивали крилаті ракети та безпілотники. Брекельманс додав, що ці літаки мають кращі технічні можливості й вищу виживаність у бою, ніж радянські, які досі використовувала Україна.

Загалом Нідерланди передали Україні 24 винищувачі. Участь Нідерландів в українській програмі F-16 ще не завершена. Країна продовжить передавати все необхідне для обслуговування F-16 - запчастини, боєприпаси та паливо.

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