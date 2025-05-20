УКР
Україна та Чехія домовилися про співпрацю у підготовці українських пілотів F-16, - Шмигаль

Підготовка пілотів F-16 - Чехія допомагатиме Україні

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль та очільник уряду Чехії Петр Фіала домовилися про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів на винищувачах F-16.

Про це глава українського уряду повідомив брифінгу з нагоди зустрічі з чеським колегою, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Будемо зміцнювати інтеграцію української та чеської оборонних індустрій. Крім того, ми домовились про співпрацю у сфері підготовки українських пілотів літаків F-16", - сказав він.

Шмигаль зауважив, що країни підтвердили важливість подальшого збільшення військової, фінансово-економічної та гуманітарної допомоги Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Шмигаль обговорив із Фіалою оборонну та економічну співпрацю. ФОТО

За словами Шмигаля, чеська сторона всіляко сприятиме євроінтеграції України, зокрема, щодо консультативної допомоги під час переговорів з ЄС на вступ.

Також український міністр подякував за ухвалення Євросоюзом 17-го пакету санкцій проти РФ. За словами прем'єра, Чехія відіграла одну з важливих ролей.

"Домовились також з паном Прем'єр-міністром (Фіалою, - ред.) активізувати двосторонню торгівлю, співпрацю в енергетиці, аграрному секторі, в транспорті, в медицині, у відбудові й у спільному виробництві", - додав Шмигаль.

Читайте також: Бельгія поставить Україні літаки F-16 навіть раніше встановленого терміну, - міністр оборони Франкен

Чехія (1698) Шмигаль Денис (4786) Фіала Петр (112) F16 F-16 (699)
