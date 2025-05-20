УКР
Шмигаль обговорив із Фіалою оборонну та економічну співпрацю. ФОТО

Сьогодні, 20 травня 2025 року, глава уряду Денис Шмигаль в Ужгороді провів зустріч із премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед ключових тем обговорення: оборонна й економічна співпраця, відновлення, європейська інтеграція України.

Дякуємо Чехії за надзвичайний рівень підтримки та солідарність з Україною у найважчі часи", - йдеться у повідомленні.

шмигаль та фіала
шмигаль та фіала
шмигаль та фіала

Автор: 

Чехія (1698) Шмигаль Денис (4783) Фіала Петр (112)
Сортувати:
зелёный ворюга и предатель воюющей страны
20.05.2025 14:01 Відповісти
Шмыгалю давно пора обговаривать со своими адвокатами стратегию защиты в суде.
20.05.2025 14:02 Відповісти
 
 