Шмигаль обговорив із Фіалою оборонну та економічну співпрацю. ФОТО

Сьогодні, 20 травня 2025 року, глава уряду Денис Шмигаль в Ужгороді провів зустріч із премʼєр-міністром Чехії Петром Фіалою.

Про це Шмигаль повідомив у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

"Серед ключових тем обговорення: оборонна й економічна співпраця, відновлення, європейська інтеграція України.

Дякуємо Чехії за надзвичайний рівень підтримки та солідарність з Україною у найважчі часи", - йдеться у повідомленні.





