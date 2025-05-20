Шмыгаль обсудил с Фиалой оборонное и экономическое сотрудничество. ФОТО
Сегодня, 20 мая 2025 года, глава правительства Денис Шмыгаль в Ужгороде провел встречу с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.
Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.
"Среди ключевых тем обсуждения: оборонное и экономическое сотрудничество, восстановление, европейская интеграция Украины.
Спасибо Чехии за чрезвычайный уровень поддержки и солидарность с Украиной в самые тяжелые времена", - говорится в сообщении.
