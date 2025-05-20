РУС
Шмыгаль обсудил с Фиалой оборонное и экономическое сотрудничество. ФОТО

Сегодня, 20 мая 2025 года, глава правительства Денис Шмыгаль в Ужгороде провел встречу с премьер-министром Чехии Петром Фиалой.

Об этом Шмыгаль сообщил в телеграм-канале, информирует Цензор.НЕТ.

"Среди ключевых тем обсуждения: оборонное и экономическое сотрудничество, восстановление, европейская интеграция Украины.

Спасибо Чехии за чрезвычайный уровень поддержки и солидарность с Украиной в самые тяжелые времена", - говорится в сообщении.

шмыгаль и фиала
Чехия (1783) Шмыгаль Денис (2824) Фиала Петр (87)
зелёный ворюга и предатель воюющей страны
20.05.2025 14:01 Ответить
Шмыгалю давно пора обговаривать со своими адвокатами стратегию защиты в суде.
20.05.2025 14:02 Ответить
 
 