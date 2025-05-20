Украина и Чехия договорились о сотрудничестве в подготовке украинских пилотов F-16, - Шмыгаль

Премьер-министр Денис Шмыгаль и глава правительства Чехии Петр Фиала договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов на истребителях F-16.

Об этом глава украинского правительства сообщил на брифинге по случаю встречи с чешским коллегой, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Будем укреплять интеграцию украинской и чешской оборонных индустрий. Кроме того, мы договорились о сотрудничестве в сфере подготовки украинских пилотов самолетов F-16", - сказал он.

Шмыгаль отметил, что страны подтвердили важность дальнейшего увеличения военной, финансово-экономической и гуманитарной помощи Украине.

По словам Шмыгаля, чешская сторона всячески будет способствовать евроинтеграции Украины, в частности, относительно консультативной помощи во время переговоров с ЕС на вступление.

Также украинский министр поблагодарил за принятие Евросоюзом 17-го пакета санкций против РФ. По словам премьера, Чехия сыграла одну из важных ролей.

"Договорились также с господином Премьер-министром (Фиалой, - ред.) активизировать двустороннюю торговлю, сотрудничество в энергетике, аграрном секторе, в транспорте, в медицине, в восстановлении и в совместном производстве", - добавил Шмыгаль.

