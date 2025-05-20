РУС
Бельгия поставит Украине самолеты F-16 даже раньше установленного срока, - министр обороны Франкен

Поставки F-16 Украине

Бельгия поддерживает Украину и рассчитывает поставить следующую партию F-16 даже раньше установленного срока.

Об этом министр обороны Бельгии Тео Франкен сказал перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам и министров обороны в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно самолетов F-16, мы будем и останемся в этой коалиции. И мы попробуем поставить самолеты F-16 даже раньше установленного срока", - подчеркнул он.

Министр также добавил, что Бельгия будет "активной", когда речь идет о "коалиции желающих".

"На уровне начальников генеральных штабов есть рабочая группа, и они работают под руководством Великобритании и Франции. Они разрабатывают план и очень тесно сотрудничают. Мы почти достигли цели. Поэтому я считаю, что ситуация развивается в правильном направлении", - прокомментировал Франкен текущее положение дел.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина получит от Бельгии 20 систем ПВО Cerber

По его словам, как только будет достигнуто длительное перемирие, этот иностранный легион сможет начать операцию.

"Как только будет объявлено об устойчивом прекращении огня, мы сможем немедленно начать операцию на территории Украины вместе с "коалицией желающих". Очень важно продолжать поддерживать Украину, и чтобы Украина знала, что она может рассчитывать на Европу", - подытожил он.

Бельгия (412) F-16 (579)
Дякую . що навідмінно від ФША та трупа - тримаєте своє слово Європейці
І навіть прискорюєтесь
20.05.2025 13:00 Ответить
2030!
слава слава бельгії!!!
20.05.2025 13:03 Ответить
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомив, що постачання винищувачів F-16 для України затримається до наступного року.
---------------------------------------------------------------

Про це повідомляє http://www.radiosvoboda.org/a/news-belhiya-postachannya-********-f-16/33338755.html Радіо Свобода, передає Укрінформ.
20.05.2025 13:16 Ответить
З https://suspilne.media/tag/**********/ Нідерландів до Румунії вилетіли 5 винищувачів F-16. На них тренуватимуться українські пілоти.

7 листопада 2023 року.
20.05.2025 13:21 Ответить
Стара новина. Як бачиш , приорітети змінились
20.05.2025 15:12 Ответить
Наразі почнеться завивання кацапів на болотах і ядерні погрози
від алконавта Дмітрія Алкогольєвіча
20.05.2025 13:10 Ответить
а купити не пробували? Байден забороняв продаж F-16, то може ненависний вам Трамп дозволить?
20.05.2025 14:08 Ответить
Ти дурбецело чи просто необізнаний ? Вже намагались
І навіть не летальну зброю , а захисну ,як ППО
Пудель путлера ,трамп - відмовив
20.05.2025 15:13 Ответить
 
 