Бельгия поставит Украине самолеты F-16 даже раньше установленного срока, - министр обороны Франкен

Бельгия поддерживает Украину и рассчитывает поставить следующую партию F-16 даже раньше установленного срока.

Об этом министр обороны Бельгии Тео Франкен сказал перед началом Совета министров ЕС по иностранным делам и министров обороны в Брюсселе, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Относительно самолетов F-16, мы будем и останемся в этой коалиции. И мы попробуем поставить самолеты F-16 даже раньше установленного срока", - подчеркнул он.

Министр также добавил, что Бельгия будет "активной", когда речь идет о "коалиции желающих".

"На уровне начальников генеральных штабов есть рабочая группа, и они работают под руководством Великобритании и Франции. Они разрабатывают план и очень тесно сотрудничают. Мы почти достигли цели. Поэтому я считаю, что ситуация развивается в правильном направлении", - прокомментировал Франкен текущее положение дел.

По его словам, как только будет достигнуто длительное перемирие, этот иностранный легион сможет начать операцию.

"Как только будет объявлено об устойчивом прекращении огня, мы сможем немедленно начать операцию на территории Украины вместе с "коалицией желающих". Очень важно продолжать поддерживать Украину, и чтобы Украина знала, что она может рассчитывать на Европу", - подытожил он.