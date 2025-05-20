Бельгія поставить Україні літаки F-16 навіть раніше встановленого терміну, - міністр оборони Франкен

Бельгія підтримує Україну та розраховує поставити наступну партію F-16 навіть раніше встановленого терміну.

Про це міністр оборони Бельгії Тео Франкен сказав перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ та міністрів оборони в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо літаків F-16, ми будемо і залишимося в цій коаліції. І ми спробуємо поставити літаки F-16 навіть раніше встановленого терміну", - наголосив він.

Міністр також додав, що Бельгія буде "активною", коли йдеться про "коаліцію охочих".

"На рівні начальників генеральних штабів є робоча група, і вони працюють під керівництвом Великої Британії та Франції. Вони розробляють план і дуже тісно співпрацюють. Ми майже досягли мети. Тому я вважаю, що ситуація розвивається в правильному напрямку", - прокоментував Франкен поточний стан справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Бельгії 20 систем ППО Cerber

За його словами, щойно буде досягнуто тривалого перемир’я, цей іноземний легіон зможе розпочати операцію.

"Як тільки буде оголошено про стале припинення вогню, ми зможемо негайно розпочати операцію на території України разом із "коаліцією охочих". Дуже важливо продовжувати підтримувати Україну, і щоб Україна знала, що вона може розраховувати на Європу", - підсумував він.