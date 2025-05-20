УКР
Бельгія поставить Україні літаки F-16 навіть раніше встановленого терміну, - міністр оборони Франкен

Постачання F-16 Україні

Бельгія підтримує Україну та розраховує поставити наступну партію F-16 навіть раніше встановленого терміну.

Про це міністр оборони Бельгії Тео Франкен сказав перед початком Ради міністрів ЄС із закордонних справ та міністрів оборони в Брюсселі, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Щодо літаків F-16, ми будемо і залишимося в цій коаліції. І ми спробуємо поставити літаки F-16 навіть раніше встановленого терміну", - наголосив він.

Міністр також додав, що Бельгія буде "активною", коли йдеться про "коаліцію охочих".

"На рівні начальників генеральних штабів є робоча група, і вони працюють під керівництвом Великої Британії та Франції. Вони розробляють план і дуже тісно співпрацюють. Ми майже досягли мети. Тому я вважаю, що ситуація розвивається в правильному напрямку", - прокоментував Франкен поточний стан справ.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна отримає від Бельгії 20 систем ППО Cerber

За його словами, щойно буде досягнуто тривалого перемир’я, цей іноземний легіон зможе розпочати операцію.

"Як тільки буде оголошено про стале припинення вогню, ми зможемо негайно розпочати операцію на території України разом із "коаліцією охочих". Дуже важливо продовжувати підтримувати Україну, і щоб Україна знала, що вона може розраховувати на Європу", - підсумував він.

Бельгія (429) F16 F-16 (699)
Дякую . що навідмінно від ФША та трупа - тримаєте своє слово Європейці
І навіть прискорюєтесь
20.05.2025 13:00 Відповісти
2030!
слава слава бельгії!!!
20.05.2025 13:03 Відповісти
Прем'єр-міністр Бельгії Барт де Вевер повідомив, що постачання винищувачів F-16 для України затримається до наступного року.
---------------------------------------------------------------

Про це повідомляє http://www.radiosvoboda.org/a/news-belhiya-postachannya-********-f-16/33338755.html Радіо Свобода, передає Укрінформ.
20.05.2025 13:16 Відповісти
З https://suspilne.media/tag/**********/ Нідерландів до Румунії вилетіли 5 винищувачів F-16. На них тренуватимуться українські пілоти.

7 листопада 2023 року.
20.05.2025 13:21 Відповісти
Стара новина. Як бачиш , приорітети змінились
20.05.2025 15:12 Відповісти
Наразі почнеться завивання кацапів на болотах і ядерні погрози
від алконавта Дмітрія Алкогольєвіча
20.05.2025 13:10 Відповісти
а купити не пробували? Байден забороняв продаж F-16, то може ненависний вам Трамп дозволить?
20.05.2025 14:08 Відповісти
Ти дурбецело чи просто необізнаний ? Вже намагались
І навіть не летальну зброю , а захисну ,як ППО
Пудель путлера ,трамп - відмовив
20.05.2025 15:13 Відповісти
 
 