Україна отримає від Бельгії 20 систем ППО Cerber

бельгія

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен розповів деталі військового пакету допомоги Україні на 1 млрд євро у 2025 році. Зокрема, анонсував передачу Україні 20 систем ППО Cerber.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило бельгійське видання TIJD.

Франкен наголосив, що ця допомога здебільшого бельгійського виробництва.

Важливо, що значна частина цієї допомоги - на загальну суму 645 млн євро - реалізується через бельгійські компанії. Це виробництво нашої власної промисловості призводить до того, що значна частина коштів повертається в нашу економіку і підтримує зайнятість в нашому оборонному секторі", - зазначив він.

Що увійде до пакету допомоги від Бельгії:

  • Близько 100 броньованих карет швидкої допомоги та транспортних автомобілів Unimog;
  • 5 безпілотних морських суден;
  • безпілотники, шоломи, медичне обладнання;
  • портативні системи виявлення безпілотників, окуляри нічного бачення;
  • захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз;
  • понад 16 000 одиниць зброї та гармат;
  • 20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber;
  • 1 бойовий танк Leopard з модернізованою гарматною баштою для випробувань.

Нагадаємо, 8 квітня прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що його країна надасть пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро.

З лютого 2022 року Бельгія надала Україні понад 2,2 мільярда євро підтримки, включаючи допомогу на відновлення інфраструктури, охорону здоров’я, освіту та енергетику.

Бельгія (429) ППО (3481) допомога і підтримка (1180)
Топ коментарі
+10
Респект! Дякую за допомогу!
показати весь коментар
17.05.2025 23:39 Відповісти
+10
Один танк вписали, щоб такі як ти до%би задавали дурні питання і не помічали 1 млрд. допомоги та десятки систем ППО.
Це така нова стратегія засекречення данних про военну допомогу...
показати весь коментар
17.05.2025 23:44 Відповісти
+6
Дякуємо, Бельгіє‼️
показати весь коментар
17.05.2025 23:43 Відповісти
🐶
показати весь коментар
17.05.2025 23:34 Відповісти
танк Leopard з модернізованою гарматною баштою для випробувань - цікаво що ми з цього мати будем? сподіваюсь що пришлють ще хоча б два. бо один - це випадок , два - співпадіння, а три вже закономірність
показати весь коментар
17.05.2025 23:38 Відповісти
Мабуть приварять так званий "мангал"... Бо без нього, ніяка башта на спасе.
показати весь коментар
17.05.2025 23:41 Відповісти
Опытный образец модернизации танка Леопард-1 с бельгийской башней. Возможен контракт на модернизацию( в ВСУ больше 100 ед.).
показати весь коментар
17.05.2025 23:43 Відповісти
Один танк вписали, щоб такі як ти до%би задавали дурні питання і не помічали 1 млрд. допомоги та десятки систем ППО.
Це така нова стратегія засекречення данних про военну допомогу...
показати весь коментар
17.05.2025 23:44 Відповісти
Це Leopard 1A5 із безпілотною баштою, та відповідно автоматом заряджання. Його тестування на полі бою і в українських інтересах, адже це можливий варіант майбутньої модернізації уже переданих Україні танків.
показати весь коментар
17.05.2025 23:45 Відповісти
Респект! Дякую за допомогу!
показати весь коментар
17.05.2025 23:39 Відповісти
Брюссель пообіцяв доставити 30 винищувачів F-16 в Україну до 2028 року.

Однак Бельгія відклала свої зобов'язання щодо постачання винищувачів F-16 в Україну, заявивши, що передача тепер відбудеться «в наступні роки», згідно з міністром оборони Тео Франкеном.

Затримка пов'язана з тим, що Бельгія чекає на постачання своїх нових літаків F-35 зі Сполучених Штатів, які потрібні для заміни застарілих F-16, перш ніж їх зможуть передати.
показати весь коментар
17.05.2025 23:42 Відповісти
Першу партію літаків очікували на доставку до кінця 2024 року.
показати весь коментар
17.05.2025 23:46 Відповісти
Думаю, що без втручання Трампа (кому дати першими F-35) тут не обійшлось.
показати весь коментар
18.05.2025 00:00 Відповісти
Дякуємо, Бельгіє‼️
показати весь коментар
17.05.2025 23:43 Відповісти
👍 👍 👍
показати весь коментар
18.05.2025 00:15 Відповісти
Україна отримає від Бельгії 20 систем ППО

20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber

шо то за міфічні комплекси чи зеніткі які не гугляться? нано пво ?
показати весь коментар
18.05.2025 03:59 Відповісти
шукати не вмієш, але воно тобі і не треба
показати весь коментар
18.05.2025 07:38 Відповісти
Можливо, це - https://dron-shop.com.ua/fpv/fpv-antidron/reb-tserber/
показати весь коментар
18.05.2025 10:52 Відповісти
спасибо огромное за помощь!
но ЦЕЛЫЙ танк???
показати весь коментар
18.05.2025 10:14 Відповісти
Модернізований! Для випробування.
показати весь коментар
18.05.2025 10:53 Відповісти
Тогда отлично, а то помощь, в один танк как-то слишком много
Спасибо еще раз всем бельгийцам!!!
показати весь коментар
18.05.2025 13:45 Відповісти
 
 