Україна отримає від Бельгії 20 систем ППО Cerber

Міністр оборони Бельгії Тео Франкен розповів деталі військового пакету допомоги Україні на 1 млрд євро у 2025 році. Зокрема, анонсував передачу Україні 20 систем ППО Cerber.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомило бельгійське видання TIJD.

Франкен наголосив, що ця допомога здебільшого бельгійського виробництва.

Важливо, що значна частина цієї допомоги - на загальну суму 645 млн євро - реалізується через бельгійські компанії. Це виробництво нашої власної промисловості призводить до того, що значна частина коштів повертається в нашу економіку і підтримує зайнятість в нашому оборонному секторі", - зазначив він.

Що увійде до пакету допомоги від Бельгії:

Близько 100 броньованих карет швидкої допомоги та транспортних автомобілів Unimog;

5 безпілотних морських суден;

безпілотники, шоломи, медичне обладнання;

портативні системи виявлення безпілотників, окуляри нічного бачення;

захисний одяг від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз;

понад 16 000 одиниць зброї та гармат;

20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber;

1 бойовий танк Leopard з модернізованою гарматною баштою для випробувань.

Нагадаємо, 8 квітня прем'єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер заявив, що його країна надасть пакет військової допомоги для України на 1 млрд євро.

З лютого 2022 року Бельгія надала Україні понад 2,2 мільярда євро підтримки, включаючи допомогу на відновлення інфраструктури, охорону здоров’я, освіту та енергетику.