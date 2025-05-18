РУС
Украина получит от Бельгии 20 систем ПВО Cerber

бельгія

Министр обороны Бельгии Тео Франкен рассказал детали военного пакета помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году. В частности, анонсировал передачу Украине 20 систем ПВО Cerber.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило бельгийское издание TIJD.

Франкен отметил, что эта помощь в основном бельгийского производства.

Важно, что значительная часть этой помощи - на общую сумму 645 млн евро - реализуется через бельгийские компании. Это производство нашей собственной промышленности приводит к тому, что значительная часть средств возвращается в нашу экономику и поддерживает занятость в нашем оборонном секторе", - отметил он.

Также читайте: Бельгия предлагает создание международной коалиции для удержания замороженных активов РФ, - Прево

Что войдет в пакет помощи от Бельгии:

  • около 100 бронированных карет скорой помощи и транспортных автомобилей Unimog;
  • 5 беспилотных морских судов;
  • беспилотники, шлемы, медицинское оборудование;
  • портативные системы обнаружения беспилотников, очки ночного видения;
  • защитная одежда от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;
  • более 16 000 единиц оружия и пушек;
  • 20 модернизированных зенитных комплексов типа Cerber;
  • 1 боевой танк Leopard с модернизированной пушечной башней для испытаний.

Напомним, 8 апреля премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна предоставит пакет военной помощи для Украины на 1 млрд евро.

С февраля 2022 года Бельгия предоставила Украине более 2,2 миллиарда евро поддержки, включая помощь на восстановление инфраструктуры, здравоохранение, образование и энергетику.

Топ комментарии
+10
Респект! Дякую за допомогу!
показать весь комментарий
17.05.2025 23:39 Ответить
+10
Один танк вписали, щоб такі як ти до%би задавали дурні питання і не помічали 1 млрд. допомоги та десятки систем ППО.
Це така нова стратегія засекречення данних про военну допомогу...
показать весь комментарий
17.05.2025 23:44 Ответить
+6
Дякуємо, Бельгіє‼️
показать весь комментарий
17.05.2025 23:43 Ответить
🐶
17.05.2025 23:34 Ответить
танк Leopard з модернізованою гарматною баштою для випробувань - цікаво що ми з цього мати будем? сподіваюсь що пришлють ще хоча б два. бо один - це випадок , два - співпадіння, а три вже закономірність
17.05.2025 23:38 Ответить
Мабуть приварять так званий "мангал"... Бо без нього, ніяка башта на спасе.
17.05.2025 23:41 Ответить
Опытный образец модернизации танка Леопард-1 с бельгийской башней. Возможен контракт на модернизацию( в ВСУ больше 100 ед.).
17.05.2025 23:43 Ответить
Один танк вписали, щоб такі як ти до%би задавали дурні питання і не помічали 1 млрд. допомоги та десятки систем ППО.
Це така нова стратегія засекречення данних про военну допомогу...
17.05.2025 23:44 Ответить
Це Leopard 1A5 із безпілотною баштою, та відповідно автоматом заряджання. Його тестування на полі бою і в українських інтересах, адже це можливий варіант майбутньої модернізації уже переданих Україні танків.
17.05.2025 23:45 Ответить
Респект! Дякую за допомогу!
17.05.2025 23:39 Ответить
Брюссель пообіцяв доставити 30 винищувачів F-16 в Україну до 2028 року.

Однак Бельгія відклала свої зобов'язання щодо постачання винищувачів F-16 в Україну, заявивши, що передача тепер відбудеться «в наступні роки», згідно з міністром оборони Тео Франкеном.

Затримка пов'язана з тим, що Бельгія чекає на постачання своїх нових літаків F-35 зі Сполучених Штатів, які потрібні для заміни застарілих F-16, перш ніж їх зможуть передати.
17.05.2025 23:42 Ответить
Першу партію літаків очікували на доставку до кінця 2024 року.
17.05.2025 23:46 Ответить
Думаю, що без втручання Трампа (кому дати першими F-35) тут не обійшлось.
18.05.2025 00:00 Ответить
Дякуємо, Бельгіє‼️
17.05.2025 23:43 Ответить
👍 👍 👍
18.05.2025 00:15 Ответить
Україна отримає від Бельгії 20 систем ППО

20 модернізованих зенітних комплексів типу Cerber

шо то за міфічні комплекси чи зеніткі які не гугляться? нано пво ?
18.05.2025 03:59 Ответить
шукати не вмієш, але воно тобі і не треба
18.05.2025 07:38 Ответить
Можливо, це - https://dron-shop.com.ua/fpv/fpv-antidron/reb-tserber/
18.05.2025 10:52 Ответить
спасибо огромное за помощь!
но ЦЕЛЫЙ танк???
18.05.2025 10:14 Ответить
Модернізований! Для випробування.
18.05.2025 10:53 Ответить
Тогда отлично, а то помощь, в один танк как-то слишком много
Спасибо еще раз всем бельгийцам!!!
18.05.2025 13:45 Ответить
 
 