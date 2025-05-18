Украина получит от Бельгии 20 систем ПВО Cerber
Министр обороны Бельгии Тео Франкен рассказал детали военного пакета помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году. В частности, анонсировал передачу Украине 20 систем ПВО Cerber.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило бельгийское издание TIJD.
Франкен отметил, что эта помощь в основном бельгийского производства.
Важно, что значительная часть этой помощи - на общую сумму 645 млн евро - реализуется через бельгийские компании. Это производство нашей собственной промышленности приводит к тому, что значительная часть средств возвращается в нашу экономику и поддерживает занятость в нашем оборонном секторе", - отметил он.
Что войдет в пакет помощи от Бельгии:
- около 100 бронированных карет скорой помощи и транспортных автомобилей Unimog;
- 5 беспилотных морских судов;
- беспилотники, шлемы, медицинское оборудование;
- портативные системы обнаружения беспилотников, очки ночного видения;
- защитная одежда от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;
- более 16 000 единиц оружия и пушек;
- 20 модернизированных зенитных комплексов типа Cerber;
- 1 боевой танк Leopard с модернизированной пушечной башней для испытаний.
Напомним, 8 апреля премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна предоставит пакет военной помощи для Украины на 1 млрд евро.
С февраля 2022 года Бельгия предоставила Украине более 2,2 миллиарда евро поддержки, включая помощь на восстановление инфраструктуры, здравоохранение, образование и энергетику.
Це така нова стратегія засекречення данних про военну допомогу...
Однак Бельгія відклала свої зобов'язання щодо постачання винищувачів F-16 в Україну, заявивши, що передача тепер відбудеться «в наступні роки», згідно з міністром оборони Тео Франкеном.
Затримка пов'язана з тим, що Бельгія чекає на постачання своїх нових літаків F-35 зі Сполучених Штатів, які потрібні для заміни застарілих F-16, перш ніж їх зможуть передати.
