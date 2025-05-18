Украина получит от Бельгии 20 систем ПВО Cerber

Министр обороны Бельгии Тео Франкен рассказал детали военного пакета помощи Украине на 1 млрд евро в 2025 году. В частности, анонсировал передачу Украине 20 систем ПВО Cerber.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщило бельгийское издание TIJD.

Франкен отметил, что эта помощь в основном бельгийского производства.

Важно, что значительная часть этой помощи - на общую сумму 645 млн евро - реализуется через бельгийские компании. Это производство нашей собственной промышленности приводит к тому, что значительная часть средств возвращается в нашу экономику и поддерживает занятость в нашем оборонном секторе", - отметил он.

Что войдет в пакет помощи от Бельгии:

около 100 бронированных карет скорой помощи и транспортных автомобилей Unimog;

5 беспилотных морских судов;

беспилотники, шлемы, медицинское оборудование;

портативные системы обнаружения беспилотников, очки ночного видения;

защитная одежда от химических, биологических, радиологических и ядерных угроз;

более 16 000 единиц оружия и пушек;

20 модернизированных зенитных комплексов типа Cerber;

1 боевой танк Leopard с модернизированной пушечной башней для испытаний.

Напомним, 8 апреля премьер-министр Бельгии Барт Де Вевер заявил, что его страна предоставит пакет военной помощи для Украины на 1 млрд евро.

С февраля 2022 года Бельгия предоставила Украине более 2,2 миллиарда евро поддержки, включая помощь на восстановление инфраструктуры, здравоохранение, образование и энергетику.