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Новости Прекращение войны Переговоры о прекращении огня
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Украина готова прекратить огонь даже завтра, но РФ отвечает ракетами, - Сибига

Прекращение огня в Украине. Заявление Сибиги

Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова к прекращению огня.

Об этом он заявил в интервью азербайджанскому изданию Haqqin, передает Цензор.НЕТ.

Интервьюер заявил, что американские СМИ со ссылкой на источники называют конкретную дату установления режима прекращения огня - июль. Поэтому министра спросили, есть ли какие-то дипломатические договоренности.

"Я скажу о позиции Украины. Наша страна готова прекратить огонь даже завтра. Повторю, мы готовы. Мяч на российской стороне. Они должны сказать: "Да!" Их ответ - это усиление ракетного террора. Мы предлагаем мир, а они отвечают ракетами. С нашей стороны проблем нет. Мы готовы к 30/60/90-дневному заключению перемирия. Сколько угодно", - пояснил глава МИД.

Читайте: Сибига о предоставлении Нидерландами последней партии F-16: Решающий шаг в укреплении ПВО Украины

Автор: 

Сибига Андрей (473) прекращения огня (269)


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Топ комментарии
+7
От що буває коли гопник вчасно не отримує по ***** рогах. Кремлівського покидька потрібно було зупинити ще у 2008-му, але світ вибрав дешевий газ та інші плюшки
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27.05.2025 13:44
+2
Тобто за звільнення окупованих територій мова вже не йде?
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27.05.2025 14:10
+1
Між нами миру бути не може. Інакше як ви уявляєте це після того що наробила росія? Хтось один має капітулювати, як в фільмі "Горцеь": "В живих має лишитись тільки один". Але враховуючи чисельну перевагу та наявність ядерної збруї зробити це без допомоги другого фронту буде неймовірно складно!!!
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27.05.2025 13:33
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Між нами миру бути не може. Інакше як ви уявляєте це після того що наробила росія? Хтось один має капітулювати, як в фільмі "Горцеь": "В живих має лишитись тільки один". Але враховуючи чисельну перевагу та наявність ядерної збруї зробити це без допомоги другого фронту буде неймовірно складно!!!
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27.05.2025 13:33 Ответить
Уберіть цього зрадника з МЗС. Сибіга повинен присісти. у високпосадовців є забовязання соблюдвти цілісність України дефакто а не грати на руку акупантам!
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27.05.2025 14:37 Ответить
Мир буде лише тоді, коли кацапи будуть знати, що за ракету получать в ***** теж ракету.
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27.05.2025 13:36 Ответить
Доки москаям вдаєтьсяі завойовувати українську землю доти припиняти вогонь їм сенсу немає.
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27.05.2025 13:40 Ответить
При отсутствии избыточных поставок вооружений нашими робкими друзьями, для нас нет хорошего сценария. Перемирие - заморозить всё в нынешнем состоянии (и то, до поры до времени) - кацапы никогда не уйдут. Продолжать - они и дальше будут каждый день откусывать по чуть-чуть.
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27.05.2025 13:42 Ответить
От що буває коли гопник вчасно не отримує по ***** рогах. Кремлівського покидька потрібно було зупинити ще у 2008-му, але світ вибрав дешевий газ та інші плюшки
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27.05.2025 13:44 Ответить
Заткніть його вже нарешті !
Чи ще комусь не зрозуміло - чим більше Україна виявляє готовності до миру , тим більше кацапи нахабніють !
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27.05.2025 13:46 Ответить
Це для рижого дурня американського сказано, щоб той не припинив постачати те, що Байден ще вирішив
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27.05.2025 13:56 Ответить
Це провальна позиція. У вас, пане Сибіго ,забрали території. Припинення вогню це заморозка війни і надання передиху ворогудля нових наступів і нових вбивств українців.
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27.05.2025 13:47 Ответить
От нахера млять таке нести. Як тільки Захід з горем пополам почав говорити про зняття обмежень на використання зброї Україною, зразі вилазить наше гімно з пропозиціями про припинення вогню Україною. Чесно, я б такій країні теж нікуя не дав домовляйтеся про мир якщо ви так цього прагнете
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27.05.2025 13:48 Ответить
Тобто за звільнення окупованих територій мова вже не йде?
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27.05.2025 14:10 Ответить
Та ви й так не дуже рашку обстрілювали!
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27.05.2025 18:00 Ответить
 
 