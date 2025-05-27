Украина готова прекратить огонь даже завтра, но РФ отвечает ракетами, - Сибига
Министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Украина готова к прекращению огня.
Об этом он заявил в интервью азербайджанскому изданию Haqqin, передает Цензор.НЕТ.
Интервьюер заявил, что американские СМИ со ссылкой на источники называют конкретную дату установления режима прекращения огня - июль. Поэтому министра спросили, есть ли какие-то дипломатические договоренности.
"Я скажу о позиции Украины. Наша страна готова прекратить огонь даже завтра. Повторю, мы готовы. Мяч на российской стороне. Они должны сказать: "Да!" Их ответ - это усиление ракетного террора. Мы предлагаем мир, а они отвечают ракетами. С нашей стороны проблем нет. Мы готовы к 30/60/90-дневному заключению перемирия. Сколько угодно", - пояснил глава МИД.
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*****рогах. Кремлівського покидька потрібно було зупинити ще у 2008-му, але світ вибрав дешевий газ та інші плюшки
Чи ще комусь не зрозуміло - чим більше Україна виявляє готовності до миру , тим більше кацапи нахабніють !