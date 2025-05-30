Путін свідомо відкидає можливості досягти миру, - Велика Британія в ООН
Російський диктатор Володимир Путін свідомо обрав продовження війни, коли отримав ще одну змогу досягти суттєвого прогресу на шляху до миру.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник постійного представника Великої Британії при Організації Джеймс Каріукі.
Україна готова до безумовного припинення вогню, Росія продовжує свою агресію. І безневинні цивільні знову розплачуються за це. Дії Росії говорять значно гучніше за її слова", - сказав Каріукі, описуючи останні масовані повітряні удари Росії по Україні.
Він додав, що "пріоритети Путіна демонструє обраний ним час".
"Останні удари були завдані всього за кілька днів після перемовин у Стамбулі, під час яких Росія знову відмовилася від безумовного припинення вогню", - зазначив дипломат.
Каріукі закликав РФ "дотримуватися міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, й припинити вбивства безневинних цивільних". "Невблаганне вторгнення Росії до її суверенного сусіда лише подвоює наші зусилля із допомоги Україні у самозахисті й використання усіх необхідних засобів для обмеження путінської воєнної машини", - зауважив він.
Представник Великобританії наголосив, що "ми працюватимемо в унісон із США, Україною та нашими європейськими й міжнародними партнерами, поки справедливий й тривалий мир не перетвориться з мети у тривалу дійсність".
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Усі політики хоч пару-трійку разі мають за необхідне це повторити один за одним.
Таке відчуття, що попав або в бразильський серіал, або в оперету.
- 300 000 убитих чеченців
- 500 000 убитих сирійців
- 500 000 убитих українців
свідомо? справді? А я думав то злі чари) Господи ця ООН це в 100 0000 0000 разів гірше за Лігу націй бо там СССР виперли швидко
що він скоро здохне , тому і намагається потягти за
собою побільше людей !!
Певно, що трампофоби вміють читати і таки якийсь їх відсоток змінить свої погляди...