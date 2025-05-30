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Новини Цілі Путіна в Україні
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Путін свідомо відкидає можливості досягти миру, - Велика Британія в ООН

Джеймс Каріукі про дії РФ

Російський диктатор Володимир Путін свідомо обрав продовження війни, коли отримав ще одну змогу досягти суттєвого прогресу на шляху до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник постійного представника Великої Британії при Організації Джеймс Каріукі.

Україна готова до безумовного припинення вогню, Росія продовжує свою агресію. І безневинні цивільні знову розплачуються за це. Дії Росії говорять значно гучніше за її слова", - сказав Каріукі, описуючи останні масовані повітряні удари Росії по Україні.

Він додав, що "пріоритети Путіна демонструє обраний ним час".

"Останні удари були завдані всього за кілька днів після перемовин у Стамбулі, під час яких Росія знову відмовилася від безумовного припинення вогню", - зазначив дипломат.

Каріукі закликав РФ "дотримуватися міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, й припинити вбивства безневинних цивільних". "Невблаганне вторгнення Росії до її суверенного сусіда лише подвоює наші зусилля із допомоги Україні у самозахисті й використання усіх необхідних засобів для обмеження путінської воєнної машини", - зауважив він.

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Представник Великобританії наголосив, що "ми працюватимемо в унісон із США, Україною та нашими європейськими й міжнародними партнерами, поки справедливий й тривалий мир не перетвориться з мети у тривалу дійсність".

Автор: 

ООН (3369) путін володимир (24080) війна в Україні (4586)


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Топ коментарі
+5
Сколько о }{уйле сейчас ни говорить, а лучше уже не скажешь.
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30.05.2025 07:49
+5
ТА ТИ ШО!!!!
- 300 000 убитих чеченців
- 500 000 убитих сирійців
- 500 000 убитих українців

свідомо? справді? А я думав то злі чари) Господи ця ООН це в 100 0000 0000 разів гірше за Лігу націй бо там СССР виперли швидко
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30.05.2025 07:55
+2
Путін свідомо відкидає можливості досягти миру

Усі політики хоч пару-трійку разі мають за необхідне це повторити один за одним.
Таке відчуття, що попав або в бразильський серіал, або в оперету.
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30.05.2025 07:44
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Сейчас это трудно представить, но путин еще в 2000 году сказал Би-би-си, что «Россия готова сотрудничать с НАТО... вплоть до вступления в альянс». «Я не могу представить свою страну изолированной от Европы», - добавил он.
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30.05.2025 07:34 Відповісти
Рішучі слова, одне портить,що разом з рижим дурачком.
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30.05.2025 07:35 Відповісти
який він свідомий , рудий сказав він чокнутий
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30.05.2025 07:39 Відповісти
Путін свідомо відкидає можливості досягти миру

Усі політики хоч пару-трійку разі мають за необхідне це повторити один за одним.
Таке відчуття, що попав або в бразильський серіал, або в оперету.
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30.05.2025 07:44 Відповісти
Также самое как и вы, обеспокоенность и капельные поставки оружия вместе с "пэкельными санкциями" кроме как азарта у ***** продолжать воевать ничего не вызывают
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30.05.2025 07:47 Відповісти
Сколько о }{уйле сейчас ни говорить, а лучше уже не скажешь.
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30.05.2025 07:49 Відповісти
ТА ТИ ШО!!!!
- 300 000 убитих чеченців
- 500 000 убитих сирійців
- 500 000 убитих українців

свідомо? справді? А я думав то злі чари) Господи ця ООН це в 100 0000 0000 разів гірше за Лігу націй бо там СССР виперли швидко
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30.05.2025 07:55 Відповісти
Надо эти дармоедские шарашки типа ООН,ОБСЕ и МАГАТЭ полностью расформировать и создать новую структуру с учетом современной реальности где лапотные не смогут блокировать решения и качать свои права.
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30.05.2025 08:04 Відповісти
Треба гнати їх,кацапів,нахер к ******,з ООН та світових організацій а не доводити собі що вони покильки
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30.05.2025 08:07 Відповісти
Ми розуміємо , що путін йо@нутий , а також знаємо ,
що він скоро здохне , тому і намагається потягти за
собою побільше людей !!
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30.05.2025 08:07 Відповісти
Представник Великобританії наголосив, що "ми працюватимемо в унісон із США, Україною та нашими європейськими й міжнародними партнерами, поки справедливий й тривалий мир не перетвориться з мети у тривалу дійсність".
Певно, що трампофоби вміють читати і таки якийсь їх відсоток змінить свої погляди...
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30.05.2025 08:30 Відповісти
 
 