Путін свідомо відкидає можливості досягти миру, - Велика Британія в ООН

Російський диктатор Володимир Путін свідомо обрав продовження війни, коли отримав ще одну змогу досягти суттєвого прогресу на шляху до миру.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це під час засідання Ради Безпеки ООН заявив заступник постійного представника Великої Британії при Організації Джеймс Каріукі.

Україна готова до безумовного припинення вогню, Росія продовжує свою агресію. І безневинні цивільні знову розплачуються за це. Дії Росії говорять значно гучніше за її слова", - сказав Каріукі, описуючи останні масовані повітряні удари Росії по Україні.

Він додав, що "пріоритети Путіна демонструє обраний ним час".

"Останні удари були завдані всього за кілька днів після перемовин у Стамбулі, під час яких Росія знову відмовилася від безумовного припинення вогню", - зазначив дипломат.

Каріукі закликав РФ "дотримуватися міжнародного права, в тому числі Статуту ООН, й припинити вбивства безневинних цивільних". "Невблаганне вторгнення Росії до її суверенного сусіда лише подвоює наші зусилля із допомоги Україні у самозахисті й використання усіх необхідних засобів для обмеження путінської воєнної машини", - зауважив він.

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Представник Великобританії наголосив, що "ми працюватимемо в унісон із США, Україною та нашими європейськими й міжнародними партнерами, поки справедливий й тривалий мир не перетвориться з мети у тривалу дійсність".