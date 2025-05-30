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Новости Уничтожение российской техники Уничтожение российских оккупантов
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Общие боевые потери РФ с начала войны - около 986 080 человек (+1140 за сутки), 10 865 танков, 28 421 артсистема, 22 647 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 984 940 российских захватчиков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.25 ориентировочно составляют:

  • личного состава - около 986 080 (+1140) человек,
  • танков - 10 865 (+1) единиц,
  • боевых бронированных машин - 22 647 (+2) единиц,
  • артиллерийских систем - 28 421 (+35) единица,
  • РСЗО - 1398 (+1) единиц,
  • средств ПВО - 1172 (+1) единицы,
  • самолетов - 372 (+0) единицы,
  • вертолетов - 336 (+0) единиц,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 070 (+71) единиц,
  • крылатых ракет - 3265 (+0) единиц,
  • кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
  • подводных лодок - 1 (+0) единица,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 50 089 (+74) единиц,
  • специальной техники - 3902 (+0) единицы.

Потери оккупантов 29 мая

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Автор: 

армия РФ (19598) Генштаб ВС (6439) ликвидация (3669) уничтожение (7176)


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Топ комментарии
+4
BBC

Bтрати розподіляються між регіонами Росії вкрай нерівномірно.
Наприклад, для чоловіків з Алтаю та Туви ймовірність загинути на війні в Україні в 30-40 разів вища, ніж для москвичів. При цьому в республіці Алтай майже половина всіх загиблих - це добровольці, які підписали контракти з російською армією після 2022 року.
А в Туві кожен четвертий загиблий - це засуджений, відправлений на війну з колонії. Тува - це бідний, неблагополучний регіон з відсутністю соціальних ліфтів. Плюс ще й рівень злочинності високий.
В такому регіоні чоловіки в цілому виявляються більш схильними до ризикованої поведінки. І їх легше залучити до участі у війні - добровільно або добровільно-примусово.
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30.05.2025 07:44
+4
з нашого боку гинуть патріоти,
чесні, порядні люди, а з їхнього -
алкаші, наркомани, злочинці, збоченці
кацапи радіють таким "чисткам"
от коли з нашого та їхнього боку почнуть
воювати синочки та родичі керівництва
та олігархів
війна швидко скінчиться
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30.05.2025 07:48
+4
У порівнянні з учора, броні побільшало в два рази, побільшало і число бажаючих на ній покататись, на зараз в травні на одиницю броні приходиться 79 чумардосів.
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30.05.2025 07:53
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BBC

Bтрати розподіляються між регіонами Росії вкрай нерівномірно.
Наприклад, для чоловіків з Алтаю та Туви ймовірність загинути на війні в Україні в 30-40 разів вища, ніж для москвичів. При цьому в республіці Алтай майже половина всіх загиблих - це добровольці, які підписали контракти з російською армією після 2022 року.
А в Туві кожен четвертий загиблий - це засуджений, відправлений на війну з колонії. Тува - це бідний, неблагополучний регіон з відсутністю соціальних ліфтів. Плюс ще й рівень злочинності високий.
В такому регіоні чоловіки в цілому виявляються більш схильними до ризикованої поведінки. І їх легше залучити до участі у війні - добровільно або добровільно-примусово.
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30.05.2025 07:44 Ответить
В найбідніших суб'єктах - Туві, Бурятії, Алтаї - армія виконує функцію соціального ліфта, що заміщає недоліки системи освіти, зайнятості та соціальної мобільності.
Жителі цих регіонів частіше потрапляють в армію через відсутність альтернатив.
Регіони, де тривалість життя і так низька, де ймовірність померти від зовнішньої причини і так висока - вони охочіше долучилися до участі у війні.
Такі люди рухаються вже не стільки бідністю, скільки відсутністю перспектив, відчуттям того, що втрачати нічого.

У Москві ж, навпаки, військова кар'єра не така популярна.
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30.05.2025 07:45 Ответить
Ну це зрозуміло для Москви 5 млн контракт і 5 млн смерть (умовно суми не пам'ятаю), не такі вже й великі гроші.

Ось для бідних регіонів, це квартири-котеджі, машини та інше.
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30.05.2025 08:15 Ответить
з нашого боку гинуть патріоти,
чесні, порядні люди, а з їхнього -
алкаші, наркомани, злочинці, збоченці
кацапи радіють таким "чисткам"
от коли з нашого та їхнього боку почнуть
воювати синочки та родичі керівництва
та олігархів
війна швидко скінчиться
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30.05.2025 07:48 Ответить
Такого ніколи не було та й не буде
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30.05.2025 08:56 Ответить
Сусіда мобілізували, алкаш з пластиною на черепі. Іншого алкаша уже вигнали з армії в сзч. Є у нашому війську всякі.
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30.05.2025 08:59 Ответить
У порівнянні з учора, броні побільшало в два рази, побільшало і число бажаючих на ній покататись, на зараз в травні на одиницю броні приходиться 79 чумардосів.
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30.05.2025 07:53 Ответить
У нас, звісно, втрати на порядок менші...
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30.05.2025 08:07 Ответить
примерно 1:4...1:5 в общем по всему фронту... Под Покровском 1:10, На Сумщине 1:7...1:8
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30.05.2025 08:47 Ответить
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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30.05.2025 08:11 Ответить
Чи то в рашистів бронетехніка закінчуєтся ,чи то бережуть для чергового наступу ?,за останій тиждень найменші показники знищенної ворожої техніки.
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30.05.2025 08:27 Ответить
Минув 4118 день москальсько-української війни.
114! одиниць знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Техніка по мінімуму, арта та логістика трохи дають результат.
БПЛА перевалили за 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 986 000 це більше, ніж все населення Забайкальського краю.
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30.05.2025 08:35 Ответить
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30.05.2025 08:37 Ответить
 
 