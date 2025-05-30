Общие боевые потери РФ с начала войны - около 986 080 человек (+1140 за сутки), 10 865 танков, 28 421 артсистема, 22 647 боевых бронированных машин. ИНФОГРАФИКА
Силы обороны Украины с начала полномасштабного вторжения ликвидировали 984 940 российских захватчиков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.
Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 27.05.25 ориентировочно составляют:
- личного состава - около 986 080 (+1140) человек,
- танков - 10 865 (+1) единиц,
- боевых бронированных машин - 22 647 (+2) единиц,
- артиллерийских систем - 28 421 (+35) единица,
- РСЗО - 1398 (+1) единиц,
- средств ПВО - 1172 (+1) единицы,
- самолетов - 372 (+0) единицы,
- вертолетов - 336 (+0) единиц,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 38 070 (+71) единиц,
- крылатых ракет - 3265 (+0) единиц,
- кораблей /катеров - 28 (+0) единиц,
- подводных лодок - 1 (+0) единица,
- автомобильной техники и автоцистерн - 50 089 (+74) единиц,
- специальной техники - 3902 (+0) единицы.
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+4 Victor Litarchuk
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Bтрати розподіляються між регіонами Росії вкрай нерівномірно.
Наприклад, для чоловіків з Алтаю та Туви ймовірність загинути на війні в Україні в 30-40 разів вища, ніж для москвичів. При цьому в республіці Алтай майже половина всіх загиблих - це добровольці, які підписали контракти з російською армією після 2022 року.
А в Туві кожен четвертий загиблий - це засуджений, відправлений на війну з колонії. Тува - це бідний, неблагополучний регіон з відсутністю соціальних ліфтів. Плюс ще й рівень злочинності високий.
В такому регіоні чоловіки в цілому виявляються більш схильними до ризикованої поведінки. І їх легше залучити до участі у війні - добровільно або добровільно-примусово.
Жителі цих регіонів частіше потрапляють в армію через відсутність альтернатив.
Регіони, де тривалість життя і так низька, де ймовірність померти від зовнішньої причини і так висока - вони охочіше долучилися до участі у війні.
Такі люди рухаються вже не стільки бідністю, скільки відсутністю перспектив, відчуттям того, що втрачати нічого.
У Москві ж, навпаки, військова кар'єра не така популярна.
Ось для бідних регіонів, це квартири-котеджі, машини та інше.
чесні, порядні люди, а з їхнього -
алкаші, наркомани, злочинці, збоченці
кацапи радіють таким "чисткам"
от коли з нашого та їхнього боку почнуть
воювати синочки та родичі керівництва
та олігархів
війна швидко скінчиться
114! одиниць знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Техніка по мінімуму, арта та логістика трохи дають результат.
БПЛА перевалили за 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 986 000 це більше, ніж все населення Забайкальського краю.