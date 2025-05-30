Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 986 080 осіб (+1140 за добу), 10 865 танків, 28 421 артсистема, 22 647 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА
Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 984 940 російських загарбників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.
Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.05.25 орієнтовно становлять:
- особового складу ‒ близько 986080 (+1140) осіб,
- танків ‒ 10865 (+1) од,
- бойових броньованих машин ‒ 22647 (+2) од,
- артилерійських систем – 28421 (+35) од,
- РСЗВ – 1398 (+1) од,
- засоби ППО ‒ 1172 (+1) од,
- літаків – 372 (+0) од,
- гелікоптерів – 336 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38070 (+71),
- крилаті ракети ‒ 3265 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 50089 (+74) од,
- спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)
Топ коментарі
+7 Vitaliy Kasenkov
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+6 Qq Qqq #455433
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+4 Victor Litarchuk
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Bтрати розподіляються між регіонами Росії вкрай нерівномірно.
Наприклад, для чоловіків з Алтаю та Туви ймовірність загинути на війні в Україні в 30-40 разів вища, ніж для москвичів. При цьому в республіці Алтай майже половина всіх загиблих - це добровольці, які підписали контракти з російською армією після 2022 року.
А в Туві кожен четвертий загиблий - це засуджений, відправлений на війну з колонії. Тува - це бідний, неблагополучний регіон з відсутністю соціальних ліфтів. Плюс ще й рівень злочинності високий.
В такому регіоні чоловіки в цілому виявляються більш схильними до ризикованої поведінки. І їх легше залучити до участі у війні - добровільно або добровільно-примусово.
Жителі цих регіонів частіше потрапляють в армію через відсутність альтернатив.
Регіони, де тривалість життя і так низька, де ймовірність померти від зовнішньої причини і так висока - вони охочіше долучилися до участі у війні.
Такі люди рухаються вже не стільки бідністю, скільки відсутністю перспектив, відчуттям того, що втрачати нічого.
У Москві ж, навпаки, військова кар'єра не така популярна.
Ось для бідних регіонів, це квартири-котеджі, машини та інше.
чесні, порядні люди, а з їхнього -
алкаші, наркомани, злочинці, збоченці
кацапи радіють таким "чисткам"
от коли з нашого та їхнього боку почнуть
воювати синочки та родичі керівництва
та олігархів
війна швидко скінчиться
114! одиниць знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Техніка по мінімуму, арта та логістика трохи дають результат.
БПЛА перевалили за 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.
P.s. 986 000 це більше, ніж все населення Забайкальського краю.