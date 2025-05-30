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Новини Знищення російської техніки Знищення російських окупантів
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Загальні бойові втрати РФ від початку війни - близько 986 080 осіб (+1140 за добу), 10 865 танків, 28 421 артсистема, 22 647 бойових броньованих машин. ІНФОГРАФІКА

Сили оборони України від початку повномасштабного вторгнення ліквідували 984 940 російських загарбників.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Генштабу ЗСУ.

Як зазначається, загальні бойові втрати противника із 24.02.22 по 27.05.25 орієнтовно становлять:

  • особового складу  ‒ близько 986080 (+1140) осіб,
  • танків ‒ 10865 (+1) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 22647 (+2) од,
  • артилерійських систем – 28421 (+35) од,
  • РСЗВ – 1398 (+1) од,
  • засоби ППО ‒ 1172 (+1) од,
  • літаків – 372 (+0) од,
  • гелікоптерів – 336 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 38070 (+71),
  • крилаті ракети  ‒ 3265 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн  – 50089 (+74) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3902 (+0)

Втрати окупантів 29 травня

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Автор: 

армія рф (17749) Генштаб ЗС (6741) ліквідація (4052) знищення (7488)


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Топ коментарі
+7
У порівнянні з учора, броні побільшало в два рази, побільшало і число бажаючих на ній покататись, на зараз в травні на одиницю броні приходиться 79 чумардосів.
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30.05.2025 07:53
+6
Минув 4118 день москальсько-української війни.
114! одиниць знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Техніка по мінімуму, арта та логістика трохи дають результат.
БПЛА перевалили за 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 986 000 це більше, ніж все населення Забайкальського краю.
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30.05.2025 08:35
+4
BBC

Bтрати розподіляються між регіонами Росії вкрай нерівномірно.
Наприклад, для чоловіків з Алтаю та Туви ймовірність загинути на війні в Україні в 30-40 разів вища, ніж для москвичів. При цьому в республіці Алтай майже половина всіх загиблих - це добровольці, які підписали контракти з російською армією після 2022 року.
А в Туві кожен четвертий загиблий - це засуджений, відправлений на війну з колонії. Тува - це бідний, неблагополучний регіон з відсутністю соціальних ліфтів. Плюс ще й рівень злочинності високий.
В такому регіоні чоловіки в цілому виявляються більш схильними до ризикованої поведінки. І їх легше залучити до участі у війні - добровільно або добровільно-примусово.
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30.05.2025 07:44
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BBC

Bтрати розподіляються між регіонами Росії вкрай нерівномірно.
Наприклад, для чоловіків з Алтаю та Туви ймовірність загинути на війні в Україні в 30-40 разів вища, ніж для москвичів. При цьому в республіці Алтай майже половина всіх загиблих - це добровольці, які підписали контракти з російською армією після 2022 року.
А в Туві кожен четвертий загиблий - це засуджений, відправлений на війну з колонії. Тува - це бідний, неблагополучний регіон з відсутністю соціальних ліфтів. Плюс ще й рівень злочинності високий.
В такому регіоні чоловіки в цілому виявляються більш схильними до ризикованої поведінки. І їх легше залучити до участі у війні - добровільно або добровільно-примусово.
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30.05.2025 07:44 Відповісти
В найбідніших суб'єктах - Туві, Бурятії, Алтаї - армія виконує функцію соціального ліфта, що заміщає недоліки системи освіти, зайнятості та соціальної мобільності.
Жителі цих регіонів частіше потрапляють в армію через відсутність альтернатив.
Регіони, де тривалість життя і так низька, де ймовірність померти від зовнішньої причини і так висока - вони охочіше долучилися до участі у війні.
Такі люди рухаються вже не стільки бідністю, скільки відсутністю перспектив, відчуттям того, що втрачати нічого.

У Москві ж, навпаки, військова кар'єра не така популярна.
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30.05.2025 07:45 Відповісти
Ну це зрозуміло для Москви 5 млн контракт і 5 млн смерть (умовно суми не пам'ятаю), не такі вже й великі гроші.

Ось для бідних регіонів, це квартири-котеджі, машини та інше.
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30.05.2025 08:15 Відповісти
Реальная зарплата в Москве - 70-80 тысяч рублей, а не 160, как заявлялось ранее, сообщают HR-эксперты!.. 2025 | ВКонтакте Реальная зарплата в Москве - 70-80 тысяч рублей, а не 160, как заявлялось ранее, сообщают HR-эксперты!24 янв. 2025 г.
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30.05.2025 09:31 Відповісти
з нашого боку гинуть патріоти,
чесні, порядні люди, а з їхнього -
алкаші, наркомани, злочинці, збоченці
кацапи радіють таким "чисткам"
от коли з нашого та їхнього боку почнуть
воювати синочки та родичі керівництва
та олігархів
війна швидко скінчиться
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30.05.2025 07:48 Відповісти
Такого ніколи не було та й не буде
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30.05.2025 08:56 Відповісти
Сусіда мобілізували, алкаш з пластиною на черепі. Іншого алкаша уже вигнали з армії в сзч. Є у нашому війську всякі.
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30.05.2025 08:59 Відповісти
У порівнянні з учора, броні побільшало в два рази, побільшало і число бажаючих на ній покататись, на зараз в травні на одиницю броні приходиться 79 чумардосів.
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30.05.2025 07:53 Відповісти
У нас, звісно, втрати на порядок менші...
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30.05.2025 08:07 Відповісти
примерно 1:4...1:5 в общем по всему фронту... Под Покровском 1:10, На Сумщине 1:7...1:8
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30.05.2025 08:47 Відповісти
Боженько! Бережи вояків ЗСУ!!!
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30.05.2025 08:11 Відповісти
Чи то в рашистів бронетехніка закінчуєтся ,чи то бережуть для чергового наступу ?,за останій тиждень найменші показники знищенної ворожої техніки.
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30.05.2025 08:27 Відповісти
Дощі. Танки болота таки бояться.
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30.05.2025 09:21 Відповісти
Минув 4118 день москальсько-української війни.
114! одиниць знищеної техніки та 1140! чумардосів за день.
Техніка по мінімуму, арта та логістика трохи дають результат.
БПЛА перевалили за 38000!
Слава ППО, Слава ЗСУ, Слава українському народові! Дякуємо партнерам. Всім добра, оркам смерть, корупціонерам грати. Переможемо.

P.s. 986 000 це більше, ніж все населення Забайкальського краю.
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30.05.2025 08:35 Відповісти
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30.05.2025 08:37 Відповісти
 
 