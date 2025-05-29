Оператори Сил безпілотних систем уразили російську станцію РЕБ "Борисоглєбськ-2". ВIДЕО

Бійці 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили та уразили станцію зі складу російського комплексу радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2".

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі батальйону, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що ціль уразили з відстані близько 70 км.

Ця станція вважається одним із ключових засобів РЕБ в арсеналі російських окупантів, що робить її пріоритетною ціллю.

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"Борисоглєбськ-2" –– це один із найсучасніших російських комплексів РЕБ. Він призначений для ведення радіорозвідки та придушення широкого спектра систем зв'язку, управління та навігації противника. Зокрема, окупанти його активно використовують для боротьби з БПЛА.

Вартість одного комплексу — близько $200 000 000.

"Зважаючи на технологічну складність "Борисоглєбська-2", втрата кожної такої станції є суттєвою для російської армії", - додали військові.

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