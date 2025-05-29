Оператори Сил безпілотних систем уразили російську станцію РЕБ "Борисоглєбськ-2". ВIДЕО
Бійці 413-го батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем виявили та уразили станцію зі складу російського комплексу радіоелектронної боротьби РБ-301Б "Борисоглєбськ-2".
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі батальйону, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що ціль уразили з відстані близько 70 км.
Ця станція вважається одним із ключових засобів РЕБ в арсеналі російських окупантів, що робить її пріоритетною ціллю.
"Борисоглєбськ-2" –– це один із найсучасніших російських комплексів РЕБ. Він призначений для ведення радіорозвідки та придушення широкого спектра систем зв'язку, управління та навігації противника. Зокрема, окупанти його активно використовують для боротьби з БПЛА.
Вартість одного комплексу — близько $200 000 000.
"Зважаючи на технологічну складність "Борисоглєбська-2", втрата кожної такої станції є суттєвою для російської армії", - додали військові.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль