Сили безпілотних систем уразили три російські ЗРК на Донецькому напрямку. ВIДЕО
На Донецькому напрямку оператори роти "Чарлі" 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з 15-ю бригадою артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та уразили три ЗРК ЗС РФ, а також командно-штабну машину зенітно-ракетного дивізіону.
Про це повідомили Сили безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.
Уражена техніка:
- "Тор" (невстановленої модифікації) – радіус перехоплення повітряних цілей до 15 км;
- "Бук-М3" (знищено) – найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 км;
- С-300 – призначений знищувати авіацію та перехоплювати крилаті і балістичні ракети на відстані до 200 км.
Як зазначається, противник використовує ЗРК різного радіуса дії, щоб вибудувати ешелоновану оборону від українських літаків, ракет та БПЛА на певній ділянці фронту.
"Виведення з ладу командно-штабної машини паралізує або значно ускладнює противнику управління зенітно-ракетним дивізіоном, а також створює вразливі зони у його повітряному просторі", - наголосили у відомстві.
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