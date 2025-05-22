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Новини Відео Знищення російської техніки
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Сили безпілотних систем уразили три російські ЗРК на Донецькому напрямку. ВIДЕО

На Донецькому напрямку оператори роти "Чарлі" 14-го окремого полку БпАК СБС у взаємодії з 15-ю бригадою артилерійської розвідки "Чорний ліс" виявили та уразили три ЗРК ЗС РФ, а також командно-штабну машину зенітно-ракетного дивізіону.

Про це повідомили Сили безпілотних систем, передає Цензор.НЕТ.

Уражена техніка:

  • "Тор" (невстановленої модифікації) – радіус перехоплення повітряних цілей до 15 км;
  • "Бук-М3" (знищено) – найсучасніша модифікація, радіус перехоплення до 70 км;
  •  С-300 – призначений знищувати авіацію та перехоплювати крилаті і балістичні ракети на відстані до 200 км.

Як зазначається, противник використовує ЗРК різного радіуса дії, щоб вибудувати ешелоновану оборону від українських літаків, ракет та БПЛА на певній ділянці фронту.

"Виведення з ладу командно-штабної машини паралізує або значно ускладнює противнику управління зенітно-ракетним дивізіоном, а також створює вразливі зони у його повітряному просторі", - наголосили у відомстві.

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знищення (7460) ЗРК (213) Сили безпілотних систем (102)


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22.05.2025 16:26 Відповісти
Значні здобутки, у Захисників України!! Щиро вітаємо, наших КОЗАРЛЮГ❤️❤️❤️🇺🇦✊✌️👍🇺🇦‼️!
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22.05.2025 16:30 Відповісти
Не грузится
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22.05.2025 16:44 Відповісти
Муйня якась. У них с300 балистику збиває, а у нас ні?! Хз шо...
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22.05.2025 17:58 Відповісти
Рідненьки... Вовкулаки...
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23.05.2025 01:21 Відповісти
А де відео? Чого не працює?
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23.05.2025 22:26 Відповісти
 
 