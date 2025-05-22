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Новости Видео Уничтожение российской техники
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Силы беспилотных систем поразили три российских ЗРК на Донецком направлении. ВИДЕО

На Донецком направлении операторы роты "Чарли" 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с 15-й бригадой артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и поразили три ЗРК ВС РФ, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона.

Об этом сообщили Силы беспилотных систем, передает Цензор.НЕТ.

Пораженная техника:

  • "Тор" (неустановленной модификации) - радиус перехвата воздушных целей до 15 км;
  • "Бук-М3" (уничтожен) - самая современная модификация, радиус перехвата до 70 км;
  • С-300 - предназначен уничтожать авиацию и перехватывать крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 200 км.

Как отмечается, противник использует ЗРК различного радиуса действия, чтобы выстроить эшелонированную оборону от украинских самолетов, ракет и БПЛА на определенном участке фронта.

"Вывод из строя командно-штабной машины парализует или значительно усложняет противнику управление зенитно-ракетным дивизионом, а также создает уязвимые зоны в его воздушном пространстве", - отметили в ведомстве.

Автор: 

уничтожение (7148) ЗРК (208) Силы беспилотных систем (101)


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👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍👍
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22.05.2025 16:26 Ответить
Значні здобутки, у Захисників України!! Щиро вітаємо, наших КОЗАРЛЮГ❤️❤️❤️🇺🇦✊✌️👍🇺🇦‼️!
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22.05.2025 16:30 Ответить
Не грузится
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22.05.2025 16:44 Ответить
Муйня якась. У них с300 балистику збиває, а у нас ні?! Хз шо...
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22.05.2025 17:58 Ответить
Рідненьки... Вовкулаки...
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23.05.2025 01:21 Ответить
А де відео? Чого не працює?
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23.05.2025 22:26 Ответить
 
 