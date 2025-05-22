Силы беспилотных систем поразили три российских ЗРК на Донецком направлении. ВИДЕО
На Донецком направлении операторы роты "Чарли" 14-го отдельного полка БпАК СБС во взаимодействии с 15-й бригадой артиллерийской разведки "Черный лес" обнаружили и поразили три ЗРК ВС РФ, а также командно-штабную машину зенитно-ракетного дивизиона.
Об этом сообщили Силы беспилотных систем, передает Цензор.НЕТ.
Пораженная техника:
- "Тор" (неустановленной модификации) - радиус перехвата воздушных целей до 15 км;
- "Бук-М3" (уничтожен) - самая современная модификация, радиус перехвата до 70 км;
- С-300 - предназначен уничтожать авиацию и перехватывать крылатые и баллистические ракеты на расстоянии до 200 км.
Как отмечается, противник использует ЗРК различного радиуса действия, чтобы выстроить эшелонированную оборону от украинских самолетов, ракет и БПЛА на определенном участке фронта.
"Вывод из строя командно-штабной машины парализует или значительно усложняет противнику управление зенитно-ракетным дивизионом, а также создает уязвимые зоны в его воздушном пространстве", - отметили в ведомстве.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Bad Robot
показать весь комментарий22.05.2025 16:26 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Oleksandr Valovyi
показать весь комментарий22.05.2025 16:30 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Aleksander Khomenko #605307
показать весь комментарий22.05.2025 16:44 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Василий Васильев #602664
показать весь комментарий22.05.2025 17:58 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Владислав Сварчевський
показать весь комментарий23.05.2025 01:21 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Viensent
показать весь комментарий23.05.2025 22:26 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль