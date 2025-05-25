Сили безпілотних систем знищили радіолокаційну станцію ворожого зенітно-ракетного комплексу "Бук". ВIДЕО

Бійці 413 батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ знищили радіолокаційну станцію 9С36 ворожого зенітно-ракетного комплексу "Бук". Ворожа РЛС була уражена під час руху. Також були знищена бронемашина і антени.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі батальйону, повідомляє Цензор.НЕТ.

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