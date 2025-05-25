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Сили безпілотних систем знищили радіолокаційну станцію ворожого зенітно-ракетного комплексу "Бук". ВIДЕО
Бійці 413 батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ знищили радіолокаційну станцію 9С36 ворожого зенітно-ракетного комплексу "Бук". Ворожа РЛС була уражена під час руху. Також були знищена бронемашина і антени.
Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі батальйону, повідомляє Цензор.НЕТ.
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на бук же кумулятив.