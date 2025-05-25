УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
6548 відвідувачів онлайн
Новини Відео Ситуація на фронті
3 315 4

Сили безпілотних систем знищили радіолокаційну станцію ворожого зенітно-ракетного комплексу "Бук". ВIДЕО

Бійці 413 батальйону "Рейд" Сил безпілотних систем ЗСУ знищили радіолокаційну станцію 9С36 ворожого зенітно-ракетного комплексу "Бук". Ворожа РЛС була уражена під час руху. Також були знищена бронемашина і антени.

Відео бойової роботи було оприлюднене на каналі батальйону, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Зенітна керована ракета ЗРК MIM-23 Hawk успішно перехопила російську крилату ракету Х-101. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) знищення (7468) ЗРК (214) Сили безпілотних систем (102)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
добре..
показати весь коментар
25.05.2025 17:04 Відповісти
Дуже добре, но на мою думку то на кідара звичайного сильніші дрони використовують чим на бук?
показати весь коментар
25.05.2025 19:24 Відповісти
на кідара використовують "самопал" зі шрапнелью.
на бук же кумулятив.
показати весь коментар
25.05.2025 21:10 Відповісти
Удар увидел, уничтожения - не видел.
показати весь коментар
25.05.2025 22:51 Відповісти
 
 