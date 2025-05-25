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Зенітна керована ракета ЗРК MIM-23 Hawk успішно перехопила російську крилату ракету Х-101. ВIДЕО
Зенітна керована ракета ЗРК MIM-23 Hawk успішно перехопила російську крилату ракету Х-101.
На відео зафіксовано, як перед моментом перехоплення Х-101 здійснює відстріл теплових пасток, повідомляє Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+23 Кот Бегемот
показати весь коментар25.05.2025 16:43 Посилання
+21 Hrysha Hlyba #582024
показати весь коментар25.05.2025 16:21 Посилання
+20 Кот Бегемот
показати весь коментар25.05.2025 16:58 Посилання
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Х...-101?
Ги...
стількти коштує середня школа або лікарня з унітазами !!!!
де оті сто тисяч українських ракет?
аааа...
забув.
у всьому винні кляті буржуї!
нєнє.
не гаслами. статистикою.
і порівняй з 1913 роком.
За кого пан голосував у 2019 році?
Китайців дуже багато. Безробіття серед молоді - 30 %. Території розвинуті по різному.
Це які снаряди були ? Вироблені ще при Союзі.
Так, придатну військ. техніку розпродавали протягом 30 років.
Мова йшла про старі запаси, які частково продались; частково утилізувались; частково зіржавіли; частково бахнули.
а 73% зі своїм кловуном на чолі нічого зробити нездатні
Завод сам ППО для себе не організовує.
Він може виробляти ракети, але не радари. Це для прикладу.
"Артем" та інші заводи у підпорядкуванні Кабміну, а він повністю підконтрольний жОПі із кловуном на чолі
до чого тут КЛичко?
Відновлення і якісний склад відбувається повільно, по мірі надходження засобів ППО.
Ви справді вважаєте, що елементарно навчитися ЗСУ різним системам ?
Там такий же "зоопарк", як і з танками, БТР, БМП тощо.
The cost of a single MIM-23 Hawk missile is $250,000.
вартість Хавка у 52 рази менша !!!!!!!!!!!!!!!!!
.
З іншого боку, процес утилізації теж коштує грошей. Могли б запропонувати по залишковій вартості.
почитайте гугл На 4-му році війни, та на 5-тому від надходження розвідувальної інформації що таке Way Killer - "ракета-убийца".......
https://**********.com.ua/2025/05/22/chotyry-pusky-i-chotyry-vluchannya-amerykanskyj-zrk-hawk-znyshhuye-rosijski-rakety/
«Чотири пуски і чотири влучання»: американський ЗРК Hawk знищує російські ракети.
MIM-23 HAWK - це американські ЗРК класу "земля-повітря" виробництва компанії Raytheon. У 1971 році він пройшов масштабне поліпшення і був замінений на нові моделі. За даними глобального розвідуспівтовариства Jane, ймовірність успішного одного пострілу раніше становила 0,56, але у версії I-Hawk цей показник покращили до 0,85.
Тайвань розпочав поступове зняття з озброєння системи HAWK у 2015 році. Натомість перевагу віддали системі Sky Bow III власної розробки.
https://focus.ua/*******-novosti/677101-tayvan-peredal-ukraine-rakety-mim-23-hawk-cherez-tretyu-storonu
маючи 5 000 "ракет-убийц" усі міста можливо закрити.....
що ви купили ?