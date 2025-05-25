Зенітна керована ракета ЗРК MIM-23 Hawk успішно перехопила російську крилату ракету Х-101. ВIДЕО

Зенітна керована ракета ЗРК MIM-23 Hawk успішно перехопила російську крилату ракету Х-101.

На відео зафіксовано, як перед моментом перехоплення Х-101 здійснює відстріл теплових пасток, повідомляє Цензор.НЕТ.

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