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Зенитная управляемая ракета ЗРК MIM-23 Hawk успешно перехватила российскую крылатую ракету Х-101. ВИДЕО

Зенитная управляемая ракета ЗРК MIM-23 Hawk успешно перехватила российскую крылатую ракету Х-101.

На видео зафиксировано, как перед моментом перехвата Х-101 осуществляет отстрел тепловых ловушек, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Силы обороны поразили танк, 10 мест укрытия противника, 10 вражеских пехотинцев, телекоммуникационные башни и склад с БК. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) крылатые ракеты (884) Воздушные силы (2386)


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Топ комментарии
+23
Неееее, бержуї не причому. То все Порох і Турчинов, щоб нагадити найвеличнішому.
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25.05.2025 16:43
+21
а, де ж українські ракети?
де оті сто тисяч українських ракет?
аааа...
забув.
у всьому винні кляті буржуї!
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25.05.2025 16:21
+20
Бубочка в Омані отримав наказ фюрера кацапії ***** негайно всі напрацювання України в ракетобудуванні, якими курував Турчинов і які контролював Порох, зупинити як не кошерні і по наказу ***** всі фінанси .з ракетобудування направив на ремонт доріг для того щоб кацапські танки швидко захолпили Київ. З Києвом у ***** і найвеличнішого нічого не вийшло, тому що гарно відхватили по соплям, а на півдні сталося те, що хотів *****. За кілька днів захопили південь, і якби не генерал Марченко, якого блазень мріяв посадити, то кацапи захопили-би і Миколаїв, Одесу і зєдналися з Придністровям, відрізавши Україну від Чорного моря.
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25.05.2025 16:58
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російську крилату ракету Х-101

Х...-101?
Ги...
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25.05.2025 16:18 Ответить
на честь 101 ої копії *****.
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25.05.2025 16:35 Ответить
Ракета Х-101 коштує 13 млн дол за одиницю

стількти коштує середня школа або лікарня з унітазами !!!!
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25.05.2025 17:09 Ответить
а, де ж українські ракети?
де оті сто тисяч українських ракет?
аааа...
забув.
у всьому винні кляті буржуї!
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25.05.2025 16:21 Ответить
Тендєр мабуть не можуть провести, участники постійно знижують вартість виготовлення, корупціонери у розпачі й не можуть прийняти рішення.
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25.05.2025 16:39 Ответить
Неееее, бержуї не причому. То все Порох і Турчинов, щоб нагадити найвеличнішому.
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25.05.2025 16:43 Ответить
В Україні до 2014 року було 5 самих більших в Європі складів з ************ в тому числі з ракетами різних модефікацій, Цих складів хватило б на війну проти НАТО на 10 років. І де вони поділись не нагадаєш?
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25.05.2025 16:50 Ответить
то, нагадай!
нєнє.
не гаслами. статистикою.
і порівняй з 1913 роком.
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25.05.2025 16:58 Ответить
Найтупіші в Европі. Воно й не дивно - тільки імбіцили, тобто недорозвинені, могли обрати головним у країні клоуна-імбіцила під час війни.
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25.05.2025 16:59 Ответить
Це ти напевно Україну зі своєю Сосією спутам. Бо в моїх родичів діти вчилися в європейських школах і казали що європейські діти відстають в розвитку від наших мінімум на 1-2 роки
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25.05.2025 17:04 Ответить
Можна запитати?
За кого пан голосував у 2019 році?
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25.05.2025 17:06 Ответить
Це риторичне питання.
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25.05.2025 17:26 Ответить
Дивно те, що фейк про "низький" IQ українців що почали розкручувати рашисти посилаючись на затрапезні джерела був одразу спростований ще декілька місяців тому, але завжди знайдеться тупа особа що буде й надалі його просувати!!!
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26.05.2025 09:51 Ответить
Дуже цікаве наукове спостереження як легкий взмах лапки тупих довбойобів біля неправильного прізвища в 2019, породжує ураган який розпідорашує країну через кілька років в сракотан.
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25.05.2025 17:15 Ответить
******...чого дурне? Бо бідне !.. а чого бідне????... Бо дурне !
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25.05.2025 21:59 Ответить
Айкю не говорит об уме напрямую. самыйвысокий Айкю у Японцев и Китайцев-и при этом они явно не самые умные и богатых. Хотя и те и другие имели 5 тыс лет и удаленность от войн чтобы развится лучше всех но на сегодня не Японцы и ни китайцы самые богатые а некоторые страны Европы.Ну а Украина 300 лет была под геноцидом империи котораявысасывала все таланты в Москву и ресурсы а СССР б=довершил создав гомо Советикуса-польностью рабские безмозглый вид нации даже при наличтии высокого Айкью
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25.05.2025 18:11 Ответить
Японія на островах. У них "0" ресурсів".
Китайців дуже багато. Безробіття серед молоді - 30 %. Території розвинуті по різному.
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25.05.2025 21:53 Ответить
Це сфабрикований рейтинг . До реальності відношення не має . У зв'язку з цим на тому порталі був цілий скандал .
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25.05.2025 19:51 Ответить
Це неправда. Щоби поміряти IQ у населення, потрібна система періодичного оцінування, яку би проводила держава чи відома освітня інституція. Такої системи в Україні досі немає, організовані тести не проводяться, тому поміряти IQ достовірно неможливо.
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26.05.2025 10:47 Ответить
Росияне методично повзрывали эти склады еще до 22 года
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25.05.2025 18:07 Ответить
Іржаві снаряди ?
Це які снаряди були ? Вироблені ще при Союзі.

Так, придатну військ. техніку розпродавали протягом 30 років.
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25.05.2025 21:55 Ответить
У всього є строки придатності, до того ж стандарти калібрів зброї в країн НАТО та у СРСР відрізняються, а Україна переходить саме на стандарти НАТО, тож сенсу від радянської зброї та *********** на цей час небагато!!!
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26.05.2025 09:58 Ответить
Так.
Мова йшла про старі запаси, які частково продались; частково утилізувались; частково зіржавіли; частково бахнули.
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26.05.2025 21:03 Ответить
Не встигли догоріти нічні пожежі, як Кличко зранку вже інспектував будівництво парковки біля залізничного вокзалу. Пригнали техніку, у неділю робота кипить. Все для фронту, все для перемоги. Виробництва власного ППО нема на четвертому році безперевних атак. Знесли ринок, щоб люди втратили торгові місця і повиїзжали за кордон. Але ми не віримо, що так навмисно сплановано, це корупція.
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25.05.2025 17:11 Ответить
добре, що Кличко заводи має, де ППО виробляють
а 73% зі своїм кловуном на чолі нічого зробити нездатні
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25.05.2025 19:56 Ответить
??? Від заводу Артем мало що залишилось. На третьому році війни завод ракет ППО зруйнований маломаневреними крилатими ракетами, не зробив навіть захисту для себе. Якби не Петріот, вже не було б про що згадувати.
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25.05.2025 21:21 Ответить
Маніпуляція.
Завод сам ППО для себе не організовує.
Він може виробляти ракети, але не радари. Це для прикладу.
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25.05.2025 21:57 Ответить
Тому його і розбомбили, що бюрократична сохатість. Війна на це і перевіряє. Як к ви собі уявляєте відладку дослідного зразка без всього комплексу радарного устаткування? За мільярди, що надавали партнери, можна накрити завод утрамбованим стометровим шаром всіх радарних систем світу. А можна наліпити квадратні папірці на труни інженерів, а гроші заховати на віргінських островах. З парадигмою ягнячого мовчання у війну краще не воювати.
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26.05.2025 02:26 Ответить
я уявляю, що шашлики з дорогами та ракети до ППО - це зовсім різні речі!
"Артем" та інші заводи у підпорядкуванні Кабміну, а він повністю підконтрольний жОПі із кловуном на чолі

до чого тут КЛичко?
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26.05.2025 11:08 Ответить
Можливості ППО у 2022 р. значно були втрачені та вичерпані.
Відновлення і якісний склад відбувається повільно, по мірі надходження засобів ППО.

Ви справді вважаєте, що елементарно навчитися ЗСУ різним системам ?
Там такий же "зоопарк", як і з танками, БТР, БМП тощо.
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26.05.2025 21:14 Ответить
Ефективність шляхів важлива для великого міста - медична допомога швидше доїде, для прикладу.
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25.05.2025 22:00 Ответить
якось мілко Ви пливете не 100 а 500 тисяч
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25.05.2025 21:03 Ответить
Якщо ми будемо тільки збивати ракети, а не виробляти власні і бити ними по кацапам у відповідь то програємо війну
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25.05.2025 16:22 Ответить
Бубочка в Омані отримав наказ фюрера кацапії ***** негайно всі напрацювання України в ракетобудуванні, якими курував Турчинов і які контролював Порох, зупинити як не кошерні і по наказу ***** всі фінанси .з ракетобудування направив на ремонт доріг для того щоб кацапські танки швидко захолпили Київ. З Києвом у ***** і найвеличнішого нічого не вийшло, тому що гарно відхватили по соплям, а на півдні сталося те, що хотів *****. За кілька днів захопили південь, і якби не генерал Марченко, якого блазень мріяв посадити, то кацапи захопили-би і Миколаїв, Одесу і зєдналися з Придністровям, відрізавши Україну від Чорного моря.
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25.05.2025 16:58 Ответить
Будь-який факт, що підкріплює картину змови, безперечно реальний і достовірний, навіть якщо він щойно вигаданий самим конспірологом.🤓
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26.05.2025 09:17 Ответить
вони їх штампують зпраз яе пиріжки . так що не гигитайте . це російська ракета
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25.05.2025 16:23 Ответить
Ракета Х-101 коштує 13 млн дол за одиницю

The cost of a single MIM-23 Hawk missile is $250,000.

вартість Хавка у 52 рази менша !!!!!!!!!!!!!!!!!

.
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25.05.2025 17:24 Ответить
Добре, але чому їх не 100 тис., тих Хавків.
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25.05.2025 22:02 Ответить
MIM-23 Hawk... Це ті, які Ізраіль відмовився нам віддати, хоч у них вони списані?
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25.05.2025 16:30 Ответить
А продати їх зєля просив?
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25.05.2025 19:57 Ответить
Може і просив.
З іншого боку, процес утилізації теж коштує грошей. Могли б запропонувати по залишковій вартості.
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25.05.2025 22:13 Ответить
Ага просив,тільки тихенько,щоб ніхто не почув
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26.05.2025 19:03 Ответить
Чому ? Насправді наші таки зверталися до Ізраілю. Але що з них узяти - у них самих постійна війна. Що там і як, Бох їх знає.
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27.05.2025 20:18 Ответить
Так ці ракети вже не списують в Ізраілі?Оце так поворот
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27.05.2025 20:46 Ответить
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25.05.2025 16:35 Ответить
Так,це добре,про це треба обов'язково говорити,а не просування ворога за Діпстейтом((
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25.05.2025 16:37 Ответить
іди там твій дружбан льоша скела ниє про це,долучайся.
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25.05.2025 16:45 Ответить
Ну крилаті ракети наші хлопці даже з кулеметів збивали і зі звичайного ПЗРК. Так що в цьому немає чогось незвичайного як ******* прикрасити журналісти
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25.05.2025 16:53 Ответить
Від ракети залежить мало. Її наводить наземна станція.
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25.05.2025 17:28 Ответить
Успішне перехоплення - це у 50-ти кілометровій прифронтовій зоні. А коли ракети долітають до Києва, Тернополя і Львова, як ніж крізь масло, - це сідай, двійка.
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25.05.2025 17:39 Ответить
Если-бы каждый крупный город по периметру был окружен 10-20 пусковыми Хоука то у крылатых ракет не было-бы ни единого шанса. 4 ракеты хоука гарантированно накрыват военный самолет или крылатую ракету на ближней дистанции. Все-же ПЗРК сбивает цели надо 4 км высоты а Хоук до 20 км высоты
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25.05.2025 18:06 Ответить
Маючи працюючі зразки Торів, Буків, Ос, С-300В, інженерів-схемотехніків, що їх обслуговували, треба сильно старатись, щоб збивати ракети короткозорими Хоуками 60-тих років виробництва замість власного ППО. На 4-му році війни, на 5-тому від надходження розвідувальної інформації. Єрмаки добре постарались.
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25.05.2025 19:25 Ответить
HAWK (Homing All the Way Killer - "ракета-убийца".

почитайте гугл На 4-му році війни, та на 5-тому від надходження розвідувальної інформації що таке Way Killer - "ракета-убийца".......

https://**********.com.ua/2025/05/22/chotyry-pusky-i-chotyry-vluchannya-amerykanskyj-zrk-hawk-znyshhuye-rosijski-rakety/
«Чотири пуски і чотири влучання»: американський ЗРК Hawk знищує російські ракети.

MIM-23 HAWK - це американські ЗРК класу "земля-повітря" виробництва компанії Raytheon. У 1971 році він пройшов масштабне поліпшення і був замінений на нові моделі. За даними глобального розвідуспівтовариства Jane, ймовірність успішного одного пострілу раніше становила 0,56, але у версії I-Hawk цей показник покращили до 0,85.

Тайвань розпочав поступове зняття з озброєння системи HAWK у 2015 році. Натомість перевагу віддали системі Sky Bow III власної розробки.

https://focus.ua/*******-novosti/677101-tayvan-peredal-ukraine-rakety-mim-23-hawk-cherez-tretyu-storonu

маючи 5 000 "ракет-убийц" усі міста можливо закрити.....
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25.05.2025 19:59 Ответить
В США если не ошибаюсь-около 2 тыс пусковых и СОРОК ТЫСЯЧ самих ракет для ракетного комплекса ХОУК-пылятся на складах морально устаревшие. Но Украине не предали ни одной! Повторяю:США не предали ни одной пусковой установки дляУкраины хотя сами их никогда использовать не будут-у Хоука слишком маленькая дальность и чуть более 50% эффективность сбитияцели. Но думаю они хорошо работали-бы по Шахедам и те что модернизированные-по крылатым ракетам
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25.05.2025 18:03 Ответить
Справа в тому, що цей комплекс дуже застарілий. Можна сказати релікт Холодної війни.
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25.05.2025 18:56 Ответить
А тактика рашистів руйнувати усе на своєму шляху не застаріла?! Тож проти закидання усім можливим з їх боку підійде зброя будь якого року розробки!!!
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26.05.2025 10:03 Ответить
ймовірність успішного одного пострілу раніше становила 0,56, але у версії I-Hawk цей показник покращили до 0,85.
що ви купили ?
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25.05.2025 19:49 Ответить
0,56 краще нііж "0". Чи не так ?
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25.05.2025 22:05 Ответить
звичайно, тим більше якщо цих морально застарілих ракет було би десяток тисяч які пиляться на складах десь під утилізацію то можна було робити залп двома ракетами і вірогідність попадання була би суттєво вища
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26.05.2025 10:32 Ответить
А 0,85 краще нііж "0.56". Чи не так ?
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26.05.2025 22:23 Ответить
Звичайно ! Це двозначно краще ніж "0" ! Чи не так !
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27.05.2025 20:16 Ответить
Ура зброї союзників!Тільки питання :де наша зброя?
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25.05.2025 19:59 Ответить
Там де й обіцяна вчителям зарплата у 4 000 євро! Прізвище причетних до згортання ракетних програм назвати чи вже набридло про них чути???!!!
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26.05.2025 10:01 Ответить
Hawk ? Старый конь борозды не портит?
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25.05.2025 20:12 Ответить
 
 