Силы обороны поразили танк, 10 укрытий противника, 10 вражеских пехотинцев, телекоммуникационные башни и склад с БК. ВИДЕО

На Курском направлении операторы боевых дронов подразделения РУБпАК "Прайм" 5-го пограничного отряда продолжают наносить врагу сокрушительные удары.

Благодаря высокой точности и профессионализму операторов БПЛА, враг несет значительные потери. Результат работы: поражен 1 вражеский танк, 10 мест укрытия противника, 10 вражеских пехотинцев, 2 позиции взлета и управления вражеских БПЛА, 2 позиции вражеской артиллерии, 2 телекоммуникационные башни и 1 склад с боекомплектом, сообщает Цензор.НЕТ.

Смотрите: Бойцы 3 ОШБр ликвидировали живую силу противника в укрытиях и догнали нескольких пехотинцев, которые хотели убежать. ВИДЕО