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Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали живую силу противника в укрытиях и догнали нескольких пехотинцев, пытающихся сбежать. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Primus" 3-й отдельной штурмовой бригады поразили целый склад боеприпасов. Также воины ликвидировали российских солдат, атаковав их в укрытиях и в поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

Смотрите: На Курском направлении уничтожено укрытие и точка запуска российских беспилотников - прямо во время посадки. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) ликвидация (3657) 3-я Отдельная штурмовая бригада (437)


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добре..
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25.05.2025 17:06 Ответить
 
 