Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали живую силу противника в укрытиях и догнали нескольких пехотинцев, пытающихся сбежать. ВИДЕО

Бойцы подразделения "Primus" 3-й отдельной штурмовой бригады поразили целый склад боеприпасов. Также воины ликвидировали российских солдат, атаковав их в укрытиях и в поле.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.

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