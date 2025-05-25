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Бойцы 3-й ОШБр ликвидировали живую силу противника в укрытиях и догнали нескольких пехотинцев, пытающихся сбежать. ВИДЕО
Бойцы подразделения "Primus" 3-й отдельной штурмовой бригады поразили целый склад боеприпасов. Также воины ликвидировали российских солдат, атаковав их в укрытиях и в поле.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Бутусов Плюс.
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Микола Січень #486030
показать весь комментарий25.05.2025 17:06 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
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