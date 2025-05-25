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Бійці 3 ОШБр ліквідували живу силу противника в укриттях і наздогнали кількох піхотинців, які хотіли втекти. ВIДЕО

Бійці підрозділу "Primus" 3-ої окремої штурмової бригади вразили цілий склад боєприпасів. Також воїни ліквідували російських солдатів, атакувавши їх в укриттях та в полі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Бутусов Плюс.

Дивіться: На Курському напрямку знищено укриття і точку запуску російських безпілотників – прямо під час посадки. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) ліквідація (4040) 3 Окрема штурмова бригада (450)


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25.05.2025 17:06 Відповісти
 
 