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На Курському напрямку знищено укриття і точку запуску російських безпілотників – прямо під час посадки. ВIДЕО
На Курському напрямку FPV-дрони прикордонників "Сталевого кордону" знищили 2 ворожі укриття і точку запуску БпЛА – прямо під час здійснення посадки.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.
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Ігор Смотренко #536351
показати весь коментар25.05.2025 22:51 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Оксана Щербакова #502138
показати весь коментар25.05.2025 22:53 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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