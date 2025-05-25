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На Курському напрямку знищено укриття і точку запуску російських безпілотників – прямо під час посадки. ВIДЕО

На Курському напрямку FPV-дрони прикордонників "Сталевого кордону" знищили 2 ворожі укриття і точку запуску БпЛА – прямо під час здійснення посадки.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі Держприкордонслужби.

Дивіться: Воїни Нацполіції атакували ворожі транспортні засоби, бліндажі, укриття з пілотами БпЛА та штурмовими групами. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) Держприкордонслужба ДПСУ (6104) знищення (7468)


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25.05.2025 22:51 Відповісти
Гарно,молодці 👏
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25.05.2025 22:53 Відповісти
 
 