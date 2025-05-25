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На Курском направлении уничтожены укрытие и точка запуска российских беспилотников – прямо во время посадки. ВИДЕО

На Курском направлении FPV-дроны пограничников "Сталевого кордону" уничтожили 2 вражеских укрытия и точку запуска БпЛА - прямо во время осуществления посадки.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.

Смотрите: Воины Нацполиции атаковали вражеские транспортные средства, блиндажи, укрытия с пилотами БпЛА и штурмовыми группами. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) Госпогранслужба (6546) уничтожение (7156)


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25.05.2025 22:51 Ответить
Гарно,молодці 👏
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25.05.2025 22:53 Ответить
 
 