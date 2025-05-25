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На Курском направлении уничтожены укрытие и точка запуска российских беспилотников – прямо во время посадки. ВИДЕО
На Курском направлении FPV-дроны пограничников "Сталевого кордону" уничтожили 2 вражеских укрытия и точку запуска БпЛА - прямо во время осуществления посадки.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале Госпогранслужбы.
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Ігор Смотренко #536351
показать весь комментарий25.05.2025 22:51 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Оксана Щербакова #502138
показать весь комментарий25.05.2025 22:53 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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