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Воины Нацполиции атаковали вражеские транспортные средства, блиндажи, укрытия с пилотами БПЛА и штурмовыми группами. ВИДЕО
На Сумском направлении "Вампиры" бригады патрульной полиции "Хижак" уничтожили вражеские транспортные средства, блиндажи, укрытия с пилотами БпЛА и штурмовыми группами.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения.
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дай бог щоб там третина воїнів була з поліції