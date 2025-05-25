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Воины Нацполиции атаковали вражеские транспортные средства, блиндажи, укрытия с пилотами БПЛА и штурмовыми группами. ВИДЕО

На Сумском направлении "Вампиры" бригады патрульной полиции "Хижак" уничтожили вражеские транспортные средства, блиндажи, укрытия с пилотами БпЛА и штурмовыми группами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения.

Также смотрите: Пограничники уничтожили укрытие, камеру наблюдения, антенну, а также поразили 4 вражеские позиции. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19562) Нацполиция (16546) уничтожение (7156)


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"бригади патрульної поліції"
дай бог щоб там третина воїнів була з поліції
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25.05.2025 13:51 Ответить
"Воїни нацполіції"??? Останнім часом сильно піарять цих "броньованих" биків. Видно режим на Банковій захитався...
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25.05.2025 19:02 Ответить
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25.05.2025 22:52 Ответить
 
 