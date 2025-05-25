Воины Нацполиции атаковали вражеские транспортные средства, блиндажи, укрытия с пилотами БПЛА и штурмовыми группами. ВИДЕО

На Сумском направлении "Вампиры" бригады патрульной полиции "Хижак" уничтожили вражеские транспортные средства, блиндажи, укрытия с пилотами БпЛА и штурмовыми группами.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующее видео опубликовано в телеграм-канале подразделения.

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