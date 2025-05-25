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Воїни Нацполіції атакували ворожі транспортні засоби, бліндажі, укриття з пілотами БпЛА та штурмовими групами. ВIДЕО

На Сумському напрямку "Вампіри" бригади патрульної поліції "Хижак" знищили ворожі транспортні засоби, бліндажі, укриття з пілотами БпЛА та штурмовими групами.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу.

Також дивіться: Прикордонники знищили укриття, камеру спостереження, антену, а також уразили 4 ворожі позиції. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) Нацполіція (15258) знищення (7468)


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"бригади патрульної поліції"
дай бог щоб там третина воїнів була з поліції
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25.05.2025 13:51 Відповісти
"Воїни нацполіції"??? Останнім часом сильно піарять цих "броньованих" биків. Видно режим на Банковій захитався...
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25.05.2025 19:02 Відповісти
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25.05.2025 22:52 Відповісти
 
 