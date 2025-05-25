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Воїни Нацполіції атакували ворожі транспортні засоби, бліндажі, укриття з пілотами БпЛА та штурмовими групами. ВIДЕО
На Сумському напрямку "Вампіри" бригади патрульної поліції "Хижак" знищили ворожі транспортні засоби, бліндажі, укриття з пілотами БпЛА та штурмовими групами.
Як повідомляє Цензор.НЕТ, відповідне відео опубліковане у телеграм-каналі підрозділу.
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дай бог щоб там третина воїнів була з поліції