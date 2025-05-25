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Прикордонники знищили укриття, камеру спостереження, антену, а також уразили 4 ворожі позиції. ВIДЕО

На Харківщині прикордонники позбавили ворога зору, зв’язку та місць для схованок: знищено укриття, камеру спостереження, антену, а також уражено чотири ворожі позиції.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

Дивіться: Знищено вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та пускову установку БпЛА "Молнія". ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17713) Держприкордонслужба ДПСУ (6104) знищення (7468)


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Де наші шахеди, нептуни і трембіти з паляницями? (питання риторичне)
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25.05.2025 09:42 Відповісти
Кацапи в Рівному вбили 3 дитини. ЗСУ знищили антену! Потужно! Всьо по плану ЗЕ "пірістать стрілять"
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25.05.2025 09:45 Відповісти
Мдя...
Знищення камери спостереження це топ новина..........
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25.05.2025 10:10 Відповісти
 
 