Прикордонники знищили укриття, камеру спостереження, антену, а також уразили 4 ворожі позиції. ВIДЕО

На Харківщині прикордонники позбавили ворога зору, зв’язку та місць для схованок: знищено укриття, камеру спостереження, антену, а також уражено чотири ворожі позиції.

Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.

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