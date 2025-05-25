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Прикордонники знищили укриття, камеру спостереження, антену, а також уразили 4 ворожі позиції. ВIДЕО
На Харківщині прикордонники позбавили ворога зору, зв’язку та місць для схованок: знищено укриття, камеру спостереження, антену, а також уражено чотири ворожі позиції.
Відповідне відео опубліковано у телеграм-каналі Держприкордонслужби, інформує Цензор.НЕТ.
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Знищення камери спостереження це топ новина..........