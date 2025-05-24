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Знищено вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та пускову установку БпЛА "Молнія". ВIДЕО
На Харківщині оператори прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" в ході бойових вильотів уразили і знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок", пускову установку ворожих БпЛА "Молнія".
Крім того бійці атакували вантажні автомобілі та "буханки", а також укриття противника, повідомляє Цензор.НЕТ.
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Oleksander Khomenko
показати весь коментар24.05.2025 17:31 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показати весь коментар24.05.2025 19:08 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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