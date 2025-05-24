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Знищено вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок" та пускову установку БпЛА "Молнія". ВIДЕО

На Харківщині оператори прикордонного підрозділу безпілотних авіаційних систем "Фенікс" в ході бойових вильотів уразили і знищили важку вогнеметну систему залпового вогню ТОС-1А "Сонцепьок", пускову установку ворожих БпЛА "Молнія".

Крім того бійці атакували вантажні автомобілі та "буханки", а також укриття противника, повідомляє Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Дрон-камікадзе бійців 72 ОМБр ліквідував окупанта, який стояв і не ворушився. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) Держприкордонслужба ДПСУ (6096) знищення (7460)


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Из какой жопы орки их еще достают? Уже столько их сожгли...
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24.05.2025 17:31 Відповісти
А де диванні війська, де коменти, а владу чого ніхто не обсирає? Слава ЗСУ!!!
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24.05.2025 19:08 Відповісти
 
 