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Уничтожена огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и пусковая установка БПЛА "Молния".. ВИДЕО
На Харьковщине операторы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс" в ходе боевых вылетов поразили и уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", пусковую установку вражеских БПЛА "Молния".
Кроме того бойцы атаковали грузовые автомобили и "буханки", а также укрытия противника, сообщает Цензор.НЕТ.
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Oleksander Khomenko
показать весь комментарий24.05.2025 17:31 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
ПОРФИРИЙ ИВАНОВ #466496
показать весь комментарий24.05.2025 19:08 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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