Уничтожена огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и пусковая установка БПЛА "Молния".. ВИДЕО

На Харьковщине операторы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс" в ходе боевых вылетов поразили и уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", пусковую установку вражеских БПЛА "Молния".

Кроме того бойцы атаковали грузовые автомобили и "буханки", а также укрытия противника, сообщает Цензор.НЕТ.

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