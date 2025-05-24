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Уничтожена огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек" и пусковая установка БПЛА "Молния".. ВИДЕО

На Харьковщине операторы пограничного подразделения беспилотных авиационных систем "Фенікс" в ходе боевых вылетов поразили и уничтожили тяжелую огнеметную систему залпового огня ТОС-1А "Солнцепек", пусковую установку вражеских БПЛА "Молния".

Кроме того бойцы атаковали грузовые автомобили и "буханки", а также укрытия противника, сообщает Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Дрон-камикадзе бойцов 72-й ОМБр ликвидировал оккупанта, который стоял и не шевелился. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19547) Госпогранслужба (6538) уничтожение (7148)


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Из какой жопы орки их еще достают? Уже столько их сожгли...
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24.05.2025 17:31 Ответить
А де диванні війська, де коменти, а владу чого ніхто не обсирає? Слава ЗСУ!!!
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24.05.2025 19:08 Ответить
 
 