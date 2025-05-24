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Дрон-камикадзе бойцов 72-й ОМБр ликвидировал оккупанта, который стоял и не шевелился. ВИДЕО
На одном из направлений фронта операторы дронов батальона беспилотных систем "БУЛАВА" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев зафиксировали необычную сцену: после появления дрона оккупант попытался спастись, притворившись манекеном или чучелом.
Такая маскировка, которой, по словам российских инструкторов, советуют спасаться от FPV-дронов, не сработала. Цель была четко определена, и точный удар ликвидировал врага, информирует Цензор.НЕТ.
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+9 Яр Холодний
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