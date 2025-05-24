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Дрон-камикадзе бойцов 72-й ОМБр ликвидировал оккупанта, который стоял и не шевелился. ВИДЕО

На одном из направлений фронта операторы дронов батальона беспилотных систем "БУЛАВА" 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев зафиксировали необычную сцену: после появления дрона оккупант попытался спастись, притворившись манекеном или чучелом.

Такая маскировка, которой, по словам российских инструкторов, советуют спасаться от FPV-дронов, не сработала. Цель была четко определена, и точный удар ликвидировал врага, информирует Цензор.НЕТ.

Также смотрите: Воины Нацполиции приземлили вражеский БПЛА "Молния-2" и FPV, которые были в засаде, на Торецком направлении. ВИДЕО

Автор: 

армия РФ (19547) ликвидация (3654) 72 отдельная механизированная бригада (243)


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Топ комментарии
+9
Він забув, що треба було ще співать спеціальну "Тучкину песню"...
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24.05.2025 16:07
+8
Саєчка за переляк
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24.05.2025 16:06
+4
Саичку за испуг!
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24.05.2025 16:28
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Саєчка за переляк
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24.05.2025 16:06 Ответить
Обхитрить хотел недоносок нас не проведёшь...
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24.05.2025 16:06 Ответить
Він забув, що треба було ще співать спеціальну "Тучкину песню"...
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24.05.2025 16:07 Ответить
Свято, наблизилося до московіта, але то була, не Кока-Кола!
Гарний результат!
Слава Україні!
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24.05.2025 16:16 Ответить
у тваринному світі таке явище називається танатоз.
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24.05.2025 16:26 Ответить
а у людини - ступор
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24.05.2025 16:38 Ответить
Саичку за испуг!
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24.05.2025 16:28 Ответить
Гра в кальмара
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24.05.2025 16:38 Ответить
Дрон-камікадзе бійців 72 ОМБр ліквідував окупанта, який стояв і не ворушився

Ібо нєгуй стояти і не ворушитися!
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24.05.2025 16:43 Ответить
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24.05.2025 19:43 Ответить
щя алєкс скєла набіжить і скаже що цього ваньку поміняли на території.
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24.05.2025 16:43 Ответить
"чучяло" воно було, а не опудало ))
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24.05.2025 17:03 Ответить
 
 