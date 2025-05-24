4 787 14
Дрон-камікадзе бійців 72 ОМБр ліквідував окупанта, який стояв і не ворушився. ВIДЕО
На одному з напрямків фронту оператори дронів батальйону безпілотних систем "БУЛАВА" 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців зафіксували незвичну сцену: після появи дрона окупант спробував врятуватись, прикинувшись манекеном або опудалом.
Таке маскування, яким, за словами російських інструкторів, радять рятуватися від FPV-дронів, не спрацювало. Ціль була чітко визначена, і точний удар ліквідував ворога, інформує Цензор.НЕТ.
Топ коментарі
+9 Яр Холодний
показати весь коментар24.05.2025 16:07 Посилання
+8 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар24.05.2025 16:06 Посилання
+4 Nick Nemo
показати весь коментар24.05.2025 16:28 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Гарний результат!
Слава Україні!
Ібо нєгуй стояти і не ворушитися!