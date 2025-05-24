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Дрон-камікадзе бійців 72 ОМБр ліквідував окупанта, який стояв і не ворушився. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту оператори дронів батальйону безпілотних систем "БУЛАВА" 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців зафіксували незвичну сцену: після появи дрона окупант спробував врятуватись, прикинувшись манекеном або опудалом.

Таке маскування, яким, за словами російських інструкторів, радять рятуватися від FPV-дронів, не спрацювало. Ціль була чітко визначена, і точний удар ліквідував ворога, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни Нацполіції приземлили ворожий БпЛА "Молния-2" та FPV, що були в засідці, на Торецькому напрямку. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17698) ліквідація (4037) 72 окрема механізована бригада (246)


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Топ коментарі
+9
Він забув, що треба було ще співать спеціальну "Тучкину песню"...
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24.05.2025 16:07
+8
Саєчка за переляк
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24.05.2025 16:06
+4
Саичку за испуг!
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24.05.2025 16:28
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Саєчка за переляк
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24.05.2025 16:06 Відповісти
Обхитрить хотел недоносок нас не проведёшь...
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24.05.2025 16:06 Відповісти
Він забув, що треба було ще співать спеціальну "Тучкину песню"...
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24.05.2025 16:07 Відповісти
Свято, наблизилося до московіта, але то була, не Кока-Кола!
Гарний результат!
Слава Україні!
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24.05.2025 16:16 Відповісти
у тваринному світі таке явище називається танатоз.
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24.05.2025 16:26 Відповісти
а у людини - ступор
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24.05.2025 16:38 Відповісти
Саичку за испуг!
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24.05.2025 16:28 Відповісти
Гра в кальмара
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24.05.2025 16:38 Відповісти
Дрон-камікадзе бійців 72 ОМБр ліквідував окупанта, який стояв і не ворушився

Ібо нєгуй стояти і не ворушитися!
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24.05.2025 16:43 Відповісти
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24.05.2025 19:43 Відповісти
щя алєкс скєла набіжить і скаже що цього ваньку поміняли на території.
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24.05.2025 16:43 Відповісти
"чучяло" воно було, а не опудало ))
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24.05.2025 17:03 Відповісти
 
 