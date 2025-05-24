Дрон-камікадзе бійців 72 ОМБр ліквідував окупанта, який стояв і не ворушився. ВIДЕО

На одному з напрямків фронту оператори дронів батальйону безпілотних систем "БУЛАВА" 72-ої окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців зафіксували незвичну сцену: після появи дрона окупант спробував врятуватись, прикинувшись манекеном або опудалом.

Таке маскування, яким, за словами російських інструкторів, радять рятуватися від FPV-дронів, не спрацювало. Ціль була чітко визначена, і точний удар ліквідував ворога, інформує Цензор.НЕТ.

Також дивіться: Воїни Нацполіції приземлили ворожий БпЛА "Молния-2" та FPV, що були в засідці, на Торецькому напрямку. ВIДЕО